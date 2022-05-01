Mayıs 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Mayıs ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Mayıs ayı burç yorumları neler söylüyor? Nisan ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden Mayıs 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (2 Mayıs - 8 Mayıs 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

2 Mayıs’ta Venüs’ün burcunuza geçmesiyle ay boyunca birçok alanda parlayabilir, öne çıkabilirsiniz. Bu dönem dış görünüm değişiklikleri yapmak isteyen Koçlar için de ideal olacak. 4 Mayıs’ta yöneticiniz Mars ile Uranüs arasında pozitif etkileşim var. Karşınıza bir sözleşme, bir eğitim fırsatı veya sürpriz bir seyahat çıkabilir. Ancak 10 Mayıs’ta Merkür yine bu alanınızda retro yapmaya başlayacak. O nedenle imza süreçlerinizi retrodan önce tamamlamaya çalışın. 11 Mayıs’ta Jüpiter sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Hayattan istekleriniz, dilekleriniz, hayalleriniz için gökyüzü size şans kapılarını açıyor. Bu etki Kasım’a dek sürecek; o nedenle doğru zamanda doğru adımları atmaya çalışın. 16 Mayıs’taki Ay tutulmasından sert etki alıyorsunuz. Hem parasal konularda temkinli olun hem de kendinizi ruhsal olarak güçlü tutun. Hemen ardından 18 Mayıs’ta Mars’ın Neptün’le kavuşumu da sizi psikolojik olarak zorlayabilir. Bilinçaltı öfke, gerilim ya da depresyonu tetikleyebilir. Zihinsel ve ruhsal olarak kendinizi bu sürece hazır tutun ve hayatın size neyi öğretmeye çalıştığına odaklanın. Hiçbir şey boşuna değil. Ayın son haftasında yeni farkındalıklarla birlikte kendinizi toparlıyorsunuz. 25 Mayıs’ta Mars burcunuza geçiyor, 29’unda da Jüpiter’le kavuşuyor. Bütün bu etkiler sizi daha da güçlendirecek ve kendi yolunuzda cesaretle ilerlemenizi destekleyecek.

BOĞA BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayına yöneticiniz Venüs’ün Jüpiter ve Plüton ile pozitif etkileşimleriyle başlıyorsunuz. Geçtiğimiz ay sonunda aldığınız kararları netleştirebilir ve yakaladığınız fırsatları değerlendirebilirsiniz. 2 Mayıs’ta Venüs’ün Koç’a geçişi ise size tam tanımlayamadığınız bir huzursuzluk verebilir. Rahat etmediği bir burca geçen yöneticiniz özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili bilinçaltınıza attığınız konulara bakmanıza işaret ediyor. Huzursuzluğunuzun nedeni bastırdığınız öfkeniz ya da dürtüleriniz olabilir. 5 Mayıs’ta Güneş ve Uranüs sizin burcunuzda kavuşacaklar. Hayatınıza bambaşka bir gözle bakabilir, ani aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizle ilişkileriniz de sıcak bir ton kazanabilir. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini para evinizden alıyorsunuz. Bu süreçte alım-satım kararlarınızda temkinli olun. Koşulları iyi gözlemleyin. 16 Mayıs’taki Ay tutulması evlilik evinizde gerçekleşecek. Sert etkileri olan tutulma ilişkiniz için sınav niteliğinde olabilir. Sınav sizin tutunma eğiliminiz üzerinden de gelebilir ve asıl yüzleşmeyi bu anlamda kendinizle yaşayabilirsiniz. Ayın son haftasında sosyal yaşamınız hareketlenmeye başlıyor. 28 Mayıs’ta ise Venüs sizin burcunuza geçiş yaparak sizi zor geçen ayın ardından desteklemeye başlayacak.

İKİZLER BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayına başlarken kariyer alanınızda güzel gelişmeler olabilir. Bunları değerlendirmeniz içinse özellikle 4 Mayıs’ta Ay sizin burcunuzdayken gökyüzünde çok olumlu enerjiler olacak. Parasal konularda 6 Mayıs iyi bir tarih. Yapacağınız görüşmeler ya da atacağınız imzalardan kazançlı çıkabilirsiniz. 10 Mayıs’ta yöneticiniz Merkür sizin burcunuzda retro hareketine başlayacak. Yeni bir projeye başlamak için şimdilik bekleyin. Var olan planlarınızda ise ilerlemekten korkmayın. Ayın üçüncü haftasında retro etkisiyle kendinizi geçmişi daha fazla düşünürken bulabilirsiniz. Bilinçaltınıza ittiğiniz konular yüzeye çıkabilir ve sizi huzursuz edebilir. 16 Mayıs’taki Ay tutulmasında sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı alışkanlıklarınıza veda etmeniz gerekebilir, bunun sinyallerini ise bedeninizden alabilirsiniz. Günlük rutinlerinizde ve iş akışınızda da bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. 21 Mayıs’ta Güneş sizin burcunuza geçiyor ve doğum gününüz yaklaşıyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yavaş yavaş artıyor. Kariyerinizle ilgili olarak, yapacağınız görüşmeler veya önemli toplantılarınız için 24-25 Mayıs tarihlerini değerlendirebilirsiniz. Ancak retro etkilerini de aklınızda tutun. İmza atacağınız sözleşmeleri iki kez okuyun. Bu süreçte zihniniz dağınık ya da dikkatsiz olabilirsiniz, risklere girmeyin.

YENGEÇ BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ay boyunca kariyer alanınızdan destekleyici etkiler alıyorsunuz. Aslında bu etki Kasım’a kadar sizinle olacak; önemli olan doğru zamanda doğru adımları atmanız. Hem parasal anlamda kazançlı olabilir hem de iş ağınızı genişletebilirsiniz. 6-7 Mayıs tarihlerinde Ay sizin burcunuzda ilerleyecek ve gökyüzünde çok destekleyici enerjiler olacak. Yeni planlarınız, projeleriniz ve hayallerinizi bir kenara not edin, hatta bir ucundan da başlayın. Ancak 10 Mayıs’ta Merkür retrosu başlayacağı için büyük adımlar atmayı şimdilik erteleyebilirsiniz. Bu süreçte kafanız karışık olabilir. Retro etkileriyle kendinizi sık sık geçmişi düşünürken bulmanız mümkün. Anda kalmanız zorlaşabilir. Düzenli meditasyon yapmanızda büyük fayda var. 16 Mayıs’taki Ay tutulması ise aşk evinizde gerçekleşecek. Sert etkileri olan tutulma ilişkiniz için sınav niteliğinde olacak. Bu süreçte duygu iniş çıkışlarınız çok şiddetli olabilir. Fazla alınganlık, bağımlı olma halleri, aşırı duygusal beklentiler gibi gölgeleriniz yüzeye çıkabilir. 18 Mayıs civarında yurt dışı seyahatlerde temkinli olun. Dikkatsizlik, dalgınlık, unutkanlık sonucu problemler yaşayabilirsiniz. 23-24 Mayıs tarihleri bu tür planlarınız için daha uygun olacak. Ayrıca yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bugünlerde kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilir, kalıcı bağlantılar kurabilirsiniz. Ay sonundan itibaren sosyal alanda da öne çıkacak, dikkat çekeceksiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, yeni dostluklara adım atabilirsiniz.

ASLAN BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayına başlarken yeni bir sayfa açmaya hazır hissedebilirsiniz. Özellikle 1 ve 5 Mayıs tarihlerinde işinizle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir, maddi olarak da kazançlı çıkabilirsiniz. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosu sizi sosyal alanda etkileyecek. Çevrenizdeki kişilerle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bazı kişiler hayatınızdan çıkabilir. Aynı etkiler iş yaşamınız için de geçerli. Yeni bir iş anlaşmasını ya da önemli bir görüşmeyi de şimdilik bekletmenizde fayda olabilir. Elinizdeki mevcut işlerinizle ilerleyin. Ayın ortalarından itibaren yurt dışı alanında şanslı bir sürece giriyorsunuz. Ticaret, seyahat, eğitim konularında Kasım ayına kadar çeşitli fırsatlar yakalayacaksınız; acele etmeden doğru zamanda doğru adımları atın. 16 Mayıs’taki Ay tutulması ise ev ve aile alanınızda gerçekleşiyor. Aileyle ilgili krizli durumları yönetmeniz gerekebilir. Sağduyunuzu kullanmanız önem taşıyor. Bu süreçte ailenizin size tuttuğu aynayla, benliğinizin gölge taraflarıyla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. 23-24 Mayıs tarihleri ortak kazançlar, miras, kredi, borç-alacak konularında destekleyici. Ancak retro sürecinden dolayı çeşitli hatalar ve gecikmeler olabileceğini de gözardı etmeyin.

BAŞAK BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayı genelinde ortak kazançlar ve paylaşılan kaynaklar, borçlar, krediler gibi konularda daha fazla risk almaya açık olabilirsiniz. Şimdilik hızlı kararlar vermemeye, büyük bir riske girmemeye, doğru koşulları gözetmeye çalışın. Zira Kasım’a kadar bu alanda zaten destekleniyor olacaksınız. 6-7 Mayıs tarihlerinde sosyal alanda dikkat çekebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Tanışacağınız kişilerden biri hayatınıza aşkı da getirebilir. 10 Mayıs’ta yöneticiniz Merkür retro hareketine başlayacak. Kariyer alanınızdan alacağınız retro etkisiyle işlerinizde gecikmeler, aksamalar olabilir. Bu süreçte ne kadar esnek ve dikkatli olursanız o kadar iyi olur. Yeni bir projeye veya işe başlamak için şimdilik beklemenizde fayda var. Önceden yapmış olduğunuz planlarınızda ise ilerlemekten korkmayın. 16 Mayıs’taki Ay tutulmasında yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde sorunlar çıkabilir; özellikle kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili bazı krizleri yönetmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlarda kendi gölgelerinize ve görünenin ardındakilere bakmanız yönünde gökyüzü sizi zorlayacak. Ayın üçüncü haftasında aşk ve ilişkiler alanından çok güzel destekler alıyorsunuz. Özellikle Merkür’ün Jüpiter ve Mars’la pozitif açılar yapacağı 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde aşk alanında sürprizlere, hızlı başlangıçlara hazır olun.

TERAZİ BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Kendinize yeni bir sayfa açma ve günlük yaşamınızı yeniden düzenleme motivasyonuyla Mayıs ayına başlıyorsunuz. Sağlığınız için bazı kararlar almış olabilirsiniz. Artık kendinize daha iyi bakmaya karar verdiniz ve şimdi gökyüzü sizi aşkı getirmeye hazırlanıyor. Yöneticiniz Venüs’ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte ilişki alanınız hareketleniyor. Ancak rahat etmediği bir burca geçen yöneticiniz hayatınıza hızlı başlangıçlar kadar hızlı bitişleri de getirebilir. Bir anda başlayıp gerisi gelmeyen flörtler ya da eğlence odaklı ilişkiler başta sizin de hoşunuza gitse bile sonradan üzülebilirsiniz. Aradığınız uyumu ve dengeyi yakalamanız zor olabilir. O nedenle ay boyunca biraz beklemede kalmanızda fayda var. Zira gökyüzünün size ilişki alanında vereceği destek Kasım’a kadar devam edecek ve bolca şansınız olacak. Uzun vadeli bir ilişki hatta evliliğe adım atabileceksiniz. 10 Mayıs’ta başlayan Merkür retrosunun etkisiyle, yurt dışı seyahatlerde, yurt dışı bağlantılı her türlü işte ya da yüksek öğrenim alanlarında çeşitli aksaklıklar, gecikmeler ya da iptaller yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda yeni bir plan yapmak ya da imza atmak yerine önceden planlamış olduğunuz konularda ilerlemeniz daha iyi olabilir. Seyahatlerde biletlerinizi iyi kontrol edin. 16 Mayıs’taki Ay tutulması da sizi para evinizden etkiliyor. Bu alanda krizler yaşamanız muhtemel. Ancak para evi astropsikolojide aynı zamanda öz değerle ilgilidir, o nedenle kendinize verdiğiniz değere de bakmanızda sonsuz fayda var. İçsel ve ilişkisel krizlerinizin temelinde bu konu olabilir ve Akrep’teki tutulma bunu yüzeye çıkarabilir.

AKREP BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan ayının size getirdiklerini ve sizden aldıklarını bir yana koyup, artık kendi yaşamınıza, günlük düzeninize, iş akışınıza, sağlığınıza daha fazla odaklanmaya başlıyorsunuz. Gökyüzü size bu alanda Kasım’a kadar destek veriyor olacak. Ertelediğiniz bir tedavi planı varsa hızlıca gündeme gelebilir. Kendinize değer verin, daha fazla ertelemeyin. Bir spor programına, sağlıklı beslenme planına başlamanın da tam zamanı. İşlerinizle ilgili olarak ise önünüze başka fırsatlar da geleceğini aklınızda tutun, acele etmeyin. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini ise ortaklı kazançlar, ödemeler, krediler, miras gibi konularda hissedebilirsiniz. Bu alanlarda yeni bir plan yapmak ya da imza atmak yerine önceden planlamış olduğunuz konularda ilerlemeniz, makul adımlar atmanız iyi olabilir. Eski konuların yeniden gündeme gelmesi de mümkün; o durumda bunlara yeniden bakmanız gerekiyordur. 23-24 Mayıs tarihleri nispeten ilişkiniz açısından güzel enerjiler taşıyor. 16 Mayıs’ta sizin burcunuzda Ay tutulması gerçekleşecek. Hayatınızda yapmak istediklerinizin önünde hangi dirençleriniz var, kendinize koyduğunuz engeller neler, tutulma bunlara bakmanız için aslında sizi teşvik ediyor. Halen tutunduğunuz eski kalıplarınız varsa artık kırmalısınız. Gölgelerinizle yüzleşmelisiniz ki ilerleyebilesiniz.

YAY BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte aşk ve ilişkiler alanınız hareketleniyor. Flört enerjisinin yoğun olacağı Mayıs boyunca hızlı başlangıçlar olabilir ancak bu dönemde başlayan ilişkiler ileri gitmeyebilir. Gökyüzünün size vereceği aşk desteği Kasım’a kadar devam edecek, çünkü yöneticiniz Jüpiter 11 Mayıs’ta Koç burcuna geçecek ve Ekim sonuna dek burada kalacak. Bu anlamda bolca şansınız olacak. O nedenle sabırlı olun. Eğer çocuklarınız varsa ya da planlıyorsanız yine aynı şekilde şansınız açık. Sürpriz bir hamilelik söz konusu olabilir. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini uzun vadeli ilişkiler ve evlilik alanından alıyorsunuz. Retro etkileriyle yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri, tutulmayan sözlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Bu süreçte fevri olmamaya çalışın, her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini aklınızda tutun. Bir evliliğe adım atmak içinse doğru zaman olmayabilir. 16 Mayıs’taki Ay tutulması ise sizi biraz sert etkileyecek. Bilinçaltınıza attığınız konular yüzeye çıkabilir. İlginç rüyalar görebilirsiniz. Bu süreci maneviyata daha fazla yönelerek, olayların ardındaki mesajı görmeye çalışarak daha iyi atlatabilirsiniz. Parasal konularla ilgili ayın en şanslı günleri sizin için 19-20 Mayıs. Eğer bir ev alım-satım, kiralama ya da taşınma gündeminiz varsa 23-24 Mayıs tarihlerini değerlendirin.

OĞLAK BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayının gelişiyle birlikte aile ve ev alanından destek almaya başlıyorsunuz. Kasım ayına dek bu destek sürecek, ancak Mayıs boyunca biraz hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev alım-satım, kiralama ya da taşınma konularında karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir, ancak bunlar sadece güzel “görünüyor” olabilir. Siz her zamanki gibi tedbirli olun ve başka fırsatlar da yakalayabileceğinizi aklınızda tutun. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini günlük yaşamınız ve iş akışınızda hissedeceksiniz. Bu dönemde ekibinize yeni birini katarken, yeni bir iş anlaşması yaparken temkinli olun. Ayrıca iptal edilen randevular, geciken toplantılar vb. nedenlerle günlük planlarınızın dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Esnek olmanızda fayda var. Sağlığınızla ilgili olarak da sorunlar çıkabilir, kendinize dikkat edin. 16 Mayıs’taki Ay tutulmasında sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkileriniz etki alıyor. Çevrenizdeki bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Arkadaşlıklar sınanabilir. Sert etkileri olan bu tutulma bir tür “eleme” görevi görecek, bu da sizin hayrınıza olacak üzülmeyin. Ayın sizin burcunuzda olacağı 19-20 Mayıs tarihlerinde kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Enerjinizin yüksek olacağı bu dönemi değerlendirin. Kısa bir tatile çıkıp biraz kafanızı dinlemek içinse 23-24 Mayıs tarihleri çok uygun.

KOVA BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yakın çevrenizle, kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili gündemleriniz hızlanıyor. Seyahat trafiğiniz artıyor. Almak istediğiniz eğitimler, imzalamanız gereken sözleşmeler gündeme geliyor. Bu alanda Kasım’a dek gökyüzü sizden yana olacak. Bu ay bu konular hızlanabilir ancak hemen bir karar vermeniz gerekmiyor. Başka fırsatlarınız da olacağını unutmayın ve hem tutulma hem de retro etkilerini barındıran Mayıs’ı biraz daha koşulları gözlemleyerek geçirin. 10 Mayıs’ta başlayan Merkür retrosu özellikle ilişkiler alanınızı etkiliyor. Yalanlar, yanlış anlaşılmalar, ifade ve iletişim problemleri gündeme gelebilir. Partnerinizle daha anlayışlı ve sakin şekilde iletişim kurun, bazen her şey göründüğü gibi değildir. Fevri olmayın, yoksa gereksiz yere ilişkiniz yıpranabilir. Yalnızsanız bu dönem yeni bir ilişki başlatmak için uygun olmayabilir. 16 Mayıs’taki Ay tutulmasının etkilerini ise kariyer alanınızdan alıyorsunuz. Bu sizin için hayatın değişim dönüşüm çağrısı olabilir. Konfor alanınızdan çıkmanızın zamanı geldiyse, tutulma etkileri sizi içsel olarak sıkıştıracaktır. Bu süreçte her zaman olayların gerisinde ne olduğuna bakın. Yüzeyde görüneni değil, derin katmanları inceleyin. Özellikle tutulma sonrası biraz içinize döneceğiniz 19-20 Mayıs tarihlerinde yeni farkındalıklara açık olun. Parasal alanda ayın en şanslı günleri ise 23-24 Mayıs olacak.

BALIK BURCU MAYIS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Gökyüzünün desteğini arkanıza almış olarak Mayıs’a başladınız. Ayın 11’inden itibaren şansınız para alanınızda açılıyor. Bu destek Kasım’a dek sizinle olacak; o nedenle acele etmeyin. Bu ay karşılaşabileceğiniz hızlı gelişmeler konusunda biraz temkinli olun. Fırsatları doğru değerlendirin. Bir yandan harcamalarınız da artabilir, bunu aklınızda tutun. Aşk ve ilişkiler alanında ise en şanslı olabileceğiniz tarihler 6-7 Mayıs. Gökyüzünün enerjileri çok güzel, değerlendirin. 10 Mayıs’ta başlayacak olan Merkür retrosunun etkilerini ise ev ve aile alanınızdan alıyorsunuz. Eğer ev alım-satım, taşınma, imza süreçleri gündemdeyse aksaklıklar, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bir türlü ilerlemiyor gibi görünen konularla ilgili sabırlı olun. Bir tadilata girişmek ya da taşınmak için de doğru zaman olmayabilir. Şimdilik koşulları gözlemleyin ve daha önceden yapılmış planlarınız varsa onlar üzerinden ilerleyin. 16 Mayıs’taki Ay tutulması ise geleceğe yönelik umutsuzluk, hayal kırıklıkları gibi içsel zorlanmaları beraberinde getirebilir. Sanki hiçbir istediğiniz olmuyormuş gibi hissedebilirsiniz, ancak unutmayın ki bu tutulma tam da değişim dönüşüm konusundaki dirençlerinizi tetikliyor. Hayalleriniz için hangi adımları attınız, hangi konularda korkularınız devreye girdi, bunlara bakmalısınız. 19-20 Mayıs tarihlerinde ise arkadaşlarınız sizi sarıp sarmalayacak. Sosyal ortamlarda bulunmak size iyi gelecek, kendinizi eve kapatmayın. Ayın sizin burcunuzda olacağı 23-23 Mayıs tarihlerinde ise enerjiniz ve motivasyonunuz yükselecek.

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