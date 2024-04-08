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"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı
Şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde birtakım estetikler yaptırmıştı. 58 yaşındaki sanatçı son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Estetikli ünlüler kervanına katılan şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatmıştı. "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmıştı.
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cenk Eren, geçirdiği operasyonun ardından yayınladığı kareye, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düşmüştü.
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58 yaşındaki sanatçı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren’in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
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Eren'i yine görenler "Cenk nerede?", "Muhteşem dönüşüm", "Bu kim?", "Daha da bir yakışıklı olmuşsun" yorumlarında bulundu.