25 Mart 2021 günlük burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık...

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 25 Mart 2021 Perşembe günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:

25 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



KOÇ BURCU - 25 MART 2021

Çekiciliğinizin arttığı günlerdesiniz. Övgüleri toplamaya hazır olun. Çocuklar, aşk, flört, cinsellik teması gündemde.

BOĞA BURCU - 25 MART 2021

Ev içinde desteğinizi bekleyen konular devam ederken, sosyal çevrenizle iletişim içinde olmak size iyi gelecek. Halen daha bazı kararsızlıklarınız olabilir. Finansal konular ve ikili ilişkilerde gizli kalan yanlar olabilir.

İKİZLER BURCU - 25 MART 2021

Sosyal çevrenizde her zamanki gibi dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Bu sefer çekim gücünüz her zamankinden yüksek. Sağduyulu yaklaşımlar sizi bir adım öne çıkaracak ve sağlam adımlar atmanızı destekleyecek.

YENGEÇ BURCU -25 MART 2021

Bugünlerde attığınız her adımla dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Özellikle de iş hayatınızda. Yöneticilerinizle ve iş alabileceğiniz yerlerle iletişim içinde olmak size iyi gelecek. Yeni başvurular ve görüşmeler için destekleniyorsunuz.

ASLAN BURCU - 25 MART 2021

Gün boyunca kendi istekleriniz ve önceliklerinizin peşinden koşarken, girişimlerinizde desteklendiğinizi hissedeceksiniz. Halen daha finansal konularda karmaşalarınız olabilir. Gelecek hedeflerinizi belirlemekte zorlanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 25 MART 2021

Kariyerinizdeki yoğunluk devam ederken ilişkiler ve beraber alınacak kararlarda belirsizlikler, çokça konuşma ve dalgınlık hissedebilirsiniz. Finansal konularda beklenmedik bir şans, fırsat kapınızı çalabilir.

TERAZİ BURCU - 25 MART 2021

İlişkilerde denge ve uyum yakalamanın her zamankinden önemli olduğu günlerdesiniz. Sağduyulu davranırsanız ilişkileriniz şifalandırabilirsiniz. Sosyal çevrenizden alacağınız haberler size iyi gelirken, gelecek planlarınızı ya da ticari işlerinizi çok daha kolay çözümleyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 25 MART 2021

Canınızın biraz tembellik etmek istediği bugünlerde, kariyerinizde dikkatleri üzerinize çekecek çalışmalar yapabilirsiniz. Hayal gücünüz çok daha yüksek olmasına rağmen kararsızlıklarınız sizi yoruyor olabilir. Finansal alanda ödemeleriniz artabilir.

YAY BURCU - 25 MART 2021

İlişkilerde alternatifler arasından doğruyu seçmenin önemli olduğu, koşturmacanın çok olduğu günlerdesiniz. Ortaklıklar, beraber hareket etmek her zamankinden kıymetli. Özellikle ev içinde sizden beklenenler nedeniyle daha dalgın olabilirsiniz. Bugün ve yarın ilişkilerde şans sizden yana olacak.

OĞLAK BURCU - 25 MART 2021

İş ortamındaki yoğun temponuza, finansal kaynakları doğru yönetme gerekliliği de eklenince her zamankinden fazla ödemeleriniz ve bütçe ile ilgilenebilirsiniz. Ev içinde aile bireyleri sizi destekleyecek.

KOVA BURCU - 25 MART 2021

İlişkilerinizde akıl karışıklığı olan bugünlerde sağlam adımlar atmak istiyor, belki tam yolu bulamıyor olabilirsiniz. Kiminiz flörtlerinde, kiminiz çocuğunuzun geleceği söz konusu olduğunda veya kendi yetenekleri ve gelecek planlarında bu endişeyi yaşıyor olabilir. Finansal koşullarınıza her zamankinden fazla akıl yoruyor olabilirsiniz. Bugün özellikle yakınlarınızdan destek almak size iyi gelecek.

BALIK BURCU - 25 MART 2021

Aile, yuva, ev içindeki düzen ilginizi beklerken kendi geleceğiniz konusundaki akıl karışıklığınız devam ediyor olabilir. İş ortamı, temponuz, günlük yoğunluğunuzun arttığı bir gün olacak. Finansal konularda avantajlı hissedebilirsiniz. Yine de keyfi harcamaları dikkatli yapmakta fayda var.

İLGİLİ İÇERİKLER