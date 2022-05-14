15 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 15 Mayıs 2022 Pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Mayıs Pazar için günlük burç yorumları...



15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, kredi ve ödemeler gibi parasal konuların gündeminizde olduğu bir gün. Bu alanda blokajlarınız olduğunu düşünebilirsiniz ancak büyük resmi görmenizde ve çözüm odaklı olmanızda fayda var.

BOĞA BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili sizi mutsuz eden konular açığa çıkabilir. Kendi istekleriniz ile ilişkinin sorumluluğu arasında kalarak sıkışmış hissedebilirsiniz. Bir orta yol bulabilmek adına partnerinizle konuşmanız faydalı olabilir.

İKİZLER BURCU - 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız sizi biraz bunaltmış olabilir. Günlük rutinlerinizden sıkılmış olmanız mümkün. Hayatınızı kendi istediğiniz gibi yaşamak için neleri değiştirebilirsiniz, buna bakmanızda fayda var.

YENGEÇ BURCU - 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili sizi mutsuz eden konular açığa çıkabilir. Duygusal sıkışmışlık ve baskı hissedebilirsiniz. İlişkiyi uzun vadede zorlayan konularla ilgili partnerinizle konuşmanızda fayda olabilir. Yaratıcı çözümler bulabilirsiniz.

ASLAN BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş Satürn ile negatif, Neptün ile pozitif etkileşim yapıyor. Kendi isteklerinizi ortaya koyarken aile büyükleriyle çatışma ya da uyuşmazlık yaşamanız mümkün. Günü yaratıcı çalışmalara ayırmak sizi rahatlatabilir.

BAŞAK BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerin talepleri ya da beklentileri tarafından kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Herkesin ihtiyaçlarına yetişmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Kardeşinizle bir konuyu konuşup açıklığa kavuşturmanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU - 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Maddi alanda yaşadığınız sıkıntılar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yapmak istediklerinizi engelleyen koşulları değiştirmek yönünde sorumluluk almanız gerekiyor. Çözüm odaklı olmanızda fayda var.

AKREP BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Plan ve projelerinizi hayata geçirmek yönünde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Koşulları değiştirmek için sorumluluk almanız gerekiyor. Çözüm odaklı olmanızda fayda var.

YAY BURCU - 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sona ererken enerjiniz düşük olabilir ve biraz mutsuz hissedebilirsiniz. İyimserliğinizi geri çağırın ve mevcut koşullarınızda ne yapabileceğinize odaklanın. Her şeye bir çözüm bulabilecek güçtesiniz.

OĞLAK BURCU - 15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında negatif etkileşim var. Sosyal çevreniz tarafından kısıtlandığınızı ya da onların arasında kendinizi ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklarınız sınavdan geçiyor olabilir.

KOVA BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında negatif etkileşim var. Kariyerinizle ilgili blokajlar oluşabilir. Otorite figürleri tarafından eleştiri alabilirsiniz ve kendi hedeflerinize ulaşma yönünde engellenmiş hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU -15 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi mutsuz hissedebileceğiniz bir gün. Geleceğe dönük umutlarınızı korumakta zorlanabilirsiniz ancak her şeyin geçici olduğunu unutmayın. Yaratıcı çalışmalarla ilgilenmek ya da bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak iyi bir fikir olabilir.

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