Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama geliyor merak ediyorsanız; içeriğimize göz atmalısınız...

Rüyada hamile olduğunu görmek, karnınızın büyüklüğüne ve kendinizi görüş şeklinize göre değişir. Eğer rüyada hamile olduğunuzu görüp doğuruyorsanız doğurduğunuz çocuğun cinsiyetine göre farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak genel olarak rüyada hamile olduğunu görmek rivayetlere göre hayırlı işleri ve şansı işaret eder.



Rüyada hamile olduğunu görmek neye delalettir?

Rüyada hamile olduğunu görmek, bu zamanla artacak kazancınızı, mal ve mülkiyet edineceğinizi işaret etmektedir. Rüyanızda karnınız normalden daha şişkin görünüyor ve taşımakta zorlanıyorsanız, yakın zamanda sırtınıza yük olan sorunlarınızı ve sorumluluklarınızı atlatacaksınız. Eğer rüyanızda hamile bir kadın olarak aynaya bakıp kendinizi görüyorsanız başladığınız işi bitirecek, bir kadın olarak mesleğinizde ya da öğrencilik hayatınızda istediğiniz başarıyı elde edecek, sonuçlarını tıpkı aynada kendinizi gördüğünüz gibi ferah ve aydınlık içinde karşılayacaksınız. Rüyada hamile olduğunuzu ve kendinizi aşeriyor olarak görürseniz, elde etmek istediğiniz bir şey için çaba sarf edecek ve sonucunda istediğiniz şeye ulaşacağınız anlamına geliyor. Fakat hamileyseniz ve genital bölgenizden kan geliyorsa, kötü sonuçlanacak bir işe bulaşacağınız, para kaybedeceğiniz ya da yakın zamanda beklediğiniz bir işin kötü sonuçlanacağı anlamına gelmektedir.



Rüyada hamile olduğunu görmek ve aldırmak istemek ne anlama gelmektedir?

Rüyada hamile olduğunu görmek, bundan pişmanlık duymak ve çocuğu aldırmak istemek, yapmak istemediğiniz bir işi yapmak zorunda olacağınızı, bundan sıkıntı duyacak ve kendinizi kötü hissettiğinizi göstermektedir. Kendinizi kürtaj olurken görüyor ya da kürtaj masasında otururken görüyorsanız, bir beladan ya da hastalıktan kurtulacaksınız. İçinizi rahatlatacak, sıkıntılarınızı atacak ya da bir dostunuzun sıkıntılarını atmasına yardımıcı olacaksınız. Eğer çocuğu doğurduktan sonra istemiyorsanız, yaptınız bir hatanın bedelini ödeyecek ve de pişmanlık duyacaksınız.



Rüyada hamile olduğunu görmek ve doğurmak ne demek ?

Rüyanızda hamile olduğunuzu görüyor ve doğum sancısı çekiyorsanız zor bela yaptığınız bir işin çokça faydasını göreceksiniz demektir. Evli bir kadın olarak, kendinizi doğum sırasında görüyorsanız, çocuk sahibi olacaksınız. Rüyada kız çocuk doğurduysanız güzel ve bereket dolu bir döneme girecek, yaptıklarınızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Aynı zamanda kız çocuğu ses getirecek bir olayın da cereyan edeceği anlamına gelmektedir. Erkek çocuk gördüyseniz yarım bırakacağınız bir iş ya da mesele ortaya çıkacak anlamına gelmektedir. Eğer doğurduğunuz çocuk ağlıyorsa yakın zamanda beklediğiniz bir haber size ulaşacağını ifade etmektedir. Eğer çocuğunuz ölü doğuyorsa, elinize geçen bir fırsatı değerlendiremeyeceksiniz ya da kısmetinizi kaçıracaksınız.



Rüyada başkasının hamile olduğunu görmek ne demek ?

Gördüğünüz rüyada eşinizin hamile olduğuna tanık olursanız, çocuk sahibi olacağınıza delalettir. Kız kardeşiniz ya da akrabalarınızdan birinin hamile olduğunu görüyorsanız ailenizden birinin size çok büyük yardımı dokunacak, bir borcunuzdan ya da sıkıntınızdan bu sayede kurtulacaksınız. Tanımadığınız birinin hamile olduğunu ve ona yardım ettiğinizi gördüyseniz, birine çok büyük bir iyiliğiniz dokunacak, bir dost edineceksiniz. Rüyada sevdiğiniz birinin hamile olduğunu görmek ve onun çocuğunun ellerinize doğması büyük bir aşkın ya da dostluğun başlangıcına işaret eder. Öyle ki sevdiğiniz kişi gerçek hayatta da hamileyse, onun sıkıntılarını gidecek, zor günlerinde yanında olarak içini ferahlatacaksınız.



Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek ne demek?

Rüyada erkek çocuk görmek, bir işinizin yarım kalacağını anamına gelmektedir. Aynı zamanda erkek çocuk sonu hayırlı bitmeyecek bir işten de paçayı kurtarmayı temsil eder. Fakat güzel ve gülen bir erkek çocuğunuz olduğunu görürseniz, kazancı bol olan bir işe girecek ya da gururla anılacağınız bir işi tamamlayacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada hamile olmak ya da Erkek çocuğa hamile olmak ise; kısa zamanda sevdiğiniz birinden beklediğiniz karşılığı göreceğinizi, evliliği ve de kız çocuğunuz olacağına işaret eder. Erkek çocuğunuz olacağı haberini sevinçle karşılıyorsanız, üzüntüye eğer üzüntüyle karşılıyorsanız sevinçli bir haberi kısa zamanda alacağınızı gösteriri. Rüyanızda başka birinden erkek çocuğu olacağı haberini alıyorsanız, bu da yakın bir dostunuzun ya da akrabanızın hamile kalacağı müjdesidir.



Rüyada hamile olduğunu görmek ya da doğurduğunu görmek ne anlama gelir ?

Rüyada hamile olduğunu görmek ya da başka bir kadının hamile olduğunu görmek ve ona yardım etmek hayırlı birişe vesile olacağınız anlamına gelir. Kendiniz hamileyseniz ve başkası size yardım ediyorsa, dostunuz ya da arkadaşınız sayesinde tanışacağınız birinin size çok yardımı dokunacak. Onunla yeni bir işe ya da ilişkiye girerek mutlu olacaksınız. Doğurduğunuz çocuğu kanlar içinde görürseniz, arkanızdan konuşan ya da adınızı lekeleyen bir mevzuyu gün ışığına çıkartarak, üstünüze atılan iftiradan kurtulacağınız anlamına gelmektedir. Sevmediğiniz birinin doğurduğunu görmek onunla aranızda yeni bir iletişimin başlayacağını, yakın zamanda aranızdaki buzların eriyeceğini işaret eder.