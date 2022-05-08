Plaj modasını araladık: Sezonun en göz alıcı 20 plaj çantası

Artık plaj modası bir başka! Bu yaz renk renk, desen desen modeller sahillerde sizin izinizden gelecek. Yaz kapıda, peki neler bu sene moda? Deri çantalar raflara kaldırıp plaj çantalarını almanın tam zamanı! Şehir modasından plaj modasına geçtiğimiz bu günlerde yeni bir plaj çantası almaya ne dersiniz? Denize gitmeye yavaş yavaş hazırlanacağınız bu dönemlerde plaj çantalarınız eksik kalmasın...

Oysho- File Sepet 649,95 TL