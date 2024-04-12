Geceleri uyuyamamanıza neden olan 7 endişe verici düşünce
Dişlerinizi fırçaladınız, tüm ışıkları kapattınız ve yatağa girdiğinizde kendinizi umutsuzca tavana bakarken buldunuz. Bütün geceyi bir o yana bir bu yana dönüp durarak geçirmek için uyumaya çalışmak çoğumuzun çok iyi bildiği bir şeydir.
Uyku Vakfı'nın Kasım 2023'te yaptığı bir anket, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 44'ünün kaygı nedeniyle düzenli olarak uyku sorunları yaşadıklarını söylediğini ortaya çıkardı.
İnsanların iyi dinlenmesini engelleyen ortak endişeleri ve bu stres faktörlerini hafifletmeye yardımcı olmak ve neler yapılabileceğini öğrenmek için birkaç uzmanla konuştuk. İşte gece uyumanıza engel olacak 7 endişeli düşünce:
1- YAPMAM GEREKEN O KADAR ÇOK ŞEY VAR Kİ...
Psikoterapist Faith Reyes, "Işığı açın, yataktan kalkın ve her şeyi yazın. Bir plan yapmak kaygıyı azaltır" diye tavsiyede bulunuyor. "Eğer kendinizi bunalmış hissediyorsanız, yapılacaklar listesi hazırlamak kontrol duygunuzu ve motivasyonunuzu artırır. Yarının görevlerini aklınızdan çıkarıp kağıda dökün, böylece dinlenebilirsiniz."
2- 'YARIN İŞE GİDECEĞİM İÇİN ENDİŞELENİYORUM'
Psikoterapist Gayle Weill'e göre iş kaygısı insanları geceleri de uykusuz bırakabiliyor. "Bu yaygın endişe, bir derin düşünme ve beklenti döngüsü yaratarak rahatlamayı ve gevşemeyi zorlaştırdığı için uykuyu etkiliyor" diyor.
Sabahları işe gitme konusundaki stresinizin uykunuzu geciktirdiğini sık sık hissediyorsanız Weill bir terapistle konuşmanızı öneriyor.
"Terapi yoluyla bireyler düşüncelerini yeniden çerçeveleyebilir ve işteki performans kaygısını yönetmek için stratejiler öğrenebilir veya zor bir patron veya iş arkadaşlarıyla nasıl başa çıkılacağını öğrenebilir, böylece ertesi gün için daha olumlu ve yönetilebilir bir bakış açısı yaratabilir" diye açıklıyor.
3- 'HAYATIMDA DOĞRU ŞEYLERİ Mİ YAPIYORUM?'
Anksiyete konusunda uzmanlaşmış bir terapist olan LMFT Alex Oliver-Gans, gün içinde sıklıkla iş veya diğer sorumluluklarla meşgul olduğunuzda, geceleri zihninizin daha büyük varoluşsal endişelere döndüğünü fark edebilirsiniz diyor.
Oliver-Gans, uyumaya çalışırken hayatınızın doğru yöne gidip gitmediği konusunda endişelenmenize engel olmak için, gün içinde "bu düşüncelere kasıtlı, amaçlı bir şekilde, muhtemelen bir terapistle birlikte" değinmeye daha fazla zaman ayırmanızı öneriyor. "