Vatani görev olan askerlikle ilgili rüya görenlerin sayısı az değil. Peki çok pozitif anlamları olduğuna inanılan rüyada askere gitmek ne demek? Askerlikle ilgili rüyaları merak ettiklerinize cevap bulabilmeniz amacıyla sizin için bir araya getirdik.

Yüzlerce yıldır her rüyanın bir anlamı olduğu düşünülüyor. Öyle ki pek çok kişi rüyaların gelecekte yaşanacaklara dair ipucu verdiğine inanıyor. Vatani görev olan askerlikle ilgili de rüya görenlerin sayısı az değil. Peki rüyada askere gitmek hangi anlama geliyor? Askerlikle ilgili rüyaları merak ettiklerinize cevap bulabilmeniz amacıyla sizin için bir araya getirdik.





Rüyada Askere Gitmek Ne Demek?

Rüyada askere gitmek, kişinin hayallerini gerçekleştireceği ve çok başarılı olacağı anlamına geliyor. Yani oldukça pozitif ve motive edici anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Rüyada askere gitmek aynı zamanda da rüyayı gören kişinin hayatın sunduğu fırsatları en doğru şekilde değerlendirerek başarıdan başarıya koşacağını müjdeliyor. Eğer siz de böyle bir rüya gördüyseniz mutluluk, huzur ve pozitif enerjinin hayatınızda daha çok yer edineceğini söyleyebiliriz…





Rüyada Asker Uğurlamak

Rüyada asker uğurlamak, kişinin hayır işleyeceği ve yardıma muhtaç insanlara bonkörlüğü ile destek olacağı anlamına geliyor.





Rüyada Asker Görmek

Rüyada asker görmek de tıpkı rüyada askere gitmek gibi iyi ve güzel olana işaret ediyor. Kişinin kötülüklerden, zarar veren durumlardan, negatif enerjiden uzak olacağı anlamına geliyor. Saygı, sevgi, güç, kuvvet ve şöhret olarak da yorumlanıyor.





Rüyada Denizde Askerlik Yapmak

Denizde askerlik yapmak da rüyada askere gitmek gibi pozitif bir öngörüyü ifade ediyor. Tutkuyla yaptığınız işte çok büyük başarılar elde ederek sizi örnek alanlara ilham vereceğiniz anlamına geliyor.





Rüyada Şehit Olmak

Rüyada şehit olmak kişinin yaptığı işte son derece hızlı şekilde yükselmesi ve üst düzey yönetici pozisyonuna geçmesi olarak yorumlanıyor. Genellikle mühim kararlara, imza işlerine, büyük zaferlere yoruluyor.





Rüyada Tezkere Almak

Rüya sahibinin askerliğini bitirerek tezkeresini alması yeni ortamlara girmek, farklı insanlara ve iyi dostlarla tanışmak anlamına geliyor. Aynı şekilde mutluluk, sağlık, huzur ve eğlenceyi de ifade ediyor.





Rüyada Asker Kıyafeti Giymek

Rüyada asker kıyafeti giymek, diğer rüyaların aksine olumsuz anlamlara sahiptir. Haklıyken haksız konumuna düşmek, emek verilen şeylerin boşa gitmesi olarak ifade ediliyor. Ev, iş, sosyal hayat gibi alanlarda birtakım olumsuzlukların habercisi olduğu söyleniyor. Eğer siz de rüyanızda asker kıyafeti giydiyseniz belli bir süre dikkatli olmanızda fayda var.



Birkaç istisna durum haricinde hem rüyada askere gitmek hem de askerlikle ilgili diğer rüyalar fazlasıyla olumlu anlamlara sahip. Siz de bu riyalardan birini veya benzerini gördüyseniz negatif düşünmenizi gerektiren bir durum olmadığı bilip içinizi ferah tutabilirsiniz. Unutmayın ki rüyalarınızın ne ifade etiğini öğrenmek için eskiden kullanılan rüya tabirleri kitaplarının yanı sıra internetten de faydalanabilirsiniz. Herkese mutlu rüyalar!

