Rüyalarımız bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Her rüyanın farklı bir anlamı bulunmaktadır. Her gün kısada olsa bizim hatırlamadığımız çok farklı rüyalar görebilmekteyiz. Peki Rüyada Kedi Görmek ne demek? İşte rüyada kedi görmenin birkaç farklı anlamları...

Rüyada görülen kedi bir çok anlamı taşımaktadır. Rüyada görülen kedi hizmetçi manasına gelir. Rüyada dişi kedinin kendi ev sahibini ısırması, ev sahibinin güzel ve rahat edeceği bir yıl geçirmesi manasına gelmektedir. Bazen rüyada kedi görmek; şakalar yapan, akıl dışı söz söyleyerek kaçak gibi oynayarak çevresindekileri ve halka kendisini sevdirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatinden kaçırmamaya çalışan, fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.



Rüyada yavru kedi görmek; her ne kadar yavru kediler tatlı olsada ve anlamının güzel olacağını düşündürsede rüyada yavru kedi, kişilerin sizinle ilgili kötü planları olduğu manasını taşır. Ama bu kötü niyetli olan kişiler bu kötü planlarını sizin üzerinizde asla hayata geçiremeyeceklerdir. Aynı zamanda bazende rüyada yavru kedi; yardımcı, temizlikçi olarak yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin işlerini kolaylaştıran ve yardım eden kimsenin varlığı ile tabir edilmektedir.

Rüyada kedi sevmek; birkaç anlam taşıyabilmektedir. Eğer rengi açık beyaz bir kedi sevdiğinizi gördüyseniz bolluk ve bereket anlamına gelir. Mal ve mülkte artışa işaret eder. Evde, işte ve aşta huzurlu ve mutlu olacağınıza işaret eder. Daha önce küs olduğunuz ve ya tartıştığınız biri varsa bu kişi ile barışmak manasına da gelmektedir.

Rüyada siyah kedi görmek; aile hayatında büyük tartışmalara ve sorunlara yok açacak bir kişinin varlığına, kardeşler arasında tartışma yaşanmasına sebep olacağı manasını taşır. Olayların daha da büyümesi istenmiyorsa bu kişinin aileden uzaklaştırılması gerektiğine rivayet eder.

Rüyada sarı kedi görmek; kendiden beklenmeyecek bir üçkağıt çevirecek bir kişi ile karşı karşıya gelineceğine bu kimse ile sıkı bir rekabet içerisine girileceğine işaret eder. Fakat rekabet sonrasında yapacağı hata yüzünden kendi kazdığı kuyuya düşeceği ile yorumlanmaktadır. Ayrıca maddi kaynaklarda yaşanacak kısa süreli sıkıntılara işaret etmektedir.

Rüyada gri kedi görmek; manası manevi anlamda birisini sıkan ve yoran kişi ve ya kişilerden kurtulacağına delalet eder. Dünya malında artışa ve maneviyatında rahatlığa kavuşacağı anlamını taşır. Aynı zamanda rüyada gri kedi görmek dürüst arkadaşlarının olduğu anlamına da gelmektedir.

Rüyada ölmüş kedi görmek; ve ya kedi öldürmek; bir hırsızı yakalamaya ve ona galip gelme anlamını taşır.

Rüyada kedi tüyü görmek; hayırlı bir iş sırasında meydana gelecek olan kötü bir olay yüzünden sıkıntıya düşüleceğine fakat bu durumun çok uzun sürmeyeceğine delalet eder. İş sırasında ufak bir sorun çıkacağına fakat uzun sürmeyerek daha sonra düzeleceği manasındadır.

Rüyada kedi görmek yanı sıra; kedinin sizi ısırdığını görmeniz hastalanacak ve bu sürenin uzun olacağı anlamını taşımaktadır. İşlerin bir süre ters gideceği manasına gelmektedir.

Rüyada kedinin size sürtünmesi, yanaşması; etrafınızdaki insanların size karşı daha dostça, iyimser tavırlar içerisine gireceğini ve sizi daha da fazla sevmeye başlayacağı manasına gelmektedir.