Dior Sonbahar/Kış 2022-2023 Haute Couture Show: Defileye katılan ünlü isimler
4 Temmuz Paris'te gerçekleşen Dior Haute Couture defilesinde pek çok ünlü isim Dior giyerek güzelliklerine şıklık kattı. Dior, Sonbahar-Kış defilesine katılan ünlü isimler Dior kıyafetleriyle göz doldurdu. İşte Dior şıklığını yansıtan ünlü isimler...
4 Temmuz'da Dior, Sonbahar-Kış 2022/2023 defilesini gerçekleştirdi. Defileye pek çok ünlü isim katıldı. Defilede Dior Haute Couture ve Dior By Maria Grazia Chiuri giyen ünlü isimler.
Naomi Watts, balık yakalı, Dior Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 siyah düz pileli ipek şifon uzun elbise giydi. Ayrıca sarı altın, pırlanta ve sedefli Dior Fine Jewelry Rose des Vents küpeler ve bir Gem Dior bileklik ve sarı altın ve pırlantalı Bois de Rose yüzük taktı.
Zoe Saldana, siyah ve fildişi ipek bir üst ile Dior Cruise 2023 fildişi dantel etek giydi. Ayrıca bir Dior kemeri, ayakkabı ve mücevher taktı.
Lily Aldridge, Dior Cruise 2023 beyaz yün etek, siyah ipek gömlek ve siyah işlemeli beyaz ceketi, Dior ayakkabılarıyla kombinlemiş. Ayrıca Dior Fine Jewelry Rose Dior Couture yüzük ve pembe altın ve pırlantalı küpelerle kombinini tamamladı.