Medya ve sosyal medyada en çok konuşulan diyetler!

Yapılan son araştırmalar halkın büyük çoğunluğunun pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması nedeniyle kilo aldığını ortaya koyarken, medya ve sosyal medyada yayınlanan diyetler alınan kiloların verilmesi sürecinde en çok başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

DETOKS ZİRVEDE!

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın basın ve internet mecrasında yapılan taramalara göre; zararlı bileşiklerin vücuttan atılması için tasarlanan ve uzun süreli olmayan diyet programı Detoks, diyet haberlerinin artış gösterdiği 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında yazılı basın, TV ve internet mecralarının toplamında 1.810 haber ile en popüler diyet türü oldu.

AKDENİZ DİYETİ İKİNCİ SIRADA

Sağlıklı kilo verdirdiği iddiasıyla sıklıkla gündeme gelen Akdeniz Diyeti ise, 313 haber ile listenin 2. sırasında yer aldı. Son zamanlarda popülerliğini arttırmaya devam eden ve “Aralıklı Oruç” olarak da adlandırılan Intermittent Fasting ise 302 haber ile en çok konuşulan 3. diyet türü oldu.

KETOJENİK, KARATAY, DUKAN...

Düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ içeren, bir tedavi yönetimi olarak da kullanılan ve bu nedenle doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen Ketojenik diyet ise 112 haber ile listede 4. sıraya yerleşti. Pandemi öncesinin en popüler diyetlerinden biri olan Karatay Diyeti toplam 9 haber ile 5. sırayı alırken, Dukan Diyeti de 5 haber ile 6. sırada kendisine yer buldu. Alkali, Atkins, Sirtuin diyetleri 3’er haber ile listeye 7. sıradan girerken, İsveç Diyeti ise sadece 1 haber ile listede 8. sıraya yerleşti.

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