Sıla Türkoğlu'ndan 'Özge Özacar ile gerilim var mı?' sorusuna net yanıt
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin iki sevilen karakteri Sıla Türkoğlu ve Özge Özacar arasında gerilim olduğu söyleniyordu. Türkoğlu, soruları net bir şekilde yanıtladı.
Havaalanında görüntülenen Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde Özge Özacar'ın ve diğer oyuncuların gerisinde bırakılıyor iddiasına cevap verdi.
Sıla Türkoğlu rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle başrolde yer alıyor. Ancak bu sezon diziye dahil olan Görkem karakteri sonrası, Görkem'i oynayan Özge Özacar'ın sahnelerinin arttığı ve Sıla Türkoğlu'nun sahnelerinin azaltıldığı öne sürülmüştü.
'GERİ PLANDA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUN?'
Muhabir Online muhabiri ünlü oyuncuya, "Dizide birçok karakter var yani çok geniş bir kadrosu var. Aslında son dönemin gözde isimlerindensin ama biraz geri planda kaldığını düşünüyor musun?" diye sordu. Ve bir isim vermeden, ünlü oyuncunun diğer rol arkadaşlarından geri planda bırakıldığı yorumunu yöneltti.
'HİÇ ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, İŞİMİZDE GÜCÜMÜZDEYİZ'
Ünlü oyuncu bu soruya, "Yok hiç öyle düşünmüyorum. Gayet memnunum halimden. Haftanın 2 günü sete gidiyorum, geri kalanı bana kalıyor işte daha ne isterim." dedi. Türkoğlu kalan 5 günde kurslara gittiğini söyleyerek, "Keyifli geçiyor benim için. Hiç şikayetçi değilim işimden gücümden. Hepimiz işimizde gücümüzdeyiz." açıklamasında bulundu.