Rüyalarda her zaman karmaşık olay örgüleri ve kişiler olmuyor, balık yemek gibi basit rüyalar da çok yaygın. Rüyada balık yemek ne anlama geliyor? Olumlu mu yoksa olumsuz mu bir haber veriyor? Kafanızdaki pek çok soru işaretini giderecek, rehber niteliğinde bir yazı.

İnsanlar çok eski tarihlerden beri rüyaların gelecekle ilgili haberler verdiğine inanıyor. Ancak rüyada anlamlandırması güç olaylar kadar çok basit ve sıradan şeyler de görebilirsiniz. Balık yemek bu rüyalara örnek olarak verilebilir. Rüyada balık yemek ne anlama geliyor? Olumlu mu yoksa olumsuz mu bir haber veriyor? Balıkla ilgili özellikler rüyanın anlamını da değiştiriyor mu? Tüm bu soruların yanıtına ve daha fazlasına hep birlikte göz atabiliriz!





Rüyada Balık Yemek Hangi Anlama Geliyor?

Rüyada balık yemek, hem pozitif hem de negatif bir anlama sahip. Rüyada pişmiş balık yemek kişinin yaptığı işte çok hızlı bir şekilde yükseleceği, önemli bir pozisyona sahip olacağı ve hiç ummadığı bir anda çok fazla para kazanacağı anlamına geliyor. Ama söz edilen büyük miktardaki paranın rüya sahibine haklı bir kazanç olarak gelmeyeceği, bu nedenle de kişinin paranın faydasını çok fazla göremeyeceği tahmin ediliyor. Rüyada çiğ balık yemek, başarı, kazanç ve refah getiren bir durum olarak yorumlanıyor. Rüyada büyük balık yemek ev satın alma ya da evlenmeye işaret ederken küçük balık yemek ise maddi zorlukları geride bırakarak ömür boyu para sıkıntısı çekmeden bir hayat yaşama anlamına geliyor. Yani rüyada balık yemek pek çok şekilde ifade edilebildiği için rüyadaki ayrıntılara dikkat etmek ve bu doğrultuda rüyanın anlamını araştırmak gerekiyor.





Rüyada Balık Tutmak

Rüyada balık yemek gibi balık tuttuğunuzu da görebilirsiniz. Tabii bu durumda rüyanın anlamı tamamen değişiyor. Rüyada balık tutmak olumlu gelişmelerin yaşanacağına ve işlerin tamamen yoluna gireceğine, hem maddi hem de manevi açıdan mutluluk verici gelişmelere yoruluyor.





Rüyada Balık Pişirmek

Rüyada balık pişirmek de tıpkı rüyada balık yemek gibi ayrı bir anlama sahip. Rüya sahibinin kısmetinin açılacağı, hayallerini gerçekleştireceği ve manevi açıdan kendini her zamankinden güçlü hissedeceği şeklinde rüya tabirlerinde yer alıyor.



Rüyalar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Rüyada balık yemek ve benzeri olayların anlamları haricinde genel olarak rüyalarla ilgili bilmeniz gereken çok şey var. Örneğin;

Yaygın kanının aksine görme engelli bireyler de rüya görüyor. Ancak rüyalar ses ve his ağırlıklı olabiliyor.

Uyandıktan sonra kısa bir süre içinde gece boyunca gördüğümüz rüyaları unutuyoruz. Yatakta hemen hareket etmek de rüyaların unutulma süresini kısaltıyor. Bu nedenle uyandıktan hemen sonra rüyaların yazılması uzmanlar tarafından öneriliyor.

İnsanlar gibi hayvanlar da rüya görüyor. Ancak gördükleri rüyalar kendi hayatlarıyla kısıtlı oluyor. Örneğin kediler rüyalarında genelde ip yakalamaya çalışıyor…

Bir gecede görülen rüya sayısı 4 ve 7 arasında değişiyor.

Rüyalarda gerçek hayattan izlere de rastlanıyor.



