Sıla Türkoğlu'ndan 'Özge Özacar ile gerilim var mı?' sorusuna net yanıt

'GERİ PLANDA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?'

Muhabir Online muhabiri ünlü oyuncuya, "Dizide birçok karakter var yani çok geniş bir kadrosu var. Aslında son dönemin gözde isimlerindensin ama biraz geri planda kaldığını düşünüyor musun?" diye sordu. Ve bir isim vermeden, ünlü oyuncunun diğer rol arkadaşlarından geri planda bırakıldığı yorumunu yöneltti.