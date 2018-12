Rüyada araba kullanmak iş ve ticaret hayatıyla ilgilidir. Bu rüya sahibinin tecrübeli ve yetenekli olduğuna işaret eder.

Rüyada araba kullanmak; rüya sahibinin zekası sayesinde iş hayatında her zaman başarılı olacağına işaret eder. Rüya sahibinin bir işte başarısız olsa bile yeni bir işe girişecek kadar akıllık ve atik olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada araba kullanmak kişinin iş hayatında kolay kolay başarısızlığa uğramayacağı, tatsız olaylar yaşasa da bundan kolayca kurtulacağı manasına gelir. Rüyada arabaya binmek; büyük bir mevkiye ulaşılacağına işaret eder.



Rüyada arabadan inmek ise mevki kaybına işaret eder.



Rüyada araba sürmek; meslek hayatında gelecek vadeden bir kişi olduğuna, başarılarından dolayı terfi alacağına, makamının artacağına delalet eder.



Rüyada arabanın peşinden koştuğunu görmek; uzun süre işsiz kalınacağı anlamına gelir.



Rüyada araba çarpması; rüyada kendisine bir arabanın çarptığını görmek kişinin yanlış yola olduğunu ve bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşayacağını anlatır.



Rüyada araba kiralamak; yakın çevrenizdeki bir kişinin size bir eşyasını emanet edeceğine delalet eder. Kiraladığınız arabayı dikkatli ve iyi bir şekilde sürdüğünüzü ve kaza yapmadığınızı görmeniz ise emanete ihanet etmeyeceğinize, ona iyi bakacağınıza işarettir.



Rüyada arabanın çalışmaması; rüya sahibinin bazı işlerinin aksayacağına, hemen çözülmeyeceğine yorulur. Ayrıca rüya sahibinin yaşayacağı bazı maddi problemlere, hastalıklara veya can sıkıcı problemlere işaret eder.



Rüyada araba lastiğinin patlaması; rüya sahibinin akrabaları arasında çıkacak olumsuzluklara ya da beklenmedik bir haber almaya yorulur.



Rüyada araba anahtarı görmek; aslında gerçek anlamı ile çok yakındır. Rüyada araba anahtarı görmek yakın bir zaman içerisinde alacağınız araba veya gayrimenkulü işaret eder. Rüya sahibinin evi yoksa ve kirada oturuyorsa yakın zamanda ev ya da mal sahibi olacağı anlamını taşır.



Rüyada araba kazası görmek; bu rüya uyarı niteliğindedir. Başınıza gelebilecek tehlikelere karşı kendinizi korumanızı, sizi çekemeyen kötü niyetli insanların etrafınızda bulunduğunu bu yüzden kendinizi bu çeşit insanlara karşı korumanızı anlatır. Araba kazası yaşayıp kurtulduğunuzu gördüyseniz gerçek hayatta da bir tehlike atlatacağınıza işaret eder.



Rüyada yeni araba kullanmak ve almak; kişinin mal mülk sahibi olacağına işaret eder. Temiz ve yeni bir şey görmek her zaman iyiye yorulur. Yeni araba, kişinin şansının açılmasına, aşk hayatında da mutlu ve huzurlu olmasına delalet eder.