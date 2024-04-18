Tayfun Duygulu'dan duygusal Kerim Tekin paylaşımı

'26 YILDIZ YALNIZ BAŞIMA KUTLUYORUM'

Hatırlıyor musun? Önce benim, sonra senin doğum gününü kutluyorduk. Aramızda sadece 10 gün vardı. Şimdi ise tam 26 yıldır yalnız başıma kutluyorum ve seni çok özlüyorum, güzel ruhlum. Doyamadım can dostum, iyi ki doğdun. Hep var olacaksın.