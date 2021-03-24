24 Mart 2021: Günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 24 Mart 2021 çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:

24 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU - 24 MART 2021

Güne yüksek bir yaratıcı enerji ile çok daha eğlenceli bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Akşamüstü ilişkiler, flörtler, çocuklarla ilgili ve finansal koşulları da kapsayan ani bir durumla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 24 MART 2021

Güne ev içinde sizden destek bekleyen konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Akşama doğru aile içinde ego savaşları olabilir, kendinizi isyan ederken bulabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 24 MART 2021

Kendinizi çok daha güçlü ve net ifade ettiğiniz bugünde, hedeflerinizin peşinden gitmek daha kolay olacak. Akşama doğru iletişimsel bir kriz olabilir, planlarda son dakika değişim yapmak gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 24 MART 2021

Yeni ve güzel günlerin hayallerini kurarken bugün finansal koşullarınız ve çalışmaya odaklanabilirsiniz. Akşama doğru sürpriz bir haber ile plan değişimi ve beklenmedik bir harcamanız olması olası.

ASLAN BURCU - 24 MART 2021

Bugün enerjinizi topluyor ve kendinize, ilişkilerinize, isteklerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Gün içinde sosyal çevrenizden destek aldığınızı hissetmek size iyi gelecek. Akşam üstü ise ilişkilerde bir tıkanıklık hissedebilir, biraz daha isyankar olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 MART 2021

Gün içinde biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz. Kararlar alıp, sözünüzü geçirmeniz gereken durumlarda sanki tam istediğiniz etkiyi yaratmakta zorlanabilirsiniz. İlişkilerinizde ise bolca konuşma enerjisi var. Akşamüstü saatlerinde iş ortamında sizi yoran durumlar olabilir.

TERAZİ BURCU - 24 MART 2021

Gün içinde sosyal çevreniz hareketli olacak. Bolca konuşma ve biraz da eğlence enerjisi var. İş ortamında karar almanız gereken çokça konuşma ise sizi biraz yorabilir. Akşamüstü saatlerinde ani gelişmelerin sizi yormasına izin vermeyin.

AKREP BURCU - 24 MART 2021

Bugün mesleki alanda kendinizi göstermek, gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz. Yöneticiler veya aile büyükleri ile iletişimde biraz egolar devreye girebilir. Özellikle akşamüstüne doğru dengeleri doğru tutturmak önemli olacak. Sakin yaklaşırsanız kazanırsınız.

YAY BURCU - 24 MART 2021

İlişkilerde karmaşa ve doğru kararları almaya çalışma haliniz devam ediyor. Çokça konuşma, alternatifleri değerlendirme halindesiniz. Gün içinde eğitimler, seyahatler, sosyal medya, uzaklar teması daha çok ön plana çıkıyor. Akşamüstüne doğru iş ortamında aniden gelişen olaylar sizi zorlayabilir.

OĞLAK BURCU - 24 MART 2021

Bugün ödemeler, finansal koşullar, vergiler gibi ek konularla veya ortak kaynaklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Biraz daha çabuk ruhsal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Akşama doğru ilişkileriniz, çocuklar ve paylaşımlarla ilgili sizi şaşırtan bir durumla karşılaşabilirsiniz..

KOVA BURCU - 24 MART 2021

Gün içinde ilişkileriniz ve beraber hareket etme teması ön plana çıkıyor. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz ancak akşamüstü saatlerinde egolar devreye girebilir ve sürpriz gerginlikler olabilir, aman dikkat.

BALIK BURCU - 24 MART 2021

Aile büyüklerinden, evden destek alarak kendiniz ve geleceğinize dair konuşmalar yapmaya kararlar almaya devam ediyorsunuz. İş ortamında türlü yoğunluklar söz konusu olabilir. Herkes kendi sözünü geçirmeye çalışacak gibi duruyor. Özellikle akşamüstü saatlerde inatlaşma enerjisi var, sakin kalmakta fayda var.

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