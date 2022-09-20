Sonbaharda denemeniz gereken 11 tırnak trendi

90’ların Grunge Tırnakları

Bu trend, koyu kahverengi dudak kalemi tonlarından ve 90'lar boyunca giyilen kahverengi göz glosslarından ilham alıyor. Manikürcü Ami Streets, "2022 Sonbahar-Kış için koyu çikolata ve camel rengi kahveleri seviyorum" diyor. "Tonlar haşin ama şık görünüyor ve simsiyah cila kullanmaktan daha yumuşak.”

Blok rengine meraklı değilseniz, Ami, bunun gibi sepya benzeri tonların, kalıcı bir favori haline gelen klasik beyaz Fransız ucunu değiştirmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor. Instagram'da @nailsl0'a bakabilirsiniz.