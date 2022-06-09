Binlerce kadın aynı noktada, aynı çilden olduğunu söylüyor: Peki, sizde var mı? Bilekteki çillerin nedeni ne?

Sosyal medyada on binlerce kadın, bileklerinin aynı yerinde 'aynı' çillere sahip olduklarını fark ettiklerinde şaşkınlık yaşamıştı. Bu fenomen ilk olarak 2019'da Twitter kullanıcısı Aaryn Whitely'nin tüm arkadaşlarının aynı noktada ayni ize sahip olduğunu fark ettiğini paylaşmasıyla başladı. Pek çok kadın da kollarının fotoğraflarını çekip paylaştı. Gönderi yeniden popüler olmuş görünüyor. Bir Facebook kullanıcısı, "Uzaylıları normal insanlardan bu şekilde ayırt edebildiklerinden eminim" diye espri yaptı. Bir başkası, "Hemen kontrol ettim ve bende de var" diye yazdı. Peki, bu durumun nedeni ne? Sağlık sitesi Healthline, yaygın lekelerin güneşe maruz kalmadan kaynaklandığını söylüyor. Çünkü güneş kremi uygularken ön kollar genellikle unutuluyor. Bütün kadınların kollarının ön kısmında, bileğinde çil olduğu söylentisi ise bir efsane... Healthline makalesinde genellikle güneş ışığına daha sık maruz kalması nedeniyle birçok insanın yüzünde veya kollarında çiller olduğunu söylüyor.

Ve şu yorum yapılıyor: Eğlenceli bir internet tartışması için olsa da aslında birçok erkek ve kadının bu noktalarında neden çil olduğuna dair oldukça basit bir açıklama var. Çillere güneşe maruz kalma neden olur ve vücudunuzun çoğundan farklı olarak, elleriniz nadiren giysilerle örtülüdür. Aynı zamanda insanların güneş kremi sürerken atladığı yaygın bir noktadır.

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EL BİLEĞİNDE NEDEN ÇİL OLUR?

Peki, el bileği çillerin nedeni ne? Healthline bu konuda ise şu yorumu yapıyor: Melanin, cildinize rengini veren pigmenttir. Çiller, artan melanin üretiminden kaynaklanır. Genellikle vücudunuzun, elleriniz ve yüzünüz gibi sıklıkla güneş ışığına maruz kalan kısımlarında gelişirler. Hiç kimse çillerle doğmasa da, genetik yapı, onları geliştirmeye ne kadar yatkın olduğunuzu belirlemede büyük rol oynar. Açık tenli veya kızıl saçlı insanlar özellikle çil geliştirmeye eğilimlidir. Güneşe maruz kalmayı sınırlayarak ve düzenli olarak güneş kremi sürerek bileklerinizde ve kollarınızda çillerin oluşmasını önleyebilirsiniz.Güneş genellikle 10.00-16.00 saatleri arasında en güçlüsüdür . Bu süre zarfında güneşe maruz kalmayı sınırlamak özellikle önemlidir. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, cildinizi tehlikeli ultraviyole ışınlarından koruyan giysiler giyin ve SPF'si en az 30 olan geniş spektrumlu bir güneş koruyucu uygulayın.

Time da aynı konuda haber yapmıştı ve dermatolog Dr. Joyce Park da çok sayıda kadının kolunun aynı noktasında aynı çilin olmasını güneşe maruz kalma ile açıklıyor: "Ön kollar, bilekler ve eller bu görüntü için gerçekten yaygın noktalar. Düşünürseniz, araba kullanırken bileğinizin ve elinizin o tarafı, uzun kollu giyseniz bile sürekli güneş ışığına maruz kalıyor.. Bir diğer faktör de sık sık o bölgeye güneş kremi sürmeyi unutuyoruz. Çil için diğer elverişili alanlar ise kısa saçlı olanlar için yüz, omuzlar ve ense.

Dermatolog Dr. Joshua Zeichner bu fenomeni ve fotoğrafları biraz daha farklı şekilde ele almış: Bu fotoğraflarda gerçekte gördüğümüz şey benler veya 'güzellik benleri'dir" diyor. "Bu lekeler, pigment üreten hücrelerin zararsız aşırı büyümeleridir ve ciltte küçük kahverengi lekelere neden olur. Çok yaygın oldukları için, neredeyse herkesin "kollarında en az bir ben" oluyor. Bu yüzden pek çok insanın bileğinde bir tane olması şaşırtıcı değil. Güneşe maruz kalma da bu izlerin daha koyu görünmesinde rol oynayabilir, ancak benler vücudun herhangi bir yerinde görülebilir.