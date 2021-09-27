Yasemin Özilhan karavan turunda
Pandemiden sonra tatil tercihlerinde değişiklikler oldu. Son zamanların modası olan karavan tatiline cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan da katıldı. Çift, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı...
1 / 10
Karavan pandemi döneminin yükselen trendi... Yasemin-İzzet Özilhan çifti de karavan turuna çıktı.
2 / 10
Yasemin-İzzet Özilhan çifti temmuz ayında Crawler marka bir karavan satın almıştı.
3 / 10
Çift, basına değeri 300 bin TL olarak yansıyan Batu 535 modeli karavanla ilk seyahatlerine çıktı.
4 / 10
Yasemin Özilhan kamp fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.