Rüyada evlenmek bir kaç farklı anlam içeren rüyalardan biridir. Rüyada evlendiğini görmek genel anlamda Allah tarafından size gelecek olan yardımın bir işareti demektir. Evlendiğini görmenin çeşit çeşit farklı anlamı bulunmaktadır.

Rüyada evlenmek; yardıma delalet etmesinin yanı sıra en güzel rüyalardan biridir. İyi anlamının yanı sıra bazı rüya alimlerine göre ise rüyada evlenmek borç yapmaya, kötülüğe ve üzülmeye de yorulmaktadır.



Rüyada evlenmekten vazgeçtiğini görmek; rüyayı gören kişi gerçekte de evlilik hazırlıkları yapıyorsa kendisinden ve evlenmekten emin değildir manasına gelir. Eğer kişi zaten evli değil ve rüyasında evlenmekten vazgeçtiğini görmüşse kötü bir evlilik yapacağına delalet eder.

Rüyada sevdiği kişi ile evlendiğini görmek; sevdiği kişi ile evlenmek o sevdiği kişi ile daha da mutlu ve huzurlu olmasına işaret eder. Hatta kısa bir süre içerisinde o kişi ile evlenecek, istediği ve hayal ettiği huzurlu, mutlu bir yuvaya sahip olacaktır. Sevdiği kişi ile evlendiğini fakat mutlu olmadığını, gülmediğini gören kişi hayatında yaşamış olduğu pişmanlıktan dolayı vicdan azabı duymaktadır.

Rüyada bir erkekle evlenmek; rüya sahibinin iş konusunda çok kazançsız ve kötü bir döneme gireceğine ve bundan dolayı kendisini kötü hissedeceğine, üzüleceğine delalet eder. Yeni kazanç yolları aranacak ve sonrasında çok iyi bir kazanca sahip olanacağına işaret etmektedir.

Rüyada akrabayla evlenmek; iyi şekilde yorumlanmamaktadır. Kötü rüyalardan biri olan rüyada akraba ile evlenmek başlangıç olarak huzurlu bir evliliğin yaşanmasına fakat sonunun kötü bir şekilde bitmesine delalet etmektedir.

Rüyada çok zengin birisi ile evlenmek; işinizin yaver gideceğine ve bol kazançlı bir döneme gireceğinize delalet eder. Ayrıca hayırlı bir kısmetin çıkarak bu kişi ile evlenileceğine delalet eder.

Rüyada genç bir erkek ile evlenmek; kişinin aile hayatı ve ya iş hayatı ile ilgili olarak bir vefasızlık yaşanacağına ve problemlerin giderek büyüyeceğine işaret etmektedir. Aile ve ya iş hayatında yaşanabilecek bir takım sıkıntılara delalet eden bir rüyadır.

Rüyada yaşlı bir kadın ile evlenmek; iş hayatınızda zor zamanlar yaşayacağınıza, karşılaşılan sorunlara karşı karar vermekte güçleneceğine işaret etmektedir. Maddi anlamda büyük bir yükün altına girileceğine işaret eder.

Rüyada kilisede evlenmek; yine iş hayatına yorulan rüyalardan biridir. İşle alakalı bir tartışma yaşanacağına ve duyacağınız ve sizi üzecek olan kötü bir söz olarak yorumlanmaktadır. Bu yüzden iş dünyasındaki saygınlığın zarar göreceğine hatta yitirileceğine delalet eder.

Rüyada kaçarak evlenmek; bir olaya üzüleceğinize ve bundan dolayı sağlık sorunlarınız ile uğraşmak zorunda kalacağınıza işaret etmektedir. İş hayatı ile alakalı olarak çalışmadan kalkıştığınız bir işten dolayı bir miktar maddi kayıplara gireceğinize ve bu yüzden sıkılacağınıza işaret eder.

Rüyada evlenmek istememek; rüya tabircilerine göre rüya sahibinin evlilik ve ya başka herhangi bir konu hakkında zorlanmasına, karar verememesine ve bundan dolayı da sıkıntıda olmasına delalet etmektedir.