Rüyada deve görmek hayra yorulur. Rüyada deve ile yolculuk yaptığını gören kişi bekar ise evlenir, evli ise mal sahibi olur.

Rüyada deve görmek; iki farklı şekilde yorumlanır. Rüyada erkek deve görmek rüya tabircilerine göre rüya sahibinin yanlış işler peşinde olduğu şeklinde yorumlanırken, Rüyada dişi deve görmek ise genel itibari ile hayırlıdır. Dişi deveden süt sağdığını görmek mal sahibi olmaya işaret eder. Ayrıca rüyada deve görmek kadri yüce bir kimse ile tabir edilir.



Rüyada devekuşu görmek; nimet, zenginlik ve birbirine seven karı kocaya işaret eder.



Rüyada deveye bindiğini görmek; bekar kimseler için hayırlı bir kısmet ile evlenmeye delalet eder. Çölde görülen deve ise yağmur habercisidir, bereket şeklinde de yorumlanır. Evinizin önüne devenin çöktüğünü görmek eğer evinizde bir hasta varsa o kişinin vefatı ile tabir edilir. Dişi deve görmek çok hayırlıdır. Deve sütü bolluk ve bereket anlamına gelir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada deveye binmek; hacca gitmeye yorulur.



Rüyada deve yavrusu görmek; devenin yavrusunu görmek o kişinin malının artacağına, çocuğunun olacağına işaret eder. Kişi eğer bekar ise dişi deve görmesi evleneceğinin habercisidir. Dişi deveyi yavrusuyla görmek ise evlilik ve çocuğa delalet eder. Deve yünü görmek ise helal mal ile tabir edilir.



Rüyada deve sürüsü görmek; birçok deveden oluşan sürü görmek hastalığa, düşmanların varlığına ve can sıkıcı olaylara yorulur.



Rüyada deve kervanı görmek; misafir ile tabir edilir. Rüyada deve kervanı görmek şehir dışı veya yurt dışından, yani uzak bir yerden çok sayıda misafirin size geleceğine işaret eder. Deve kervanı görmek hayırlı ve güzel rüyalardandır. Kısmet, zenginlik, bolluk ve bereket şeklinde de tabir edilir. Rüyada deve kervanı ile seyahat etmek ise yüksek kazançlı bir işe girmeye yorulur.



Rüyada deveden düştüğünü görmek; yaptığınız işiniz ile ilgili sıkıntılı durumlar yaşayacağınıza ve üzüleceğinize işaret eder. Devenin arkasından düştüğünü görmek ise maddi anlamda çöküşe delalet eder.



Evinde bir deve olduğunu görmek; bu rüyayı gören kişi eğer hasta ise sağlığına kavuşur, ayrıca evin bir bereketinin artacağına da işaret eder.



Rüyada deve otlattığını görmek; bekar kimseler için hayırlı bir kısmet ile evlenmeye, işte yükselmeye ve maddi kazanca işaret eder.