Rüyada akrep görmek inançsız, zararlı ağzı bozuk fakat zayıf, güçsüz bir düşmana işaret eder. Akrep, dedikodu yapan ve genellikle insanlara huzursuzluk veren, keyiflerini kaçıran bir düşmana yorulur.

Rüyada akrep görmek; çoğu zaman düşman ile yorumlanır. Aile içerisinde yaşanacak birtakım sıkıntılar manasına da gelir. Rüyada akrep görmek bu rüyayı gören kişinin kendisine yakın veya uzaktan bir düşman edindiğine yorulur.



Rüyada akrep yavrusu görmek; rüya sahibinin etrafına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Etrafınızda bazı kişiler tarafından size tuzak kurulabilmesi ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerektiğini haber veren bir rüyadır.



Rüyada akrep görmek ve öldürmek; akrebi ezerek öldürdüğünüzü görmeniz rakiplerinizin başına kötü bir şey geleceğine delalet eder. Akrebi öldürdüğünü görmek bir kötülükten kurtulunacağı anlamına da gelir.



Rüyada sarı renkli akrep görmek; rüyada görülen akrebin rengi sarı veya açık renkli ise erkek düşmana işaret eder. Ayrıca kişinin işlerinin başından aşkın olduğuna ve çok fazla iş yoğunluğu olacağı anlamına da gelir. Eğer rüyada görülen akrebin rengi siyah veya koyu renkte ise bu kadın düşman olarak yorulur.



Rüyada elbisede akrep olduğunu görmek; çoluk çocuğundan zarar görmeye delalet eder. Bir başka tabire göre ise kişinin çocukları varsa çocukları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayacağına işaret eder.



Rüyada akrep soktuğunu görmek; akrep düşman olarak tabir edildiğinden akrebin sokması düşmandan zarar görmeye yorulur. Düşmanınızın bir şekilde size zarar verebileceği şeklinde tabir edilir. Bir başka anlamı ise kişinin kazancının bol olacağı şeklindedir. Rüyada akrebin kişiyi neresinden soktuğu da farklı yorumlar doğurur. Rüya sahibinin belden yukarısını akrebin soktuğunu görmesi maddi açıdan bir sıkıntı çekeceğine işaret eder. Belden aşağısının sokulduğunu görmesi ise rüya sahibinin iftiraya uğrayacağına işaret eder.



Rüyada akrep zehiri görmek; hayırlı bir iş için arkadaşlardan destek alınacağına işaret eder.



Rüyada akrebin kaçtığını görmek; rüya sahibinin sağlığı ile alakalı olan sorunlarına çözüm bulacağını onu bekleyen güzel günlerin olduğunu anlatır. Geçmeyeceği düşünülen bir takım dertlerinin ve sıkıntılarının biteceğine işarettir.



Rüyada akrepten korkmak; kişinin aile ve meslek hayatında yapacağı işler için farklı çalışma yöntemleri bulmasına yorulur.



Rüyada uçan akrep görmek; iş hayatında hiç ummadığınız hilekar bir kimse ile karşılaşacağınıza işaret eder. Maddi açıdan zarar görmek ve acı çekmeye de yorulur.