Rüyada kar görmek genel itibari ile iyiye yorulan rüyalar çeşitlerinden biridir. Fakat rüyada kar görmenin bir kaç farklı çeşidi olabildiğinden dolayı anlamlarında da değişiklik olabilmektedir.

Rüyada kar görmek; genellikle iyiye yorulmaktadır. Eğer hasta iseniz bir hastalıktan kurtulanacağına, sevinçli sizi mutlu edecek bir haber alacağınıza ve iyi bir olay olacağına işaret etmektedir. Karın görüldüğü mevsim ve nasıl görüldüğüne göre de tabi rüyaların anlamınlarında farklılıklar oluşabilmektedir. Kış aylarında rüyada kar görmek; sevinileceğine, iyi ve güzel olayların olacağına ve eğer bir düşmanınız varsa bu düşmanın alt edileceği ile yorumlanmaktadır.



Yaz ve ya ilkbahar aylarında kar yağdığının görülmesi iyiye yorulmamaktadır. Genellikle kötüye yorulmaktadır. Planların genellikle iptal olacağına, rüyayı gören kişinin ve ya bir yakınının hasta olabileceğine ve maddi anlamda da para beklediğiniz bir yerden paranın gelmeyeceğine yorumlanmaktadır.

Rüyada kar yağması; üzerinize kar yağdığını görmeniz çevrenizde gergin olabileceğiniz bir olay yaşayabileceğinize fakat kötü bir tepki vermeyeceğinize delalet eder.

Rüyada karların eridiğini görmek; yakın bir zamanda maddi ya da manevi bir zarara uğrayabileceğinize ya da bir kaza geçirebileceğinize işaret etmektedir.

Rüyada kar topu oynadığını görmek; biraz rahatlamak ve sosyalleşmek için arkadaşlarınızla eğlenceli günler geçirmeye ihtiyacınız var manasına gelmektedir. Bir arkadaşınız ile rekabet ortamı oluşabileceği manasına da gelmektedir.

Rüyada kar çığ görmek; çevrenizde bulunan yakın kişiler yüzünden yani yakın bir dostunuz, arkadaşınız, akrabanız yüzünden sıkıntıya düşeceğiniz ile alakalıdır.

Rüyada kar üstünde yürüdüğünü görmek; hayal ettiğiniz şeylere ulaşabilmeniz için engellerin yakın bir zaman içerisinde aşılacağına, sıkıntıların ve sorunların kolay bir şekilde çözüleceğine, bütün çabaların başarı getireceğine ve rahata erileceğine işaret etmektedir.

Rüyada kar süpürdüğünü görmek; işiniz ile ilgili sorun yaratan durumların kısa süre içerisinde ortadan kaldırılacağına, hanede tartışma çıkaran bir kişinin aileden ve o ortamdan uzaklaştırılacağına, tüm sorunların tatlıya bağlanacağına işaret eder. Aynı zamanda yeni bir ev demektir ve uzun zamandan beri beklediğiniz bir şeyin hayata geçirilmesi demektir.

Rüyada eve kar yağması; hayırlı ve güzel rüyalardan biridir. Yağan karın şiddetine bağlı olarakta farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Çok fazla kar yağdığını gördüyseniz sıkıntılı ve üzülebileceğiniz bir durum ile karşı karşıya kalacağınız anlamına gelmektedir. Eve yağan kar eğer şiddetli değil ise anlamı daha iyidir. Sorunların ve sıkıntıların biteceğine, evinize bolluk ve bereketin geleceğine, bekar iseniz yeni bir aşk bulacağınıza ve bunun mutlu son ile biteceğine delalet etmektedir.

Rüyada yolda kar görmek; iyi bir anlam taşımaktadır. Zor ve sıkıntılı zamanların geride kalacağına, özellikle iş ile alakalı yeni başlangıçlar yapılacağına ve karanlık görünen durumların aydınlığa kavuşacağına delalet eder. Ayrıca maddi anlamdada iyi kazançlar elde edilecek demektir.

Rüyada kar buz görmek; aile büyüklerinizin size iş konusunda destek vereceğine bunun sayesinde de rüyayı gören kişinin kendi işine sahip olacağına, sevinçli ve hayırlı olayların gelişeceği manasına gelmektedir. Bu iş sayesinde hayırlı haberler alınacak, kazanç ise günden günde artacak ve yardıma muhtaç olan kişilere bu para ile yardım edileceğine bir çok şeyin yoluna gireceğine işaret eder.