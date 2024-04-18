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Zeynep Bastık, burnundan ameliyat olacağını duyurdu: Nefes alamamak berbat bir şey dostlar
Son dönemde "Lan" şarkısıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık zor nefes aldığını ve burnundan ameliyat olacağını duyurdu.
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Zeynep Bastık, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ameliyat olacağını açıkladı.
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Bastık, kulak-burun-boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.
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"TAKTIĞIM BANTLARIN SEBEBİ BELLİ OLDU"
Şarkıcı,"Kulak-burun-boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati" ifadelerini kullandı.