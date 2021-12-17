Sayıların gücüyle evrenle iletişim: Grabovoi sayıları nedir? Nasıl çalışır?

Grabovoi sayıları hayatımızı kolaylaştırmak için istediğimiz, arzu ettiğimiz veya hayatın akışına uyumlanmak için evrenin kodlarıdır diyebiliriz. Grabovoi yani manifest kodlarını bir bilene sorduk. Profesyonel yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, Grabovoi sayıları hakkında tüm merak edilenleri paylaştı... (Ayrıca Manifest yani Grabovoi sayıları nedir diye düşünüyorsanız 'Grabovoi sayı sekansı nedir' yazımıza da bakabilirsiniz)

Röportaj: Melisa Altıkatoğlu

Öncelikle okurlarımıza kendinizden bahseder misiniz?

Ben Bedia Kahya Kılıç. 39 yaşında 2 çocuk annesi bir mühendisim. 2011 yılında ilk çocuğumu dünyaya getirdiğimden beri onun ruhsal rehberliği eşliğinde kişisel gelişim, koçluk ve spiritüel şifa teknikleri ile ilgilenmeye başladım ve bu alanlarda eğitimler ve seminerler aldım.

Koçlukla ilgili hangi eğitimleri aldınız?

Theta healing, Access Bars, Kozmo Enerji, Recall Healing, JAAS, SuJok, Grigori Grabovoi Öğretileri, Numeroloji, Kristal taşlarla şifa, Piramit Enerji, Yaşam Koçluğu, Epigenetik Koçluk, Silva gibi bir takım sistem ve modalitelerin uygulayıcısı ve eğitmeni oldum. Bu alanlarda koçluk ve danışmanlık hizmeti verirken bir yandan da ikinci üniversite kapsamında Sosyoloji okuyorum.

Grabovoi sayılarıyla tanışma süreciniz sizin için nasıl başladı?

Sayılarla, 2019 yılında katıldığım bir atölye sonrası yolum kesişti. Bu atölyede Dr. Zi Gang Sha’nın evrensel şifa sayısı olarak geçen 3396815 sayısını kullanarak birçok şikayetimizin şifalanabileceği ile ilgili bilgiyi sosyal medya hesabımda paylaşmamın ardından gelen yüzlerce şifalanma mesajı, konunun ilgimi iyice çekmesine sebep oldu. İnsanlar paylaşımım üzerine sayıyı denemişler ve aylardır geçmeyen ağrılarının, migrenlerinin geçtiğini yazmışlardı. Bu nasıl mümkün olabilir diye sorgularken, tarihte çok uzun yıllardır şifa için sayıları kullanan farklı toplulukların olduğunu, Sufi kodları, Agesta kodları, Fibonacci sayı dizisi, evrensel şifa sayısı ve Grabovoi sayılarının da bu amaçlarla uzun yıllardır kullanıldıklarını öğrendim. Artık her şeyin bir titreşim olduğunu biliyoruz. Bir sembolün bile titreşiminin bizim hayatımıza neler çekebildiğini (Yaşam çiçeği sembolü, Venüs çiçeği sembolü vs..) deneyimledik. Sayılarının da titreşimlerinin olması ve bozulan titreşimleri normalize edebilmesi çok da ilginç gelmemeye başladı. Tüm bu sistemler arasında Grigori Grabovoi öğretilerinin, kitaplarla, seminerlerle, genel merkezleri ile sistematik ve akılcı bir yaklaşımla öğretiyi yayma çabası içerisinde olduğunu görmem, bu alanda ilerlememe vesile oldu.

Grabovoi sayıları nedir?

Grigori Petrovich Grabovoi, Rus bir bilim adamıdır. Fizik ve matematik alanında doktora derecesine sahiptir. Kendi geliştirdiği teknikle, sayıların sahip olduğu frekansları tespit edebilmiş ve belli rakamların bir araya gelmesiyle oluşan frekansların, tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğini fark edip bunu insanların kolaylıkla uygulayabileceği yöntemler haline getirmiştir. Hepsi birbirinden pratik olan bu yöntem ve tekniklerin bir kısmını da sayılar oluşturur. 6 ciltten oluşan Kurtuluş Yolu kitaplarında Grabovoi tekniklerinin mucizevi sonuçları noterler eşliğinde kanıtlarıyla belgelenmiştir. Bilimsel tekniklerin birçoğu seminerlerde aktarılmaktadır ve birçok kitabında detaylıca bahsedilmektedir. Grabovoi öğretisinde bilgiler bilinç yoluyla aktarılır, ruhumuzda zaten var olan bilgiler hatırlatılır.

Grabovoi sayıları nasıl çalışır?

Her bir sayının bir sembolü ve titreşimi vardır. Grabovoi her bir sayıyı bir renk ve titreşim olarak görebilmektedir. Kişinin olması gereken titreşimini “norm” olarak tanımlar ve bu titreşimin bozulmasını da “normdan çıkmak olarak” adlandırmaktadır. Normdan çıkma durumunda hangi sayı dizisinin frekansının kişiyi norma sokacağını görebilmekte ve kişinin o sayı dizisinin frekansına maruz kalmasıyla “norma dönme” durumuna “normalizasyon” demektedir. Bunu ilahi bir bilim olarak tanımlamaktadır ve bu bilimi insanlığın hizmetine “Kurtuluş Yolu” kitaplarında sunmuştur. Yaşadığımız sorun özelindeki sayı dizisini kişi kullandıkça Grabovoi’nin deyimiyle ışığı artmakta ve normalize olmakta yani sorun ortadan kalkmaktadır.

Grabovoi sayılarını nasıl okuyabiliriz?

Grabovoi öğretileri iki temel sistemden oluşur; biri “Olası Bir Küresel Felaketten Kurtarma Sistemi”, diğeri de “Yaratıcı Uyumlu Gelişim Sistemi”. Bu sistemler çerçevesinde Grabovoi, sayıların bu frekanslarından faydalanabileceğimiz birçok farklı teknik geliştirmekle birlikte en basit kullanımı tek tek okumak ve sayı dizisi arasındaki boşluk, nokta ya da tirelerde hafif duraklayarak devam etmektir.

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Grabovoi yöntemi nasıl bulunmuş?

Grabovoi’nin daha çocukluğundan sezgisel yetenekleri kuvvetli olduğu çevresi tarafından da fark ediliyormuş. Sinestezik kişiler, herhangi bir duyunun uyarımı otomatik olarak başka bir duyu algısını tetikleyen kişilerdir. Ben Grabovoi’nin de sinestezik biri olduğunu düşünüyorum. Örneğin biz bir rakam gördüğümüzde onu sadece sembol olarak görürken, sinestezik bir insan o rakamın kokusunu rengini algılayabiliyor. İnsanların aura alanlarını ve renklerini görebiliyor. Bu bilgi ışığında rakamların titreşim ve renklerini görebiliyor olması beni çok şaşırtan bilgilerden biri değil açıkçası. Onun bu farklılığı, etrafındakiler tarafından da dikkat çekiyor olacak ki sorunu olan birçok kişi kendisinden destek istiyor. Yıllar önce birçok kişiyi tek seansla iyi hale getirdiğini bilimsel verilerle kanıtlamıştır. Bir uçağın teknik arızasını uçağın içine girmeden tespit edip bu durumu teyit ettirebilmiştir. Artık herkesin kendi kendine bunu yapabilmesi için bizlere yardımcı olmaktadır.

Grabovoi sayıları evrensel mi?

Evet, sayılar evrenseldir. Hangi dilde söylediğinizin bir önemi yoktur. Her dilde frekansı çalışır.

Grabovoi sayıları bilim olarak kabul ediliyor mu?

Grabovoi öğretilerine bilimsel öğretiler diyebiliriz. Bizim spiritüel ya da metafizik olarak yaklaştığımız birçok konuyu bilimsel verilerle ispat etmiş ve formüle etmiştir. Herhangi bir tedavi ya da teşhis yöntemi değildir. Asla bir doktor muayenesi yerine geçmez. Kişinin bilincini yönetebilmesiyle ilgili konsantrasyon pratikleri yer alır.

Grabovoi sayılarını nasıl uyumlayabiliriz?

Aslında Grabovoi öğretilerinde sayılar, bu öğretinin çok küçük bir kısmıdır. Asıl etki, bilinç yükseltme konsantrasyonları ile sağlanmaktadır. Grabovoi, bilincin genişletilmesine çok önem verir ve bilinç genişledikçe aslında kişinin normalize olması için sayıya bile ihtiyaç duymayacağından bahseder. Bilinç konsantrasyon teknikleri kişinin meditatif halde olmadığı, bilincinin açık olduğu, hatta gözleri açık olarak yapılan tekniklerdir. Bu tanım, şimdiye kadar bildiğimiz, öğretilen tüm diğer meditatif tekniklerden farklı olduğu için burada anlatması zor. Bunu insanlara anlatabilmek için seminerler düzenleniyor ve bir günlük sınıflarda bu teknikler anlatılıyor.

Hayatımıza uyumlanması açısından herkesin bilinci farklı olduğu için tek bir yöntem ya da uygulama anlatmak mümkün değil. Örneğin desem ki “Sayıları rakam rakam, tek tek tekrarlayarak kullanabilirsiniz". Kimisi hemen zihninden sayıları geçirerek imgeler, kimisi bir kaç kez tekrarlar, kimisi sesli söyler, kimisi içinden söyler... Ne tür ve nasıl yapacağınız tamamıyla size kalmış. İnsan genelde sınırlandırıcı sorular sorar. İşte bu bilincimizin farklılığından dolayıdır. Kimisi sayıyı bir kez tekrarlasa da etkisini görür, kimisi sonuç alana kadar belli süre kullanma ihtiyacı hisseder. Bilincimiz ve ne kadar ışığa sahip olmamız gerektiğine göre de hayatımıza uyumlamamız değişiyor.

Grabovoi sayıları imgelemeyle mi yapılıyor? Bu imgeleme nasıl yapılıyor?

Aslında bir önceki açıklamamda bu soruya da cevap vermiş sayılıyorum. İmgelemeler önemli evet ancak imgeleme yapmadan sonuç alamayız diye bir şey yok. Sadece sayıları tek tek tekrarlayarak da sonuç alabiliriz. Dediğim gibi herkesin bilinci ve ihtiyacı olan ışık çerçevesinde farklılaşıyor. Burada okuyucular için bir örnek vermem gerekirse, kişi hangi sayı dizisine ihtiyaç duyuyorsa onu kendi boyunda ışıklar halinde zihninde canlandırarak yani imgeleyerek aralarından geçtiğini ve o sırada bu rakamlardan çıkan ışıkların içine dolduğu imgelemesini kullanabilir.

İmgeleme dışında yapılacak başka bir yöntem var mı?

Tabi ki.. Sayıları tek tek tekrarlamak en kolay ve pratik kullanım şekillerindendir. Normalize etmek istedikleri konu herhangi bir fiziksel şikâyet ise, şikâyet olan bölgenin üzerine siyah ya da kırmızı olmayan bir renk kalemle de sayıyı yazabilirler.

Bize en çok işe yarayan Grabovoi sayılardan bir kaç tanesini söyleyebilir misiniz?

Sayıları işe yarama açısından ayırt etmek mümkün değildir. Sadece bazen sorunun kaynağını bilmeyince kişi asıl ihtiyacı olan sayı dizisi yerine farklı bir sayı kullanabiliyor ve dolayısıyla şikayeti geçmiyor. Örneğin, boynunuz ağrıyordur ve siz boyun ağrınız için bir ilaç alırsınız fakat sorununuz geçmiyordur. Çünkü asıl sorun oradaki bir fıtıktır belki ve fıtığa karşı bir çözüm bulmanız gerekiyordur. Bu çerçevede düşünüldüğünde de bana göre en etkili sayılardan biri 91688 blokajları kaldırma sayısı. Bu sayı ile herhangi bir durumun normalize olması önündeki blokajlarımız kalkıyor ve böylece sorun kolaylıkla normalize oluyor.

En çok kullandığınız sayı sekansları neler?

Benim en çok kullandığım ve en sevdiğim sayı “Her şey mümkün” sayısı olarak kullandığımız 519 7148 sayısıdır. Bu şekilde yazılırken arada boşluk, nokta ya da tire gördüğümüz sayı dizilerini okurken nokta, boşluk ya da tire olan kısımda bir es vererek okuyoruz. Yani beş, bir dokuz, (bekliyoruz) yedi, bir, dört, sekiz şeklinde sayıyı okuyoruz.

Aura ve çakra dengeleme sayıları var mı?

Evet var ve bunlar da günlük olarak en çok kullandığım ve sevdiğim sayılardır. Ezberlemesi de çok kolay. Aura sayısı 91119919111 ve çakra dengeleme sayısı ise 88889888878888.

Bu sayıları kaç kere tekrar etmemiz lazım?

Bunun herhangi bir tekrar zorunluluğu yok. İstediğimiz kadar tekrar edebiliyoruz. Kimisi tek bir kez söyleyerek sonuç alıyor kimisi sonuç alana kadar sürekli tekrarlıyor. Sosyal medyada görüyorum bazen, 21 gün her gün 21 kez o sayıyı tekrarlayın ya da su şişenize yazarak kullanın gibi söylemler. Ancak Grabovoi öğretilerinde böyle bir bilgi ya da zorunluluk yoktur. Bunlar kişilerin kendi bilinçleri çerçevesinde geliştirdikleri kendi yöntemleri.

Grabovoi sayıları nasıl uygulanmalı? Sadece tekrar ederek mi söylemeliyiz yoksa başka yöntemleri de var mı? Grabovoi sayılarını bir yere yapıştırmak etkili olur mu?

Tekrar etmek yöntemlerden biri elbet ancak yazarak da kullanılabilir. Dediğim gibi su şişesi üzerine yazarak da o frekansın geçtiği suyu tüketerek de kullananlar var ve sonuç aldıklarını da söylüyorlar. Grabovoi, kendi denediği yöntemlerle ilgili sorumluluk aldığını, kişilerin kendi öğretileri dışındaki tekniklerle kullandıkları durumun sorumluluğunun kişinin kendisinde olduğunu her seminerinde belirtir.

Her olayla ilgili bir Grabovoi sayısı var mı?

Aklınıza gelebilecek neredeyse her olay ile ilgili var diyebilirim. 23000’den fazla sayı sekansı var. Grabovoi hayatta olduğu için de gündemle ilgili konular için sayı sekansı paylaşmaya devam ediyor. En son bizlerle Coronavirüs ve Covid aşısının yan etkilerinden korunma sayılarını paylaştı.

Dişil ve eril enerjiyi dengelemek için kullanabileceğimiz sayı sekansı var mı?

Dişil/eril enerji dengesinin sağlanması için genel olarak birinci, ikinci ve altıncı, yedinci çakralarımızın dengede olması gerekir. Dolayısıyla genel anlamda çakra dengeleme sayısını kullanmak dişil eril enerji dengesine de fayda sağlayacaktır. Bu soru üzerine psikolojik normalizasyon kitaplarını taradım ancak spesifik bir sayı dizisine rastlayamadım. Bununla beraber “Cinsel Davranış” başlığında verilen 408614 718 19 sayı dizisinin fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu sayı Cinsel ihtiyaç tarafından motive edilen bireylerin etkileşim biçimleri; sosyal, aile ve özel yaşamın önemli alanını ifade eden olgu. Cinsel davranışın biyolojik bileşeni cinsel yapı, bedensel yapı, mizaç, hormon dengesi, merkezi sinir sisteminin aktivitesi, genetik belirleyicileri içerir.

İş, aşk, sağlık, şans ve para kodları neler? Nasıl yapılmalı?

Her bir başlık için spesifik etkiler sağlayan birden fazla sayı bulunmakla beraber en yaygın kullanılanlar şu şekilde;

İş ile ilgili gelir artışı sayısı: 589317318614

Nakit Akışı: 318612518714

Ruh Sağlığı: 51948191371181

Kendini iyileştirme: 721348192



Olumsuz durumlarla karşılaşsak bile nasıl cümleler kurmalıyız? (Her şey kötü demememiz ve enerjinizi düşürmeyin diyorlar. Ne tür cümleler, olumlamalar kullanmalıyız?)

Grabovoi de bu konu özelinde de bir sayı dizisi bulunmakta. Bu durumun sayı sekansı ise, olumsuzun olumluya dönme sayısı olarak geçiyor: 1888948. Bu da yine benim en sevdiğim sayılardan ve bunu kullanırken “Hayımdaki tüm olumsuzluklar olumluya döndü 1888948” diyerek kullanıyorum ve öyle de oluyor. Ağzımızdan çıkan her kelimenin de bir titreşimi var ve biz neyin frekansını sık üretirsek enerji de oraya akıyor ve onu gerçekliğe getiriyoruz. Örneğin, seminerlerimiz sırasında rastgele bir öğrenciyi seçerek uygulama örneği yapacaktık. O sırada öğrencilerimizden biri kendisi seçilmesin diye aklından “Beni seçmesin beni seçmesin” diye tekrarlıyormuş hiç farkında değiliz. Ve tahmin edin kimi seçtim? Bu öğrenciyi.. 😊 Oysa bunun yerine belki “Başkasını seçsin başkasını seçsin” diye tekrarlasa başkasını seçecektim. Olumsuzluk eki içeren cümleleri beyin algılamıyor. Daha doğrusu -me, -ma ekini atıyor ve cümle olumluymuş gibi onu çekiyoruz hayatımıza. Söz büyüdür lafı da belki bunu vurgulamak istiyor..

Hayatımıza pozitif yön vericek olumlama, manifest cümleler var mı?

Buna en sevdiğim örnek Access Sisteminin cümlelerinden olan “Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ve ihtişamla gelir.

Bir diğeri Silva Metodunun mottosu olan “Her gün her yönden iyiye ve daha iyiye gidiyorum”

Yine bu kapsamda biri size “Nasılsın?” diye sorduğunda “İyiyim” yerine her zaman “Daha iyiyim” diye cevap verin. Çünkü “İyiyim” durağandır. Oysa “Daha iyiyim” de bir devinim vardır ve iyi olma hali gelişerek büyümeye devam eder.



Her isteğimiz bu sayı sekansları sayesinde gerçekleşiyor mu?

Eğer bilinciniz açık ise, ışığınızı yaymak kolay ise o zaman evet! Genellikle istediğiniz şey evrenle uyumluysa yani doğaya, dünyaya, hayvanlara, bitkilere zarar vermiyorsa ve sizin tekamülünüze engel değilse gerçekleşir.

Doğum saatimize göre kişiselleştirilmiş sayılar var mı? Varsa bunu nasıl bulabiliriz? (Yani her kişiye özel bir sayı var mı yoksa sayılar genel mi?

Doğum saatine, ismimize vs göre değişen sayılar “Numeroloji” konusudur. Grabovoi sayılarının numeroloji ile bir ilgisi yoktur. Sayılar geneldir yani herkes için geçerlidir. Numeroloji bambaşka bir ilimdir.

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