Kurutulmuş tohumu ile hazırlanan rezene çayı birçok derde deva niteliğindedir.

Rezene, lezzetli ve aromatik otlardan biridir. Ayrıca alternatif tıp içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Akdeniz bölgesine özgü olması ile bilinen rezene, orta çağlardan itibaren kullanılmaya ve özellikle manastırlarda ekilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirilmektedir. Uzun ömürlü bir bitki oluşu ve yıl boyu bulunabilir oluşu ile rezene bitkisi diğer bitkilere göre çok daha büyük bir avantaja sahiptir. Rezene bitkisinin tohumu, yaprakları ve soğanı yemeklerde kullanılmaktadır.



Rezene çayının faydaları

• Safra üretimine yardımcı olur.

• Vücuttaki fazla suyun atılmasında etkilidir.

• Sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur.

• Vücuttan toksinlerin arındırılmasına yardım eder.

• Libidoyu arttırıldığı bilinmektedir.

• Bir kabus halini alabilen diş ağrılarını azaltır.

• Anne sütünü arttırır.

• Göz sağlığının korunmasında etkilidir.

• Mide kasılmasına iyi gelir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.

• Kolik tedavisinde kullanılır.

• İştahın bastırılmasını sağlar.

• Rahim kasılmalarını hafifletmesi ile bilinir.

• Mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir.







Rezene çayı nasıl yapılır?

Her bitki çayının kendi içinde farklı bir demleme ve tüketme şekli vardır. Bitkiden sağlık elde edebilmek için mutlaka bu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor.

Rezene çayı demlemek için 1 büyük çay fincanının içine 1.5 çay kaşığı kadar rezene tohumu kullanabilirsiniz. Öncelikle rezene tohumlarını bir kaşığın tersi ile ezin ve fincanın içine koyun. Su kaynadıktan hemen sonra fincana dökün ve 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Sonrasında süzerek çayınızı tüketebilirsiniz. Eğer rezene çayının tadı hoşunuza gitmiyor ama sadece faydaları için tüketmek istiyorsanız içerisine limon ya da bal ekleyerek tatlandırabilirsiniz.



Rezene çayı zayıflatır mı?

Çin ve Hindistan’da bitkisel tedavi aracı olarak kullanılan rezene, artık ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Rezene çayının tek başına kilo verdirme olasılığı elbette mümkün değildir. Fakat rezene ve benzeri bazı bitkiler yanında dengeli beslenme ve egzersiz ile desteklendiğinde yağ yakımının çok daha hızlı bir hal almasına olanak sağlar. Eğer kilo problemi yaşıyorsanız düzenli bir beslenme ve egzersiz programı belirlemeli, bunun yanında da öğünlerinizde rezene çayı tüketmelisiniz. Düzenli bir şekilde rezene çayı tükettiğiniz takdirde metabolizmanız normalden çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Bitki çaylarının da fazlasının zararlı olduğunu unutmamalısınız. bu sebeple rezene çayını günde sadece iki kez tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer isterseniz bu sayıyı en fazla üçe çıkartabilirsiniz. Rezene çayı yediklerinizin çok daha hızlı bir şekilde yakılmasına olanak sağlayacaktır. Düzenli bir şekilde rezene çayı tüketirseniz çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilecek ağız kokusunu da önlemiş olursunuz. Vücudunuzda sık sık meydana gelen ödem oluşması gibi sorunların üstesinden gelmek için rahatlıkla tüketebileceğiniz rezene çayı ile hem şişkinlik hissinden oluşabilir hem de istenmeyen bir görüntüden uzak durmuş olursunuz.



Rezene çayı aynı zamanda iştah kesici özelliği ile de dikkati çekmektedir. Sakinleştirici ve dinginleştirici etkisi ile de bilinen rezene çayını özellikle kilo verme sürecinde ruhsal olarak da kendinizi sakinleştirmek ve rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Sindirim açısından büyük bir rahatlık sağlayan rezene çayı ile hazımsızlık problemlerinizin de önüne geçmeniz mümkün hale gelecek. Sağlıklı ve çok daha zinde bir başlangıç için rezene çayını tercih edebilir, kendinize çok daha sağlıklı bir hayat döngüsü yaratabilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar için günde 3 bardak tüketilecek rezene çayı diğer kurallar ile desteklendiğinde düşünüldüğünden çok daha büyük etkilere olanak sağlayabilir. Her ne olursa olsun bitkisel dahi olsa tükettiğiniz gıdalarda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.



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