Rüyada adet olduğunu görmek rüya sahibini sıkıntılı günlerin beklediğine işarettir. Kişinin zor günler geçireceğine ve sıkıntı çekeceğine delalet eder.

Rüyada adet olduğunu görmek rüyayı gören kişi iyi ve dürüst biri ise bir mala sahip olunacağına da işaret eder. Bu rüya yapılan iyiliklerin gönülden ve Allah rızası için yapılmadığına ve bu nedenle de Allah katında kabul görmeyeceğine de delalet edebilir.



Bir erkeğin veya bir kadının adet olduğunu ve gusül yapıp kıyafetlerini giydiğini görmesi hem bu dünyada hem de ahirette isteğine kavuşacağına işarettir. Genç bir kızın bu rüyayı görmesi ise evleneceği anlamını taşır.



Rüyada adet kanaması olduğunu görmek; kan görülmüşse rüya sahibinin kötü davranışlarına delalet eder. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak olan birtakımım zorluklara da yorulur.



Rüyada hamile iken adet olduğunu görmek; kişinin hayırlı işlere atılacağına ve iş hayatında giderek şansının artacağına işarettir. Bir diğer tabire göre de hamile kadının rüyada regl olması erkek çocuk doğuracağına delalet eder.



Rüyada bir erkeğin adet olduğunu görmesi; bir erkeğin rüyada adet olduğunu görmesi hem sosyal hayatında hem de iş hayatında hayal ettiği her şeye kavuşacağına işarettir. O yüzden bu rüya erkekler için güzel ve hayırlıdır.



Rüyada iç çamaşırı görmek; rüya sahibinin öncelikleri ile tabir edilir. Rüyada iç çamaşırı gören kişi kendisi için oldukça önemli olan kişiler ile bir araya gelir. Bir başka tabire göre ise rüyada iç çamaşırı görmek birinden alınacak hediye veya hayırlı haber anlamını taşır.



Rüyada kirli iç çamaşırı görmek; rüya sahibinin kötü alışkanlıkları olduğuna ve bu alışkanlıklarının kendi sağlığını olumsuz bir şekilde etkilediğine yorulur. Kirli çamaşır rüya sahibinin kendi isteği ile kendine zarar vermesi olarak tabir edilir. Bu rüyaya göre kişi sağlığına, yiyip içtiklerine dikkat etmeli ve kötü alışkanlıklardan kurtulmalıdır.



Rüyada adet olduğunu gören yaşlı kadın; yaşlı bir kimsenin kendisinin rüyada adet olduğunu görmesi sağlık sorunlarına aynı zamanda da alınacak kötü bir habere yorulur.