Stresinizi yatıştırmak için tüketebileceğiniz en iyi 10 yiyecek

Bitmek bilmeyen işler arasında, ekonomik kaygılarla başa çıkmak veya tam zamanlı çalışırken ve/veya çocuk yetiştirirken evinizi nasıl düzenli tutacağınıza dair nihai ikilemi çözmek için uğraşırken, stres semptomlarının hızla artması şaşırtıcı değil. Kronik stres ve kaygı, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumsuz etkiler ve bununla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek, iyi olma haliniz için önemlidir. Beslenme, beynin ve vücudun stresle başa çıkma biçimini etkileyecek temel faktörlerden biridir ve tabağınıza koyduğunuz yiyecekler gerçekten daha az stresli hissetmenize yardımcı olabilir. Yiyecek-ruh hali bağlantısının önemli bir parçası ise bağırsak mikrobiyomudur. Bağırsak sağlığı, vücudun stresi yönetmesi ile yakından ilişkilidir.

Gıda, Stres ve Bağırsak Sağlığı Bağlantısı

Sıkıntı ve kaygı, bağışıklık sistemini, bağırsak astarını parçalaması için tetikleyebilir. Dengesiz veya hasarlı bir bağırsak ise kronik strese yaratır ve bu daha fazla bağırsak hasarına yol açarak bir kısır döngüye sebep olur.

Bu döngüden kurtulmak ve daha mutlu ve sağlıklı bağırsaklara sahip olmak için stres seviyenizi düşürecek probiyotik açısından zengin içerikler var. Bağırsaklarda yaşayan mikroplar ruh hali ile yakından bağlantılıdır, ama aynı zamanda metabolizma, bağışıklık fonksiyonu, sindirim, hormonlar ve iltihap ile de bağlantılıdır.

Kötü bağırsak bakterilerinizi yenmenin en etkili yolu, beslenmenizi değiştirmektir. İdeal bir diyet, probiyotik ve taze prebiyotik gıdalar içermelidir. Aşağıdaki araştırmamızı okuyarak uzmanların bağırsak ve dolayısıyla ruh sağlığını desteklemek için tavsiye ettiği, en iyi stres giderici gıdalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Stres Giderici Yiyecekler ve Besinler

Omega-3 Açısından Zengin Somon ve Diğer Yağsız Proteinler

En iyi örnek, bol miktarda omega-3 yağ asidi içeren somon balığıdır, ruh halini iyileştirdiği gösterilmiştir. Tavuk gibi diğer yağsız proteinler de içerdikleri amino asitler ile ruh halinize yardımcı olabilir, ancak yüksek miktarda doymuş yağ içeren etlerden kaçınmaya dikkat etmek gerekir.

Lif Dolu Meyveler – Özellikle Kırmızı Meyveler

Lif, bağırsaktaki iyi bakterilerin iyi bir dostudur, Daha fazla lif almanın en iyi yolu, taze yetiştirilen yiyecekleri yemektir. Buna kuruyemiş, tohumlar ve tabii ki sebze ve meyveye kadar her şey dahildir. Meyveler, özellikle ahududu, böğürtlen ve yaban mersini, lif açısından inanılmaz derecede zengin besin kaynaklarıdır. Ayrıca, yaban mersini gibi bazı meyvelerin ruh halini olumsuz etkileyen bir stres hormonu olan kortizolü azalttığı bilinir.

Narenciye

Stresi azaltan meyvelerden bahsetmişken, portakallar (ve diğer narenciye ürünleri), C vitamini açısından zengindir; bir portakal 70 miligram C vitamini içerir. Bağışıklık güçlendirmesi ile tanınan C vitamini, stresi azaltmaya yardımcı olabilir, aynı zamanda kardiyovasküler (kalp) ve nöroendokrin (beyin ve hormonlar) sistemler üzerinde de olumlu etkiye sahiptir.

Kahvaltıda portakal suyu içerek, ara öğünde yoğurtla birlikte portakal veya greyfurt yiyerek, farklı bir lezzet için salatanıza portakal veya limon dilimleri ekleyerek narenciye tüketiminizi arttırabilirsiniz.

Nohut

Nohut, bağırsak-beyin bağlantısında rol sahibi temel bir amino asit olan triptofan açısından zengindir, çünkü vücut onu beyinde ruh halini dengeleyen, iyi hissettiren bir kimyasal olan serotonin üretimine yardımcı olur. Triptofan, kaygı üzerinde de olumlu etkiye sahip olabilir.

Nohut, ruh halini düzenlemeye yardımcı olan bir B vitamini olan folat da içerir; Bir bardak pişmiş nohut, günlük ihtiyacın yüzde 70'ini karşılar. Ayrıca, yüksek protein ve lif içeriği, kan şekerini düzenlemeye ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.

Yumurta, Fındık ve Hindi

Bu yiyeceklerin tümü, yine serotonin üretimi için gerekli olan triptofan içerir ve iyi ruh haline katkıda bulunur.

Papatya Çayı

Papatya, hafif bir yatıştırıcı görevi görür ve kas gerginliğini azaltır, kaygı veya öfkeyi yumuşatır. Papatya çayı kafein içermediğinden, yatmadan önce gönül rahatlığıyla bir bardak içebilirsiniz. stresten kurtulmak için papatyayı tarçın, elma kabuğu ve limonla harmanlayarak lezzetli bir çay hazırlayabilirsiniz .

Yulaf

Bir kase yulaf ezmesinin sağlığa birçok faydası vardır. Vücudun serotonin üretmesine yardımcı olan triptofan sağlar ve ruh halinizi dengelemeye yardımcı olur. Yulaf ayrıca magnezyum içerir. Magnezyum eksikliği olan kişilerin depresyon ve anksiyete sahibi olma olasılığı daha yüksek olabilir. Magnezyum, zihni sakinleştiren belirli bir nörotransmiterin düzenlenmesine yardımcı olarak stres seviyesi ve uyku üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca faydaların etkinleştirilmesinden de sorumludur.

Bitter Çikolata

Harika bir haber! Bitter çikolata, beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirdiği gösterilen harika antioksidanlar olan polifenoller içerir. Çikolata ne kadar bitter olursa, o kadar az ilave şeker içerir.

Stresten Kurtulmak İçin Bitki Bazlı Gıdalara Odaklanın

Stres azaltıcı yiyecekler konusunda işin özü, çoğunlukla çeşitli bitkisel besinler tüketirseniz bağırsak sağlığınız - ve dolayısıyla zihinsel sağlığınız - daha olumlu hale geleceğidir. Stresi ve kaygıyı arttıracak gıdaları sınırlayın (şeker, doymuş yağ, alkol gibi) ve taze gıdalara, baklagillere, tam tahıllara, yağsız proteinlere ve deniz ürünlerine öncelik verin. Yediğiniz meyve ve sebzeleri de çeşitlendirin, her biri vücut sağlığınız için ihtiyaç duyduğunuz çeşitli ve faydalı bakteri türlerini içerir.