14 Şubat Sevgililer Günü nedir? Nereden geliyor? 14 Şubat’ın tarihçesi

Sevgililer Günü muhtemelen aklınıza çiçekler, çikolatalar getiriyordur, ancak Sevgililer Günü kartları hazırlamaya ve Sevgililer Günü için en iyi hediyeleri aramaya başlamadan önce, aslında neden 14 Şubat'ı kutladığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Sevgililer Günü aslında tatlı hediyelerden daha fazlası... Peki 14 Şubat Sevgililer Günü nereden geliyor? Tarihçesi nedir? 14 Şubat ilk kez nasıl aşk günü olarak kabul edildi? İşte 14 Şubat Sevgililer Günü tarihçesi...

Sevgililer Günü'nün Kökenleri: Şubat'ta Bir Pagan Festivali

Bazıları, Sevgililer Günü'nün, muhtemelen MS 270 civarında meydana gelen, Sevgililer Günü'nün ölümünün veya gömülmesinin yıl dönümünü anmak için Şubat ayının ortasında kutlandığına inanırken, diğerleri Hıristiyan kilisesinin Aziz Valentine bayram günü kutlaması olarak bilinir. İngilizce olarak da Valentine's Day diye geçer.

Bir efsaneye göre 14 Şubat Sevgililer Gününün kökeni eski bir tarım ve insan doğurganlık festivali olarak bilinir. 13-15 Şubat arasında Romalılar Lupercalia bayramını kutlarlardı. Bu festival, Romulus ve Remus'u (efsaneye göre MÖ 753'te Roma şehrini kuran) emzirdiği söylenen kurt Lupa'nın onuruna yapılırdı. Festival aynı zamanda Roma tarım tanrısı Faunus'a adanırdı. Bu, tohum ekmeye başlama ve verimli bir mahsul yılı için umut anlamı da taşıyordu.

Aziz Valentine Efsanesi

Bir diğer efsaneye göre, İmparator Claudius II, askerlerin evlenmesini yasakladı. Ancak Valentine emirlere karşı geldi ve eşleri savaştan kurtarmak için gizlice genç çiftlerle evlendirdi. Valentine hapsedildi, işkence gördü ve öldürüldü.

Başka bir efsaneye göre, MS 496'da Papa Gelasius, 14 Şubat'ı ölen savaşçıları onurlandırmak için kutladı ve Aziz Sevgililer Günü kutlamaları doğdu. 1969 yılında, Roma Katolik Kilisesi, Aziz Valentine hakkında güvenilir bilgi bulunmadığından, Aziz Valentine'i Genel Roma takviminden çıkardı. Ancak, kilise hala Aziz Valentine'in bir aziz olduğunu kabul ediyor. Evli çiftlerin, nişanlı çiftlerin, mutlu evliliklerin, aşkların, aşıkların ve gençlerin Koruyucu Azizi olarak kabul ediliyor. Kuşlar ve güllerle resimlerle temsil edilir ve bayram günü 14 Şubat'ta kutlanır.

Orta Çağ'da Sevgililer Günü

Sevgililer Günü, muhtemelen varlığını İngiliz yazar ve şair Geoffrey Chaucer'a borçludur. Canterbury Masalları'nın en çok satan yazarı, "Kuşların Parlamentosu" adlı bir şiir yayınladı. “Saint Valentines ​​Günü” kuşların eşlerini seçtiği gündür.

Sevgililer Günü mektupları

Chaucer'ın şiiriyle 14 Şubat'ın aşk günü olduğu fikri hızla popüler oldu. Kaydedilen ilk Sevgililer Günü mektubu 1415 tarihlidir ve Orleans Dükü Charles tarafından Londra Kulesi'nde hapsedildiği sırada karısına yazılmış bir Fransız şairdir. Sevgililer Günü mektupları ve şiirleri, alışveriş geleneği 1800'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı. Valentine kartlarının ilk versiyonları saten ve dantelden yapılmıştır. Çiçekler, kurdeleler ve aşk tanrısı veya aşk kuşlarının resimleriyle süslenmişlerdi.

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