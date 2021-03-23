23 Mart 2021 günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 23 Mart 2021 salı günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:

23 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU - 23 MART 2021

Çokça karar aldığınız, hızlı düşündüğünüz bir gün sizi bekliyor. Aileye dair sorumluluklarınız gündemde olacak. Akşama doğru daha gergin ve yorgun hissedebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 23 MART 2021

Finansal koşullarınızla ilgili hızlı kararlar ve değişken durumlar devam ederken, uzun vadede başarı getirecek adımlar atmaya özen göstereceksiniz. Gün içinde yakınlarınızla olan iletişiminiz ön plana çıkıyor. Akşama doğru biraz gergin hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 23 MART 2021

Hızlı değişimlerden geçtiğiniz, çokça kararlar aldığınız, yakınlarınızın desteğini önemsediğiniz bir zaman dilimindesiniz. Gün içinde finansal koşullarla ilgili konuşmalar gündemde olacak. Akşama doğru ortak hesaplarla ilgili sizi zorlayan bir duygusallığınız olabilir.

YENGEÇ BURCU - 23 MART 2021

Bugün sanki hayat kontrolünüz dışında bir hızla akıyor. Özellikle mesleki anlamda sizden beklentiler yüksek, yöneticilerle olan konuşmalar ve yapılacaklar listesi önünüzde uzuyor. Buna rağmen kendiniz ve duygularınız, ilişkilerinize öncelik tanımak isteyebilirsiniz. Akşama doğru duygusal bir haliniz olabilir.

ASLAN BURCU - 23 MART 2021

Gün içinde eğitimler, taşınma, hukuki konular, girişimler, yazma okuma gibi konulardaki alternatiflerle ilgilenmeniz gerekebilir. Çevrenizden destek alabilirsiniz. Duygusal anlamda biraz daha tedirgin hissetmeniz çok doğal.

BAŞAK BURCU - 23 MART 2021

Değişken koşulları yönetmeye çalıştığınız, iş ve ev arasındaki dengeyi tutturmaya çalıştığınız bir gün sizi bekliyor. Endişelerinizi doğru yönetmek önemli olacak. Stres kaynaklı rahatsızlıklar olasıdır. Yakınlarınıza annelik edercesine yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 23 MART 2021

İletişimin yoğun olduğu, çevrenizden destek gördüğünüz, flörtöz bir enerjinin olduğu gündesiniz. İş ortaklıkları, paydaşlıklar, beraber kararlar önemli olacak. Kariyerinize dair atacağınız adımları önemseyeceksiniz.

AKREP BURCU - 23 MART 2021

Finansal koşullarınız, işleriniz, iş ortaklıklarınız önemli olacak. Gün içinde alternatifler üretmek isteyebilir, yeni projelerin peşinden koşabilirsiniz. Ödemelerinizi doğru hesaplamak gerekiyor. Geleceğe dair planlar yapmak isteyeceksiniz.

YAY BURCU - 23 MART 2021

İlişkilerde doğru kararı alıp, seçimlerinizi iyi yapmak istiyorsunuz. Yeni başlangıçlar, hızlı adımlar gündemde. Ortaklıklarınız var ise doğru yatırımı yapmak isteyeceksiniz. Sağlam adımlar atma şansınız olacak. Biraz daha duygusal hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 23 MART 2021

Gün içinde ilişkiler ve duygusal kararlarınız önemli olacak. Akşama doğru sizi huzursuz eden bir durumla karşılaşabilir, baskı hissedebilirsiniz. Ayrıca iş ortamında onlarca projeyi, işi aynı anda yapmaya çalışmak sizi biraz yorabilir.

KOVA BURCU - 23 MART 2021

Kendi hayatınız ve geleceğinize dair sağlam adımlar atmak, doğru seçimi yapmak istiyorsunuz. İlişkiler, yatırımlar, çocuklar gibi gündemlerde alternatiflere bakarak iletişime geçmek istiyor olabilirsiniz. Biraz daha hızlı, fevri halleriniz olabilir. İş temponuz ise yoğun olacak.

BALIK BURCU - 23 MART 2021

Yurt dışı, yabancılar, uzaklar, eğitimler gibi temalara odaklısınız. Akşama doğru biraz gergin hissedebilirsiniz. Ev ve yuva içinde dengeyi kurmak önemli olacak. Ev ve aile büyükleri için bazı harcamalarınız olabilir.

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