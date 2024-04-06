Avrupa Yakası yeniden mi başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...
2004-2009 yılları arasındaki 5 yıl boyunca Türkiye'nin en sevilen sit-com'larından biri olan Avrupa Yakası'nın yeni bölümleriyle tekrar ekranlarda olacağı iddia edildi.
Gülse Birsel'in efsanevi sit-com'u Avrupa Yakası'nın yeni bölümleriyle ekranlarda olacağı söylentisi izleyicide büyük heyecan yarattı.
Bilindiği üzere Avrupa Yakası final yapalı uzun yıllar geçti. Söylentilere ve tahminlere göre de oyuncu kadrosunun yeni sezonda tam haliyle korunması çok mümkün olmayacak. Fakat ana kadro genel hatlarıyla korunmayı başaracak.
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Yeni sezonda Aslı’nın annesi ve babası yer almayacak. İlk bölümlerde Aslı ile Volkan aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacaklar. Aslı Cem ile evliliğini bitirmiş, Volkan ise Selin ile evliliğini bitirmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.
Bu ikili aynı evi paylaşırken çat kapı Burhan ve Makbule karakterleri gelecek. Bu arada bu iki karakterin de evlendiğini ve 2’de çocukları olduğunu belirtelim.