30 kiloya düşmesine yol açan yeme bozukluğunu nasıl yendi?

Melbourne'de yaşayan 24 yaşındaki Sarah Rav, 19 yaşında, yeme bozukluğu ile savaşının zirvesinde sadece 30 kiloydu. Şu an doktor olan Rav, TikTok hesabından o dönem anoreksiyayı nasıl yendiğini anlatıyor. Hikayesi özetle şöyle:
Sarah, sosyal medyada ince kadınların fotoğraflarını gördükçe kilo verme fikrine takıntılı hale geldiğini ve yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini söylüyor. "Bir gün sınıfta bayıldım, beni doktora götürdüler. Düzgün beslenmemi söyledi" diyor.
Anlattığına göre o dönem ayakları kanamaya başlayana kadar koşuyordu.
Sarah, üniversiteye geldiğinde daha takıntılı hale geldiğini belirtiyor. Bu süreçte daha fazla koşmak, daha fazla çalışmak zorunda hissetiğini belirtiyor: "Bugün 18 kilometre koşmam gerekiyor, aksi halde başarısız olurum diye hissediyordum"
Sarah zaman içinde 30 kiloya kadar düşmüş. Sürekli yorgundu ve oturduğunda kemikleri ağrıyordu. Burnu kanıyor ve saçları dökülüyordu.
Bir hocasının eğitimine devam etmek istiyorsa doktora gitmesi uyarısıyla 24 yaşında hayatı değişti.
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Üniversiteden bir akademisyen onu bir kenara çekti ve derslere devam etmek istiyorsa doktora gitmesi gerektiğini söyledi. Doktorun önünde tartıya bastığında hemen acil servise gitmesi gerektiği söylendi.
Sarah, "Sağlıklı olma arzum patolojik hale gelmişti. Kontrolden çıktı" diyor.