Borani
Pratik, lezzetli ve sağılıklı...
- kişilik
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Malzemeler
1 kg ıspanak
2/3 çay bardağı pirinç
1 soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 çay bardağı sıcak su
Tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Üzeri için
1 su bardağı sarımsaklı yoğurt
Kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Ispanakları yıkayıp doğrayın. Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. İnce doğranmış sarımsak ekleyip karıştırın. Ispanak, tuz ve şekeri ilave edin. Pirinci yıkayıp ıspanağa ekleyin. Sıcak su ilave edin ve kapağı kapalı olarak kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve pul biber gezdirip servis yapın.