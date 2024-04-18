Tayfun Duygulu'dan duygusal Kerim Tekin paylaşımı

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Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in yaş gününde sanatçı dostu Tayfun Duygulu duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.
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Sosyal medya hesabından Kerim Tekin'in 'Kar Beyaz' isimli şarkısı eşliğinde paylaşım yapan Duygulu, birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını yayınladı.
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'26 YILDIZ YALNIZ BAŞIMA KUTLUYORUM'
Hatırlıyor musun? Önce benim, sonra senin doğum gününü kutluyorduk. Aramızda sadece 10 gün vardı. Şimdi ise tam 26 yıldır yalnız başıma kutluyorum ve seni çok özlüyorum, güzel ruhlum. Doyamadım can dostum, iyi ki doğdun. Hep var olacaksın.