Rüyada anahtar görmek, eğer rüya sahibi elinde gördüğü anahtar ile bir yeri açıyorsa iyiye, bir yeri kilitliyorsa kötüye yorulur.

Rüyada anahtar görmek; elinizde bir anahtar olduğunu görmeniz hayırlı ve güzel anlam barındırır. Rüyada anahtar görmek helal para, sağlık, mutluluk, huzur, aile ile iyi geçinme, varlık ve hayallerinin gerçekleşeceği anlamları taşır.



Rüyada anahtar bulmak; rüya sahibinin her işinin yolunda gideceğine delalet eder.



Rüyada anahtar kaybettiğini görmek kadın için farklı erkek için farklı yorumlanır. Rüyayı gören kişi erkek ise hane değişikliğine; rüyayı gören kişi kadın ise eşi ile birtakım problemler yaşayacağına delalet eder.



Rüyada birinin anahtar verdiğini görmek; rüyada başka birinden bir anahtar aldığını görmek sorunların çözüleceğine, sıkıntılarının biteceğine, kazanılacak paranın bir miktarı ile iyilik yapılacağına işaret eder.



Rüyada anahtar kırıldığını görmek; elinizdeki anahtarın kırıldığını görmeniz işiniz ile alakalı bazı sıkıntılar yaşayacağınıza ve sorunların artacağı bir durum ile karşılaşacağınıza işaret eder.



Rüyada büyük anahtar görmek; bekar kimseler için yakın bir zaman içerisinde seveceği, anlaşacağı kimse ile tanışıp evleneceğine delalet eder. Ayrıca bazı rüya tabircilerine göre kişinin kendi işini kurmak için girişimlerde bulunacağı ve hayal ettiği işe, eve kavuşacağı şeklinde yorumlanır.



Rüyada sarı anahtar görmek; iyiye yorulmaz. Kişinin işlerinin kötüye gideceğine, alacakların bir türlü alınamayacağına, düşmanların sevineceği sizin üzüleceğiniz gelişmeler yaşayacağınıza işaret eder. Ayrıca sağlık ile ilgili bazı sorunların yaşanabileceğine de işaret eder.



Rüyada toplu anahtar görmek; elinde birden fazla anahtar olduğunu gören kişi için erişilecek büyük bir mertebeyi işaret eder.



Rüyada anahtar hediye etmek; bir kişiye anahtar hediye ettiğinizi görmeniz güzel ve hayırlıdır. Sevdiğiniz kişi ile yakın bir zamanda evleneceğinize, evli iseniz çocuğunuzun olacağına, kendi sağlığınıza dikkat ettiğinize ve işinizi sevdiğinize delalet eder.



Rüyada anahtar sakladığını görmek; sevdiğiniz kişilerin size sırt çevireceğine, bir takım sıkıntılar yaşayacağınıza ve istemeden de olsa birilerini üzebileceğinize işaret eder.



Rüyada demirden anahtar görmek; demirden yapılmış anahtar şöhretli, maddi durumu iyi ve kuvvetli bir kişi ile yapılacak işlerinin yolunda gitmesi şeklinde tabir edilir.