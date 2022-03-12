13 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Mart 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Mart Pazar için günlük burç yorumları...



13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle ilişkilerinize daha gerçekçi olarak bakın. Kendinizi geri plana atıyorsanız bir Koç burcu olarak bu sizi mutsuz ediyor olabilir. Kendi hayatınız için yaptıklarınızla aileniz için yapmak istediklerinizi dengelemelisiniz.

BOĞA BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim kurarken duygularınız ön planda olabilir, ancak günün enerjisi gerçekleri gözden kaçırmaya müsait. Çevrenizdeki kişilerin sizi yanıltabileceği ya da hayal kırıklığına uğratabileceği ihtimallerine karşı temkinli olun.

İKİZLER BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ya da aileniz için yapmanız gereken harcamalar bütçenizi zorluyor olabilir. Harcama kararlarınızda yanlış adımlar atabilirsiniz. Size iyi gelen şeyler için de bütçenizde pay bırakarak daha iyi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Kendinizi sürekli geri plana atıyor ve sevdikleriniz için fedakarlıklar yapıyorsanız bu sizde derinlerde öfke yaratıyor olabilir. Kendi hayatınızı önceliğiniz yapmalısınız.

ASLAN BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş Neptün’le kavuşuyor. Bilinçaltınız aktif, rüyalarınıza dikkat edin. Aslında gökyüzünden destek alıyorsunuz, ancak geçmişe fazla takılmanız mümkün. Size iyi gelen spiritüel çalışmalarla ilgilenin.

BAŞAK BURCU -13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınızla ilgili gözden kaçırdığınız gerçekler olabilir. Aldatılabilir ve fark etmeyebilirsiniz. İnsanlarla ilgili analiz gücünüz sizi yanıltmasa bile, yine de temkinli olmanızda fayda var.

TERAZİ BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili düşüncelere odaklanırken gerçekleri gözden kaçırabilir ve fazla hayalci davranabilirsiniz. Gökyüzündeki enerjiyi daha ziyade yaratıcı çalışmalarla değerlendirmek size iyi gelecektir.

AKREP BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geleceğinizi etkileyebilecek önemli kararlar almamanızda fayda var. Geçmişte size hayal kırıklığı yaşatmış olaylara ve insanlara tekrar takılabilirsiniz. Gereksiz kuruntulara kapılmayın ama yine de gerçekçi olun.

YAY BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kazançlar, borç ve ödemeler, kredi konuları gündeminizde olabilir. Yanılma ihtimaliniz yüksek olduğundan para konularında önemli kararlar almamaya ve fazla iyimser davranmamaya çalışın.

OĞLAK BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Gerçekleri gözden kaçırmayın ancak karamsar da olmamaya çalışın. Gökyüzündeki enerjiyi iyi değerlendirirseniz romantik bir gün geçirmeniz de mümkün.

KOVA BURCU - 13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde zaman geçirebilir, yapmanız gereken rutin işlerle uğraşabilirsiniz. Günlük yaşamınızı değiştirebilecek önemli kararlar almamaya çalışın. Bugün dinlenmek, spiritüel çalışmalar yapmak sizin için daha iyi olabilir.

BALIK BURCU -13 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Neptün Güneş’le kavuşuyor. Aslında gökyüzünden destek alıyorsunuz, ancak yine de aşk ve ilişki konularında fazla hayalci davranmayın. Gökyüzündeki enerjiyi yaratıcı çalışmalarınız için değerlendirebilirsiniz.

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