11 Nisan 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Nisan Pazartesi için günlük burç yorumları...



11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler söz konusu olabilir, ancak bunların biraz can sıkıcı olması mümkün. Hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz, önce biraz sakince durum değerlendirmesi yapmanızda fayda var.

BOĞA BURCU -11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Elinizdeki işlere, projelere daha fazla odaklanabilir, yeni projeler geliştirebilirsiniz. Bugünlerde ailenize ve evinize daha çok odaklı olacaksınız.

İKİZLER BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Biraz daha içinize dönebilir; yeni fikirler geliştirmek, yazmak ya da okumak için daha fazla zaman yaratmak isteyebilirsiniz. Bugün kısa bir seyahat olasılığı doğabilir.

YENGEÇ BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken parasal konulara odaklı olabilirsiniz. Beklenmedik gelişmelerle gelir-gider alanınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Olayları daha soğukkanlılıkla değerlendirmenizde fayda var.

ASLAN BURCU -11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizin yoğun olduğu bir iş günüyle haftaya başlayabilirsiniz. Ay sizin burcunuzda olacak; planlarınız, projeleriniz, yapılacak işler listeniz kabarık olabilir. Dış görünüm değişikliği planlıyorsanız onun için de uygun zaman.

BAŞAK BURCU -11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde biraz modunuz düşük olabilir, evinizde kalmak isteyebilir ya da işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür de Boğa burcuna geçiş yapıyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz hız kazanmaya başlayabilir.

TERAZİ BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken sosyal hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda ani gerginliklerin çıkması da mümkün. Dengeleri korumaya çalışın.

AKREP BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili cesur kararlar

alabilir, adımlar atabilirsiniz. Özgüveniniz yüksek olacak. Önemli işlerinizi bugüne koyabilirsiniz.

YAY BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işlerinizle, yüksek öğretim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Seyahat olasılıkları beklenmedik şekilde gündeminize gelebilir. İş hayatınızda hareketlilik başlayabilir.

OĞLAK BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde ortak kazançlar, borç ve ödemeler, krediler gibi alanlarda gündem yoğunluğunuz olabilir. Cesur kararlar alabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler alanınız da hareketleniyor.

KOVA BURCU - 11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde ilişkinize odaklı olabilirsiniz. Ani gerginliklerin çıkması mümkün olduğundan olaylara soğukkanlılıkla yaklaşmaya çalışın. Fevri hareketlerden uzak durun. Geleceğe dönük bazı adımların zamanı gelmemiş olabilir.

BALIK BURCU -11 Nisan 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha ziyade iş yaşamınıza ve günlük rutin programlarınıza odaklı olabilirsiniz. Kendinize yeni bir düzen kurabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de bir rutin oturtmak size iyi gelecek. Diyete veya spora başlamak için çok uygun bir gün.

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