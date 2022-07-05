Dior Sonbahar/Kış 2022-2023 Haute Couture Show: Defileye katılan ünlü isimler

Naomi Watts, balık yakalı, Dior Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 siyah düz pileli ipek şifon uzun elbise giydi. Ayrıca sarı altın, pırlanta ve sedefli Dior Fine Jewelry Rose des Vents küpeler ve bir Gem Dior bileklik ve sarı altın ve pırlantalı Bois de Rose yüzük taktı.