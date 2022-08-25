30 kiloya düşmesine yol açan yeme bozukluğunu nasıl yendi?

Melbourne'de yaşayan 24 yaşındaki Sarah Rav, 19 yaşında, yeme bozukluğu ile savaşının zirvesinde sadece 30 kiloydu. Şu an doktor olan Rav, TikTok hesabından o dönem anoreksiyayı nasıl yendiğini anlatıyor. Hikayesi özetle şöyle:

Sarah, sosyal medyada ince kadınların fotoğraflarını gördükçe kilo verme fikrine takıntılı hale geldiğini ve yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini söylüyor. "Bir gün sınıfta bayıldım, beni doktora götürdüler. Düzgün beslenmemi söyledi" diyor.