Sonbaharda denemeniz gereken 11 tırnak trendi
Moda ve saç trendleri gibi tırnak trendleri de değişiyor. Sonbahar çok yakın ve beklenen daha soğuk havayla birlikte tırnak sanatçıları salonlarda yerini alacak olan tırnak trendlerinden bahsetti. Gelin birlikte bu sonbaharda denemek isteyeceğiniz tırnak trendlerine bakalım...
Altın Damlalı Uçlar
Altın damlayan uçlar, tırnak sanatçısı Alexandra Teleki'nin en çok talep edilen trendlerinden biri oldu. Modern, ten rengi bir manikürün üstüne altın bir dokunuşun tüm ortamlar ve durumlar için mükemmel olduğuna inanan Alexandra, "Bu sadelikten ve benzersizlikten kaynaklanıyor" diyor. Bu, kendiniz deniyorsanız, sabit bir el gerektirir, ancak kalifiye bir manikürcü tek seferde çok daha iyi yapabilir.
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90’ların Grunge Tırnakları
Bu trend, koyu kahverengi dudak kalemi tonlarından ve 90'lar boyunca giyilen kahverengi göz glosslarından ilham alıyor. Manikürcü Ami Streets, "2022 Sonbahar-Kış için koyu çikolata ve camel rengi kahveleri seviyorum" diyor. "Tonlar haşin ama şık görünüyor ve simsiyah cila kullanmaktan daha yumuşak.”
Blok rengine meraklı değilseniz, Ami, bunun gibi sepya benzeri tonların, kalıcı bir favori haline gelen klasik beyaz Fransız ucunu değiştirmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor. Instagram'da @nailsl0'a bakabilirsiniz.
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Erimiş Metal Tırnaklar
Ödüllü tırnak sanatçısı ve teknisyen Metta Francis, Chrome'un tüm ihtişamıyla geri döndüğünü söylüyor, bu nedenle Ami tarafından şekillendirilen bu tırnaklar gibi çok sayıda erimiş metal görünümü görmeyi bekleyebiliriz. Metta, "Gümüş ve altının karışmasını ve eşleşmesini tahmin ediyorum. Kromatik ipuçlarını, metal külçeler gibi 3D efektleri, tam metalik ve minimalist tasarımları doğal bir temelde düşünün." diye ekliyor.
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İtalyan Uçlar
İtalyan manikürünü duymuşsunuzdur... Daha uzun tırnak yatağı yanılsaması vermek için tırnağın her iki tarafı ile cila arasında ufacık bir boşluk bırakılır. Şimdi sizi İtalyan uçlarıyla tanıştıralım. Bu, aynı kuralı takip eder ve uçtaki tırnağın her iki yanından cila atılır. Sonuç olarak, tırnak geniş yerine uzamış ve ince görünür; bu, klasik French için de geçerli olabilir.
Alexandra, "En sevdiğim manikür, bir dizi uyumsuz tırnak yapmak için dalgalarla birleştirilen İtalyan tarzı uçlardır" diyor. "Mükemmel bir sonbahar tırnağı için Essie Bale Slippers Oje gibi hafif, kremsi bir renkle başlayın. Sonra, Shell Beige'de Green Manucurist Oje gibi bir bej ve istediğiniz üçüncü bir renk seçin." diyor.
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