21 Mayıs 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Mayıs Cumartesi için günlük burç yorumları...



21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonunun ilk günü sosyalleşmek için güzel bir gün. Çevrenizdeki kişilerle bolca diyalog halinde olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Düşünceleriniz netleştiği için etkin kararlar alabilirsiniz.

BOĞA BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünceleriniz genel olarak işiniz ve kariyerinize yoğunlaşıyor. Günün ilk yarısında ilgilenmeniz gereken bazı işler olabilir. Parasal alanda etkin kararlar alabilirsiniz. Daha geniş bir perspektiften bakabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Güneş sizin burcunuzda kavuşuyor, Güneş bir ay boyunca burcunuzda olacak. Doğum gününüz yaklaşırken enerjiniz ve motivasyonunuz da artacak. Önemli hayat kararları alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal alanda ortaklıklarınız varsa iletişim halinde olmak, ortak kararlar almak için destekleyici bir gün. Duygusal olarak ise biraz içinize dönebilirsiniz. Zihninizi dinlendirmek için meditasyon yapmak iyi bir fikir olabilir.

ASLAN BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Güneş Merkür ile kavuşuyor. Partnerinizle iletişim kurmak, bazı konuları konuşmak için uygun bir gün. Sosyalleşmek de keyifli olabilir. Yalnızsanız yeni tanışacağınız biriyle iletişime geçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Güneş kavuşuyor. Etkilerini kariyer alanınızda hissedeceksiniz. Koşullarınızı iyi analiz ederek bir karar alabilirsiniz. İşinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, ani bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Partnerinizle iletişim kurmak, bazı konuları konuşmak için uygun bir gün. Hobilerinizle ilgilenmekten de keyif alabilirsiniz. Yalnızsanız yeni tanışacağınız biriyle iletişime geçebilirsiniz.

AKREP BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda bazı kararlar alacaksanız bugünü değerlendirin. Koşullarınızı daha iyi

analiz edebileceksiniz. Ancak evinizle ilgili beklenmedik bazı harcamalar yapmanız gerekebilir.

YAY BURCU - 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki kişilerle zaman geçirebilir, bolca diyalog halinde olabilirsiniz. Telefon trafiğiniz artabilir. Partnerinizle bir konuyu konuşmak, yalnızsanız yeni birisiyle bir iletişim başlatmak için de güzel bir gün.

OĞLAK BURCU - 21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna girerken parasal konularla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Beklenmedik harcamalar yapmanız gerekebilir. Günlük akışınızı, rutinlerinizi biraz değiştirmeniz, bazı alışkanlıklarınızı bırakmanız mümkün.

KOVA BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay burcunuzda ilerliyor. Yeni fikirler aklınıza gelebilir, sıradışı plan ve projeler üretebilirsiniz. Ayrıca partnerinizle bir konuyu konuşmak, yalnızsanız yeni birisiyle iletişim başlatmak için uygun bir gün.

BALIK BURCU -21 Mayıs 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Okumak, meditasyon, yoga gibi çalışmalar sizi rahatlatabilir. Bu sırada evinizle ilgili bazı konular gündeminizdeyse bunları da düşünüp bazı kararlar alabilirsiniz.

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