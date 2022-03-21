Ceren Ocak Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonu

Ceren Ocak Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonunu hibrit yapıda kurgulanan bir film ile tanıttı. 18 look ve toplam 35 parçadan oluşan koleksiyon Ceren Ocak markasının imzası haline gelen iddialı tasarımlar özgür ve yaratıcı kadınların stilini oluşturuyor.
Kendini özgürce ifade eden, kendine güvenen kadınların stilini yansıtan cut-out kesimler, vücuda oturan seksi formların yanında koleksiyonda oversize kesimler de yer alıyor. Micro mini düşük bel etekler ve cut-out detaylı bodysuitler koleksiyonun en iddialı parçaları.
Bu sezon sokak modasına yakın looklar kullanan Ceren Ocak, Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyonunda ilk kez puffer montlar tasarladı. Kolayca giyip çıkarılabilen parçalarla kullanım kolaylığı sunan koleksiyonda gri, beyaz, lacivert, siyah, yeşil ve saks mavi renkler; vegan deriler, süet, kaşe, koton ve örme kumaşlarda hayat buldu.
Ceren Ocak, Sonbahar/Kış 2022-2023 koleksiyon filmini Fora Norman yönetti. Çekimlerde stylingi Oğuz Erel üstlendi.
Ceren Ocak, Sonbahar/Kış 2022-20223 koleksiyonunun kısa filmi...