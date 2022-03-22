23 Mart 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 23 Mart 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Mart günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Mart Çarşamba için günlük burç yorumları...



23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde zihinsel olarak geleceğinize odaklanmış olabilirsiniz. Hayallerinize yakınsınız, ancak uzun vadeli düşünmeniz önem taşıyor. Gerçekleri gözden kaçırmayın. Aksi takdirde bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kaynaklar, borç ve ödemeler alanlarında gündemleriniz olabilir, günün enerjileri olumlu. Görüşmeler yapmak, karar almak, imza atmak için günü değerlendirebilirsiniz; ancak uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurun.

İKİZLER BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğinize ya da ilişkinize odaklı olabilir, partnerinize zaman ayırabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür ile Neptün’ün kavuşum yaptığı bugün iletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Konuşurken iki kere düşünün.

YENGEÇ BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ağırlıklı olarak günlük rutinlerinizle, görev ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Odaklanma güçlüğü çekebileceğiniz için büyük işler yerine ufak tefek işlerinizi halletmeniz daha iyi olabilir.

ASLAN BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinize veya ilgi alanlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Partnerinizle iletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Konuşurken iki kere düşünün, kendinizi ifade etmekte de zorlanabilir ve sorun yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU -23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev alım-satım işleri, bu konularda karar ya da imza süreçleri gündemde olabilir. Yöneticiniz Merkür ile Neptün’ün kavuşum yaptığı bugün doğru kararlar almakta zorlanabilirsiniz, dikkatli adımlar atın.

TERAZİ BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar olabilir. İletişim kazaları ya da yanlış anlamalar söz konusu olabileceğinden iletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Bir eğitime başlamayı istiyorsanız uygun zaman olmayabilir.

AKREP BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Doğru kararlar almakta zorlanabilirsiniz, dikkatli adımlar atın. Bazı harcamalarınızda aşırıya kaçmanız mümkün. Gerçekleri gözden kaçırmayın.

YAY BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Bugün daha çok kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak isteyebilirsiniz. Ancak ekstrem değişiklikler için uygun bir gün olmayabilir.

OĞLAK BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz enerjiniz düşük olabilir, işlerinize odaklanmakta güçlük çekebilirsiniz. Karar almanız gereken konularda zorlanabilirsiniz. Önemli kararlarınızı şimdilik ertelemenizde yarar var.

KOVA BURCU - 23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal olarak aktif bir gün olabilir. Toplantılara katılabilir, çevrenizdeki insanlarla diyalog halinde olabilirsiniz. Ancak iletişim kurarken dikkatli olmalısınız, kendinizi ifade etmekte zorlanabilir ve sorun yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU -23 Mart 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili bir karar almak, imza atmak ya da parasal konuları gündeme getirmek gibi konularda dikkatli olmalısınız. Yöneticiniz Neptün’le Merkür’ün kavuşumu gerçekleri gözden kaçırmanıza neden olabilir.

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