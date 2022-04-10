Haftalık burç yorumları (11 Nisan - 17 Nisan 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 4 Nisan pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 11 Nisan 2022 - 17 Nisan 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



11 Nisan 2022 - 17 Nisan 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Bu hafta odak noktanız ağırlıklı olarak aşk ve ilişkileriniz olacak. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de bu alanda alacaksınız. Hayatınıza yeni bir aşk girebilir. Başlangıçlar olduğu kadar bitişler de yaşanabilir. Yeni farkındalıklar yaşamaya başlayacağınız bir süreçtesiniz. Sezgilerinizi daha derin hissedebilirsiniz. Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz. Parasal alanda da yeni fikirler geliştireceğiniz bir dönem. Kazancınızı arttıracak projeler içine girebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yapmak istediğiniz bir şey, başlamak istediğiniz bir tedavi varsa Çarşamba günü uygun. Bir diyet ya da spor programına da başlayabilirsiniz. Cuma günü yöneticiniz Mars Balık burcuna geçiş yapıyor. Harekete geçme enerjinizin düşebileceği bu dönemde biraz geri çekilmek, kişisel gelişim çalışmaları yapmak iyi olabilir.

Haftaya başlarken Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Elinizdeki işlere, projelere daha fazla odaklanabilir, yeni projeler geliştirebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için bir eğitime başlamayı düşünebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için de uygun bir dönem. Sosyal çevreniz genişleyebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu kişiler size şans ve fırsatlar da getirebilir. Hafta başında ailenize ve evinize daha çok odaklıyken, ilerleyen günlerde odak noktanız ilgi alanlarınız veya aşk hayatınız olacak. Yalnızsanız kadersel olarak yaşamınıza biri girebilir. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise sağlık evinizden alacaksınız. Kendinize dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca kendinize daha fazla vakit ayırmak için günlük rutinlerinizi yeniden ele alabilirsiniz. Bazı sorumlulukları bırakmanız, elinizdeki işlerin bir kısmını devretmeniz size iyi gelebilir. Hayattan keyif almaya da ihtiyacınız var.

Haftaya başlarken yöneticiniz Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak. Bu süreçte biraz daha içinize dönebilir; yeni fikirler geliştirmek, yazmak ya da okumak için daha fazla zaman yaratmak isteyebilirsiniz. Bir terapi almak istiyorsanız başlamak için de uygun bir zaman olacak. İşiniz ve kariyerinizle ilgili bir hayaliniz varsa, niyet koymak ve isteklerinizi yazmak / dile getirmek için özellikle Salı gününün enerjisini değerlendirin. Bu enerjiyi aynı zamanda başlangıçlar için de kullanın. Hayat önünüze yepyeni iş fırsatları getirebilir. Hayal ettiğiniz terfiyi alabilir, yeni girişimlerde bulunabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Hafta ortalarında aileniz, eviniz ve partneriniz daha çok odak noktanızda olacak. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini de aşk evinizden alacaksınız. Bu alanda yeni başlangıçlar olduğu gibi bitişler de yaşanabilir.

Haftaya başlarken parasal konulara odaklı olacaksınız. Beklenmedik gelişmelerle gelir-gider alanınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Hafta ortalarında kısa seyahatler ya da eğitimle ilgili konular gündeminize gelebilir. Evinizle, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Önümüzdeki süreçte, içinde olduğunuz sosyal çevre büyüyebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Geleceğe dönük hayalleriniz, isteklerinizle ilgili niyetlerinizi dile getirmek için Salı gününün enerjisini iyi değerlendirin. Olumlu düşünün ve hayatın getireceği sürprizlere hazır olun. Yurt dışı alanında da fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bir eğitim, seyahat, ticaret söz konusu olabilir ve size şans getirebilir. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise ev ve aileyle ilgili olan alandan alacaksınız. Ailenize daha fazla zaman ayırmak için hayatınızı yeniden düzenleyebilir, bu doğrultuda bazı şeyleri bırakmak / sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma süreçleri de gündeminize gelebilir.

Gündeminizin yoğun olduğu bir iş günüyle haftaya başlayabilirsiniz. Ay sizin burcunuzda olacak; planlarınız, projeleriniz, yapılacak işler listeniz kabarık olabilir. Dış görünüm değişikliği planlıyorsanız onun için de uygun zaman. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize geliyor. Önümüzdeki süreçte kariyer alanınız hareketlenecek. Yeni iş görüşmeleri, iş anlaşmaları, yoğun toplantı gündemleri söz konusu olabilir. Kariyerinizi ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni iş başvuruları yapmayı planlıyorsanız da en doğru zamandasınız. Hayatın size şans ve fırsatlar getireceği alan ise ortak parasal kaynaklar ya da kazançlar olacak. Bir miras konusu sonuçlanabilir, elinize yüksek miktarda para geçebilir, ortaklıklarınız varsa avantajlar elde edebilirsiniz. Bu alanda atılması gereken adımların zamanı gelmiş olabilir. Aynı zamanda bilinçaltı şifa ve dönüşüm süreçleri için de gökyüzü size destek oluyor. Eğer krizli süreçlerden geçtiyseniz ya da geçiyorsanız tünelin ucunda ışık görünüyor. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda alacaksınız. Önemli kararlar alabilirsiniz. Kendi sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor olabilir.

Haftanın ilk günleri biraz modunuz düşük olabilir, evinizde kalmak isteyebilir ya da işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür Pazartesi günü Boğa burcuna geçiş yapıyor. Hayatınızın geleceğe dair plan ve projelerle ilgili alanı hareketlenebilir, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa hız kazanabilir. Yapmanız gereken görüşmeler ya da seyahatler varsa Nisan ayı boyunca bunlar gerçekleşebilir. Salı gününden itibaren hayatın size şans ve fırsatlar getireceği alan evlilik ve uzun ilişkiler olacak. Hayal ettiğiniz gibi bir ilişkiye adım atabilir, evlilik kararı alabilir ya da problemli bir ilişkiniz varsa şifalandırabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay sizin burcunuzda olacak. Dış görünüm değişikliği yapmak istiyorsanız bu iki günü değerlendirebilirsiniz. Ayrıca kendinize daha fazla odaklanacağınız bu süreç yeni plan ve projeler geliştirmek, yapılacak işlerinizi programlayıp organize olmak için de uygun. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise para evinizden alacaksınız. Yeni para kaynakları karşınıza çıkarken bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir.

Hafta başında sosyal hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Ortak parasal kazançlarla ilgili konularda önümüzdeki günlerde hız kazanacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir miras konusu sonuçlanabilir, ortaklıklarınız varsa atılması gereken adımlar olabilir. Salı gününden itibaren hayatın size şans ve fırsatlar getireceği alan ise günlük hayat düzeniniz, rutinleriniz, iş hayatınız olacak. İstediğiniz çalışma koşullarını yaratabilir, daha fazla iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. İşinizle ön plana çıkıp dikkat çekebilirsiniz. Bu dönemde sağlık anlamında da gökyüzü tarafından destekleniyorsunuz. Ancak kilo alma olasılığınız da olacağından sağlıklı beslenmeye biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Hafta ortasında biraz kendinizle kalmak istemeniz, kalabalıklardan sıkılmanız mümkün. Modunuz düşebilir ancak bu geçici olacak. Ay’ın sizin burcunuzda olacağı Cuma ve Cumartesi günleri enerjiniz ve motivasyonunuz yükselecek. 16 Nisan’daki Dolunay yine sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili hem bitirmek hem de başlamak istediğiniz konular için gökyüzü sizi destekliyor. Özgüveniniz yükseliyor. Bazı kapıları cesaretle kapatabilir ve yolunuza bakabilirsiniz. Size iyi gelmeyen bir ilişkiden çıkmak için de gökyüzü bu dönemde sizi destekliyor.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Kariyerinizle ilgili cesur kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz. Özgüveniniz yüksek olacak. Önemli işlerinizi Pazartesi ve Salı günlerine koyabilirsiniz. Ayrıca Pazartesi gününden itibaren Nisan ayı boyunca evlilik ya da uzun ilişki konularına odaklı olacaksınız. Bu alanda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizle ilgili bir karar ya da teklif almak, partnerinizle konuşma yapmak ya da yeni biriyle bir iletişimin başlaması gibi gelişmeler söz konusu olabilir. Cinsel yaşamınızın da hareketleneceği bir dönem olacağını söyleyebiliriz. Hayatın size şans getireceği alan da aşk alanı olacak. Salı gününden itibaren egemen olacak gökyüzü enerjileri, yalnızsanız bile aşık olacağınızı, hayallerinizdeki gibi bir aşk yaşayacağınızı söylüyor. Sadece gerçekleri gözden kaçırmamaya, abartılı beklentilere girmemeye özen gösterin; zira ayaklarınız yerden kesilebilir ve gerçek dünya bir sis perdesinin ardında kalabilir. Cuma ve Cumartesi günleri modunuz biraz düşebilir, zira 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini biraz daha bilinçaltı düzeyde hissedeceksiniz. Sezgilerinizin güçlü olacağı bu süreçte haberci rüyalar görebilirsiniz. İç dünyanıza çekilebilirsiniz. Dolunay döneminde kendinizi sıkışmış hissederseniz bu süreci biraz daha spiritüel çalışmalarla, meditasyonla ya da size iyi gelen şeylerle geçirmenizde fayda var. Aynı zamanda hayatınızı güncellemek ve enerjinizi değiştirip yeni kararlar almak için de ideal bir dönemdesiniz.

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı konular, yüksek öğretim konuları ya da seyahat olasılıkları gündeminize gelebilir. Pazartesi’den itibaren iş hayatınızda hareketlilik başlayabilir. Nisan ayı süresince yeni bir günlük yaşam düzeni kurmak isteyebilir, bu alanda aktif olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı kararlar alıp, diyet ya da spora başlamak gibi hedefler koyabilirsiniz. Ancak kendinizi sürekli motive etmeniz gerekebilir, çabuk sıkılıp vazgeçme potansiyeliniz de var. Salı günü yöneticiniz Jüpiter, Neptün’le kavuşuyor. Gökyüzünden destek alacağınız alan, ev ve aile konuları olacak. Şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Örneğin taşınabilir, daha büyük bir eve geçebilirsiniz. Ev alım-satım konularında fırsatlar yakalayıp kazanç elde edebilirsiniz. Bunların haricinde; bir aile kurmakla ilgili hayalleriniz varsa niyet koyun, isteyin, dileklerinizi yazın. Hafta ortalarında daha ziyade iş gündeminize odaklanacaksınız. İşlerinizi düzene koyup rahatlayabilirsiniz. Detay gerektiren konuları Çarşamba ve Perşembe günleri ele almanızda fayda var. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise arkadaşlık evinizden alıyorsunuz. Bazı kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle alma-verme dengenize yeniden bakmanızda fayda var. Haftayı kapatırken ise biraz kendinizle kalmak ve dinlenmek size iyi gelecek.

Haftanın ilk günlerinde ortak kazançlar, borç ve ödemeler, krediler gibi alanlarda gündem yoğunluğunuz olabilir. Cesur kararlar alabilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren Nisan ayı boyunca aşk ve ilişkiler alanınız hareketleniyor. Yalnızsanız yeni biriyle tanışmanız, aranızda bir iletişimin başlaması mümkün. Bir ilişkiniz varsa konuşmak istediğiniz konuları gündeme getirmek, kararlar almak için uygun bir dönem olacak. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Salı gününden itibaren hayatın size şans ve fırsatlar getireceği alan ise kısa seyahatler ve eğitim süreçleri olacak. Aynı zamanda imza atacağınız sözleşmelerle bazı avantajlar elde edebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular varsa bunlar şifalanabilir. Kardeşleriniz de şanslı olabilir. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay’ın etkilerini ise kariyer evinizden alıyorsunuz. İşinizle ilgili yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bir karar noktasına gelebilirsiniz. Bazı kapılar kapanabilir, ama unutmayın ki yenileri açılacaktır.

Haftanın ilk günlerinde ilişkinize odaklı olabilirsiniz. İlerleyen günlerde ise ortak kazançlar, borçlar ve ödemelerle ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Pazartesi gününden itibaren Nisan ayı boyunca ev ve aile alanınız hareketleniyor. Evinizde bir tadilat, yenileme ya da ev taşıma kararları gündeme gelebilir. Aile içi iletişim artabilir, ortaklaşa kararlar alınabilir. Yine ev konularında imza süreçleri söz konusu olabilir. Salı gününden itibaren hayatın size şans ve fırsatlar getireceği alan ise parasal konular olacak. Bu alanda biraz daha akışta, bolluk-bereket enerjisini çalıştırarak adımlar atabilirsiniz. Yeni kazanç fırsatları kendiliğinden karşınıza çıkabilir; ancak karamsar olmamanız önemli. Niyet edin, isteyin, adım atın. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay ise yurt dışıyla ilgili konularda karar süreçlerini getirebilir. Eğitim veya seyahat süreçlerindeki belirsizlikler netleşebilir. Önceden başlamış olan hukuksal konularla ilgili de sonuç alabilirsiniz.

Haftanın en önemli gündemi, Salı günü yöneticiniz Neptün ile Jüpiter’in kavuşum yapması olacak. Mars da Cuma günü sizin burcunuza geçecek. Bu etkilerle birlikte hayatınızı önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz; gökyüzünün en çok desteklediği burç siz olacaksınız. Niyet edin, isteyin, dileklerinizi yazın. Daha akışta ve pozitif olacaksınız ama gerçeklerden de kopmamaya çalışın. Hayal dünyasında kaybolmayın. Bu haftanın ilk günlerinde daha ziyade iş yaşamınıza ve günlük rutin programlarınıza odaklı olacaksınız. Kendinize yeni bir düzen kurabilir, var olan düzeninizde artık çalışmayan şeyleri değiştirebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de yeni bir rutin oturtmak size iyi gelecek. Daha erken kalkmak, spor yapmak, iyi beslenmeye başlamak gibi adımlar için özellikle Pazartesi ve Salı günleri uygun. Hafta ortalarında ise daha ziyade ilişkinize ve parasal konulara odaklanabilirsiniz. Borç ve ödemelerinizi gözden geçirip yeni bir bütçe planı yapabilirsiniz. 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde ruhsal olarak sıkışık hissediyor olmanız durumunda hayatınızı yeniden gözden geçirin. Dönüşmesi gereken, dengelenmesinin size iyi geleceği hangi konular var, karar alıp netleştirmeniz gerekenler neler, bunlara odaklanın. Özellikle duygusal iniş-çıkışlarınızı dengelemeniz sizi rahatlatarak daha iyi bir akışa geçmenizi sağlayabilir.

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