Geceleri uyuyamamanıza neden olan 7 endişe verici düşünce

2- 'YARIN İŞE GİDECEĞİM İÇİN ENDİŞELENİYORUM'

Psikoterapist Gayle Weill'e göre iş kaygısı insanları geceleri de uykusuz bırakabiliyor. "Bu yaygın endişe, bir derin düşünme ve beklenti döngüsü yaratarak rahatlamayı ve gevşemeyi zorlaştırdığı için uykuyu etkiliyor" diyor.

Sabahları işe gitme konusundaki stresinizin uykunuzu geciktirdiğini sık sık hissediyorsanız Weill bir terapistle konuşmanızı öneriyor.

"Terapi yoluyla bireyler düşüncelerini yeniden çerçeveleyebilir ve işteki performans kaygısını yönetmek için stratejiler öğrenebilir veya zor bir patron veya iş arkadaşlarıyla nasıl başa çıkılacağını öğrenebilir, böylece ertesi gün için daha olumlu ve yönetilebilir bir bakış açısı yaratabilir" diye açıklıyor.