Rüyada ekmek görmek sizi bekleyen yaşanacak güzel günlerin habercisi olan genellikle iyiye yorulan rüyalardan biridir. Hayatınızdan memnun olacağınız, huzurlu, mutlu olacağınız ve zengin bir hayatın simgesidir rüyadada ekmek görmek.

Rüyada ekmek görmek; o kişinin geçiminin çok iyi olacağının işaretidir.



Rüyada fırından yeni çıkmış ekmek görmek; taze, sıcacık ekmek aldığınızı görmeniz maddi sıkıntılardan kurtulup rahat bir yaşama kavuşacağınıza delalet etmektedir.

Rüyada yufka ekmek görmek; zor olan durumların kolaylaşmasına işaret eder. Aynı zamanda yolculuğa, ve güç şeyleri kolaylaştırmak bazende bir anneye delalet eden rüyalardan biridir. Rüyayı gören kişinin haline ve liyakatine göre bir takım mal biriktirmeye işaret etmektedir.

Rüyada ekmek aldığını görmek; bol kazancın ve helal paranın işaretidir. Ekmekten yalnızca bir lokma aldığını görmek tamahkar etmeye işaret eder. Aldığınız ekmek sıcak ise iş hayatınız ile ilgili büyük başarılar elde edeceğinize ve iyi yerlerde olacağınıza delalet eder. Rüyada birden fazla bir çok ekmek görmek ise uzun bir ömür ile tabir edilmektedir.

Rüyada ekmek arası peynir görmek; ekmek arası peynir yaptığınızı ve yediğinizi görmek malın artmasına daha bereketli olmasına ve güzel günlerin geldiğine delalet eder. Bekar bir kimsenin ekmek arası peynir görmesi mutlu olacağını istediği bir evlilik yapacağına delalet eder. Sıkıntıların biteceğine, karanlıkların aydınlığa ulaşacağına işaret eden rüyalardan biridir.

Rüyada ekmek kesmek; zor günlerin ve ya zor bir durumdan kurtulacağına, rahata erişileceğine işaret etmektedir.

Rüyada ekmek kızartması görmek; yoksul birine ekmek vermek ile aynı anlamı taşıyan rüyadır. Hayır duası almaya ve bolluk bereket manasına gelen rüyalardan biridir.

Rüyada ekmek bölmek; rüyasında ekmek böldüğünü gören kişi her zaman dürüst ve adaletli biri olmak için çaba gösteren bir kişidir. Eğer böldüğünüz ekmek bayat ve küflenmiş ise bir takım kötü olayların yaşanacağına ve kişilerin bağların kalmayacağına delalet eder.

Rüyada taze ekmek görmek ne demek; helal yemek yemeye, helal mal kazanmaya ve hayırlı işler yapmaya delalet eder. Bereket, bolluk içerisinde keyifli ve zengin bir hayat sürecek manasına gelmektedir. Ayrıca rüyayı gören kişinin ne muradı varsa olacağı manasına da gelmektedir.

Rüyada bayat ekmek görmek ne anlama gelir; rüya sahibinin eline bir fırsat geçeceğine fakat bunu iyi kullanamayacağına bundan dolayı üzüleceğine delalet eder. Her zaman fazla isteyen bir kişi elindekinide kaybeder. Kişinin daha kötü duruma düşeceğine delalet etmektedir.

Rüyada ekmek hamuru görmek ve açmak; Uzun yıllar boyunca huzurlu bir şekilde yaşayacağına, yanında iyi dostlarının olacağına ve gerektiğinden anne ve babasının yardımına koşacağına delalet eder. Anne ve babadan destek alacaklardır.

Rüyada ekmek satmak; maddi durumunun iyi olmasına ve yüksekte olmaya bu nedenlede başkalarına iş vermeye, yanında eleman çalıştırmaya delalet eder.

Rüyada yoksul birine ekmek vermek; gerçek anlamına benzer bir anlamı vardır. Hayır işlerine gireceğine ve kişinin aldığı hayır duaları nedeni ile elinin darlık görmeyeceğine, işlerinin yolunda gideceğine delalet eder.