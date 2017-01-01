Her gün düzenli olarak belirli miktarlarda tüketilen tarçınlı su, hızlı bir şekilde kilo verimini sağlamaktadır.

Hatta bu konuda daha da ileriye giderek tarçınlı su ile haftada 5 kilo verildiğini söyleyen pek çok yorum ile karşı karşıyayız. Sağlıklı ve düzenli bir şekilde kilo verebilmek için sindirim sistemine katkıda bulunmak oldukça önemli bir ayrıntı. Sindirim sisteminde meydana gelecek olan hızlanma yağ yakımını ve buna bağlı olarak da kilo verme sürecinin hızlanmasına olanak sağlayacaktır. Tarçınlı su zayıflatır mı sorusunun cevabını doğru bir şekilde verebilmek için öncelikle tarçınlı suyu doğru içmek gerekiyor.



Tarçınlı su zayıflatır mı?

Düzenli bir diyet programı ile birlikte tüketeceğiniz tarçınlı su, kısa sürede kilo vermenizi hızlandıracaktır. Metabolizmanın hızlanması kilo vermek için çaba harcayanların en büyük amaçlarından biridir. Bu şekilde sağlıklı kilo verimini sağlayan bireyler aynı zamanda kas kaybına değil yağ kaybına olanak sağlamış olurlar. Tarçının içindeki etken madde yağ yakma özelliğini ön plana çıkartırken diğer yandan da özellikle tatlı krizlerine girenleri bu krizlerden kurtarıyor. Tarçınlı su ile zayıflayanlar arasında pek çok ünlü şahsiyet de bulunuyor. Bu da tarçınlı su içmek zayıflatır mı sorusunun cevabını vermiş oluyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu tarçınlı su ile rahat ve hızlı kilo verimini sağlamak için mutlaka diyet ve spor ile desteklenmesi gerektiği olmalıdır.



Her gün düzenli olarak tarçınlı su tükettiğinizde;

• Kan şekerinin vücut tarafından daha iyi işlenmesini sağlar.

• Tokluk hissi verir. Böylece çok sık ve fazla yemeğe veda etmiş olursunuz.

• Yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Vücudun enerji kaynağı olan yağ depolarının çok daha iyi ve kısa sürede yakılmasını sağlar.



Tarçınlı su tarifi

Öncelikle tarçın tercihinizi mutlaka çubuk tarçından yana kullanmalısınız. Ayrıca tarçına ek olarak isteğe bağlı olarak defne yaprağı, zerdeçal, zencefil, karanfil ve elma dilimleri de eklenebilir.



Malzemeler:

• 5 bardak su

• 4 adet çubuk tarçın

• İsteğe bağlı olarak defne yaprağı, zerdeçal, zencefil, elma ve karanfil.



Yapılışı:

Tarçın ve suyu bir kap içerisinde yaklaşık 10 dakika süresince kaynatın. Ocağa kapatmaya yakın bir sürede arzu ederseniz belirttiğimiz diğer malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Soğuduktan sonra buzdolabına koymamalısınız. Kendi sıcaklığını muhafaza etmesi oldukça önemli. Damak zevkinize göre içmeden önce içine birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Tarçınlı su sadece kilo yakımını hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda sizi gün boyu zinde hissettirecektir. Kan şekerinizi düzenlediği için de sık sık acıktığınız günlere veda etmeniz kolaylaşacak.



Tarçınlı su içmenin faydaları

Tarçın birçok olumlu etkisinin yanı sıra aynı zamanda ses tellerini koruyan mucizevi baharatlardan biridir. Özellikle işi gereği sürekli konuşmak zorunda kalan bireylerin tarçınlı su içmesi günlük hayatta çok işlerine yarayacaktır. Çubuk tarçın ile hazırlanmış çayı her gün tüketmek sanılanın aksine çok da yararlı değildir. Bu çayı haftada 4 kez tüketmek yerinde ve yeterli olacaktır.



• Faranjite karşı direnç sağlar.

• Kansere karşı vücudu dirençli kılar.

• Deri hastalıklarının oluşumuna engel olur.

• Yüksek tansiyona yakalanma riskini azaltır.

• Doğal bir antibakteriyel özelliği vardır.

• Zihnin yorgunluğunu alır.

• Migrene karşı önleyici bir etkiye sahiptir.

• Yoğun çalışma temposunun meydana getirebileceği baş ağrısı riskini ortadan kaldırır.

• Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

• Şeker hastalığını önleyici etkisi vardır.

• Mide dostudur.

• Bağırsaklardaki kurt oluşumunu engeller.

• Sakinleştirici özelliği vardır.



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