Doğum kontrol hapı, kadınlar tarafından en yaygın olarak kullanılan doğum kontrol yöntemi. Düzenli olarak aldığınız haplar sizi yedi gün yirmi dört saat istenmeyen bir gebeliğe karşı koruyabilir.

Doğum kontrol yöntemleri, çok ve sık doğumları önleyerek anne ve çocuk sağlığını korur. Nüfus planlaması için de önem arz eder. En az bunlar kadar önemli olarak, anne olmak istemeyen veya şuan herhangi bir hamilelik yaşamak istemeyen bir kadının, bedeni ile ilgili kendi kararını vermesine yardımcı olur. Doğum kontrol yöntemleri arasında, kadınlar tarafından en yaygın olarak tercih edilen yöntem doğum kontrol hapıdır. Koruyuculuğunun yüksek olması, cerrahi bir müdahale içermemesi, regli düzenleyici etkisi; doğum kontrol hapı kullanımının yaygın olmasının sebepleridir.







Doğum kontrol hapı, sizi yedi gün yirmi dört saat gebelikten koruyacaktır





Doğum Kontrol Hapı Nedir?

Doğum kontrol hapı, “oral kontraseptif hap” olarak da bilinir. Ağız yoluyla alınır ve içerisinde östrojen ve progesteron hormonları bulunur. Bu hormonlar kadınların bedeninde kendiliğinden bulunan hormonlardır. Östrojen hormonu yumurtalıklardan salgılanır, progesteron ise yumurtlama sonrasında salgılanarak beyine sürecin tamamlandığını haber verir. Doğum kontrol hapı alımında, beyin bu hormonların zaten salgılandığını algılayarak yumurtlama sürecinin tamamlandığını varsayar ve yeni bir yumurta üretmez. Bu şekilde gebeliğin önüne geçilir. Çok nadir de olsa doğum kontrol hapı kullanılmasına rağmen yumurta üretimi durmaz. Böyle bir durumda sperm yumurtaya kadar ulaşsa dahi doğum kontrol hapı -kullanıldığı müddetçe- yumurtaları döllenme için elverişsiz bir hale getirdiğinden gebelik engellenmiş olur.





Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Bir doğum kontrol hapı kutusunun içinde genellikle yirmi bir adet hap bulunur. Bir kutu bir aylık kullanım içindir. Doğum kontrol hapına reglinizin beşinci gününde başlayabilirsiniz. Her gün bir tane alarak yirmi bir günü tamamladığınızda, hapa bir hafta ara vermeniz gerekir. Bu bir hafta içinde regl olacaksınız. Bir haftanın ardından yeni bir kutu doğum kontrol hapına başlayabilirsiniz.





Hap Almayı Unutursak

Doğum kontrol hapını almayı unutursanız dert etmeyin, hatırladığınız anda bir tane almanız yeterlidir. Bir gün unutur ve ertesi güne geçerseniz, dünkü unuttuğunuz dozu bugün almanız gerekecek; yani o gün iki tane hap almanız gerekir. Eğer iki gün üst üste unutmuş ve üçüncü güne geçmişseniz; iki gün üst üste ikişer hap almalısınız. Üç gün veya daha fazla unutmuşsanız, doktorunuza başvurmanızda fayda var.





Doğum Kontrol Hapının Avantajları ve Dezavantajları

Doğum kontrol hapı, yedi gün yirmi dört saat sizi gebelikten koruyacaktır. Düzenli bir kullanımda koruma yüzdesi çok yüksektir. Doğum kontrol hapı ile korunan kişilerde gebelik oranı binde bir gibi düşük bir orandır. Ancak uygulamada yüzde üç olduğu da belirtilmiştir. Yine de bu oran, diğer yaygın korunma yöntemlerine göre yüksek bir orandır. Hapın bir diğer avantajı ise tamamen geri döndürülebilir sonuçları olmasıdır. Yani bir gebelik planlamak istediğinizde doğum kontrol hapı kullanmayı bırakmanız yeterli olacaktır. Vücudunuz çok kısa bir süre içerisinde, kendisini hapı kullanmayan biri ile aynı düzeye getirecek ve gebeliğe hazır hale gelecektir. Doğum kontrol hapı kullanımı ayrıca reglin düzenlenmesini sağlar ve regl sancılarını büyük oranda azaltır. Hapın regl düzenleyici olarak kullanıldığı da sıklıkla görülür. Ayrıca meme, rahim ve yumurtalık kanserlerine karşı koruyucu etkisi vardır.



Doğum kontrol hapı ile ilgili dezavantajların başında hapın sadece gebelikten koruyor olması gelir. Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar ile ilgili herhangi bir koruyucu özelliği bulunmamaktadır. Bu yüzden aktif cinsel hayatı olan ancak tek eşli olmayan kadınlar için tavsiye edilmez. Bir diğer dezavantaj ise hapın alımı ile ilgilidir. Hapı almayı sürekli olarak unutmak ya da yeni kutuyu hazır bulundurmamak ve gerektiğinde bulamamak doğum kontrolü konusunda sorunlara neden olabilmektedir.





Doğum kontrol hapı istenmeyen gebeliğin önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir





Bir Asparagas: “Doğum Kontrol Hapı Zararlı!”

Doğum kontrol hapı içerik itibariyle iki döneme ayrılabilir. Eskiden, haplarda progesteron ve östrojen hormonları içeriği çok yüksekti. Ancak bu iki hormonun, seviyesi düşürüldüğünde de aynı koruyuculukta olduğu keşfedildi ve haplardaki hormon oranları düşürüldü. Eskiden görülen birçok yan etki; bulantı, baş dönmesi, kusma, kıllanma, kilo alma; bu yeni haplarda görülmüyor. Yine de çok nadir de olsa bu etkiler görülebiliyor. Korkmayın bedeniniz hapa alıştığında bu etkiler de kendiliğinden geçecektir. Eğer geçmiyorsa doğum kontrol hapınızı değiştirmesi için doktorunuza başvurabilirsiniz. Şuan piyasada kırka yakın doğum kontrol hapı bulunuyor. Hormon seviyeleri daha düşük bir hap ile sorununuz çözüme kavuşabilir.





