Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'dan evlilik sorularına yanıt
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya dün birlikte bir davete katıldı. Ünlü çift evlilik sorularına da yanıt verdi.
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'Fatmagül'ün Suçu Ne?','Ekşi Elmalar', Ne?', 'Şeref Meselesi', 'Jet Sosyete', 'Masumlar Apartmanı', 'Akıncı', ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda rol alan Şükrü Özyıldız, bir süredir sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşıyor.
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Gittikleri tatiller ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini toplayan çift kısa süre sonra magazin kameralarına da birlikte yansımaya başlamıştı.
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Nisan ayının başında yine bir mekan çıkışında birlikte objektiflere yakalanan ikili "Aşk nasıl gidiyor" sorusuna "Her şey yolunda. Aşk çok güzel. İşler de devam ediyor" diyerek şeklinde cevap vermişti.
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Dün gece gerçekleşen bir etkinliğe birlikte katılan çift muhabirlerin evlilik sorularına cevap verdi.