Rüyada diş kırılması hayra yorulmayan rüyalardan biridir. Dişinin kırıldığını gören kişinin babası ve ya baba tarafından olan bir yakınının ağır ve kötü bir hastalık geçireceğine ve hatta ölüm riski taşıdığına işaret etmektedir. Rüya sahibinin bu durumu öğrendiğinde çok şaşıracağına ve çok üzüleceğine işaret etmektedir.

Rüyada diş kırılması; çürümüş diş görmek yaşadığınız korkular şeklinde tabir olunmaktadır. Gerçek hayatta sizi rahatsız eden durumların yaşanacağına ve bunların canınızı sıkacağına delalet eder.



Rüyada çürük diş kırılması; iş ve eğitim hayatında kazandığı başarıların, emek vererek geldiği mevkinin ve kazandığı saygınlığın yüklü bir miktar paranın yaşanacak kötü ve büyük sıkıntılar yaşatacak bir olay yüzünden elinden gideceği şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada üst dişlerinin kırıldığını görmek; baba tarafı akrabaları ile bağlantılı rüyalardan biridir. Kişilere kalan miras ile alakalı sorun çıkmasına, kendi işinin kurmak isteyen kişilerin ise başkalarından borç almak sureti ile ailelerine yüz çevirecekleri şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada alt dişlerinin kırıldığını görmek; alt dişler anne tarafı ile yorumlanmaktadır. Rüyada alt dişlerinin kırıldığını görmek anne tarafından yakın bir akrabanızın hastalanarak kişiyi derin bir üzüntüye düşüreceğine delalet eder. Kısacası zorlu geçecek olan üzüntülü günlerin habercisi olan bir rüyadır.

Rüyada gülerken dişlerinin kırıldığını görmek; rüya sahibinin derin olaylara dalacağını, İslamı daha da araştıracağına ve yaşam ile ölüm arasındaki soruların cevaplarını bulmak isteyeceğinden dolayı derin araştırmalar yapacağına delalet eden rüyalardan biridir. Dini açıdan güzel ve hayırlı rüyalardan biridir. Rüya sahibinin daha dingin olacağı ve manevi zenginliğe işaret etmektedir.

Rüyada elma ısırırken dişinin kırıldığını görmek; bu rüya rüya sahibinin günah işlemeye meyilli bir dönemde olduğunun işareti olmaktadır. Kişinin güvenilir insanlar ile görüşmesi kendisi için çok daha iyi olacaktır. Olumsuz olaylardan ders çıkarmamak olarakta tabir edilmektedir.

Rüyada bütün dişlerinin kırılmış olduğunu görmek; rüya sahibinin kendisi ile ilgili sağlık durumu hakkında kötü bir haber alacağına işaret etmektedir. Kişinin sağlığına dikkat etmesi gerekir. Ciddi bir hastalık ile tabir edilmektedir.

Rüyada kazada dişlerinin kırıldığını görmek; borç manasına gelmektedir. Ödenemeyen borçlar yüzünden kişinin sıkıntıya girmesi şeklinde tabir edilir. Ayrıca bazı rüya alimlerine göre evlilikte eşinin ilgisizliği yüzünden kendisini yalnız hissetmek şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada dişinin kırıldığını görüp doktora gitmek; rüya sahibinin bir çok işi ile kendisinin ilgilenmek istemesi ve tıkandığı bir durumda yardımına yakınlarından birinin ve ya ailesinin koşacağı şeklinde tabir edilmektedir.

Rüyada düşüp dişini kırmak; kişinin kariyer uğruna itibarını zedeleyeceği davranışlarda bulunması şeklinde yorumlanmaktadır. Bundan dolayı da iş çevresindeki insanlar tarafından değer kaybetmek şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada diş kopması ve kanaması; rüya sahibinin baba tarafından bir akrabasının hastalanacağı şeklinde tabir edilmektedir.