"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı

Şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde birtakım estetikler yaptırmıştı. 58 yaşındaki sanatçı son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı - Resim : 1

Estetikli ünlüler kervanına katılan şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatmıştı.  "Ben Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen Eren, derin yüz germe, çene ucuna ve bütün boyun bölgesine germe işlemi yaptırmıştı.

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"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı - Resim : 2

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cenk Eren, geçirdiği operasyonun ardından yayınladığı kareye, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz" notunu düşmüştü.

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"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı - Resim : 3

58 yaşındaki sanatçı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Eren’in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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"Türkiye'nin George Clooney'siyim" demişti... Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı - Resim : 4

Eren'i yine görenler "Cenk nerede?", "Muhteşem dönüşüm", "Bu kim?",  "Daha da bir yakışıklı olmuşsun" yorumlarında bulundu.