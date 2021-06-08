10 Haziran Güneş Tutulması Hangi Burçları Etkileyecek?

Ne istediğimi tam olarak tarif edemiyorum. Ama burada kalmak istemediğimden eminim. Aklımda bir çok soru, içimde tuhaf bir heyecanla, gözlerim bağlı da olsa, sezgilerim bu bilinmez yoldan geç diyor. ‘Bu yoldan geç! Çünkü şimdiye kadar öğrendiklerin seni artık yolun bambaşka bir yerine taşıyacak..’

10 Haziran saat 13:52’de ikizler burcunun 19 derecesinde güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulmayı tanıyabilmek için mayıs/haziran 2002 zamanlarına bakabiliriz. Her tutulmanın ruhu farklıdır ama aynı burçta ve aynı derecede olan tutulmaların konuları benzerdir. İkizler iletişimi, öğrenmeyi, paylaşmayı, değişimi, yakın çevreyi, kısa seyahatleri, tanıtım-pazarlama, dil ve el sanatları gibi konuları temsil eder.

Tutulmanın ruhunu; geleceği, hayalleri, büyümeyi, varılmak istenen noktayı temsil eden ikizlerdeki kuzey ay düğümü belirliyor. Zihnimizde bir çok fikir, çifte seçenekler, merak, istek ve bir o kadar da kararsızlık belirmesi bu dönemin tetikleyicileri. Tutulmanın haritanın 9. Evinde yerleşmesi bize; akademi, hukuk, ticaret, eğitim, yurtdışı, seyahatler, taşınmalar, yeni bakış açıları, farklı ideolojiler getiriyor.

Tutulma yöneticisinin retro merkür olması, kararsızlıklarımıza bir de geçmiş temalarını ekliyor. Geçmişin yükü ve geleceğe ait ideallerle ‘bildiğimiz alanlarda’ ‘bilmediklerimizi’ deneyimlemek istiyoruz. Anahtar kelime ‘uzakları yakınlaştırmak.’

Hayallerimizi, bilinmezlikle birlikte ama büyük bir umutla kendi yaşantımıza adapte etmek istiyoruz. Yeniliğe özlemle yön arıyoruz! Bu sıfırdan bir yenilik değil. Belli bir süredir çözüm bulamadığımız veya hayata geçiremediğimiz, ancak arka planda sürekli zihnimizi meşgul eden konuların kendilerine fırsat bulmalarıyla gelen bir yenilik.

Merküre sert açı yapan neptün etkisi ise bize zaman zaman sisli beyin etkisi ve dağılmalar yaşatabiliyor. Aynı açıyla dolandırıcılık-sahtekarlık, kanma-kandırılma, aldatma-aldatılma, kişileri-durumları idealize etme, hayalleri abartma ve düş kırıklığı, zehirlenme, sudan gelebilecek tehlikeler anlamında dikkatli olmak gerekiyor. Zira olmayacak şeyleri bir anda olabilir gibi gösteren, mantık dışı ya da sezgilere ters düşen durumlar olursa o yoldan hızla dönmek gerekir. Bağımlılıklara, melankoliye, hızlı motivasyon değişikliklerine, kurban olma/ kurban etmeye açık etkiler var. Uyanık olalım!

Hava etkisinin güçlü hissedildiği, fikirlerin uçuşup hamle yapmanın zorlaştığı, retroların bizleri içe dönüp mutlak karar almaya ittiği bu tutulmada; satürnün desteği bizi ayaklarımızı yere basıp, sınırlarımızı belirlemeye davet ediyor. Aşk, çocuklar, sanat, sahne, keyif veren konular, riskli yatırımlar alanlarında geçmişin dersleriyle gelecek düşlerini doğru harmanlayıp sorumluluk alanlar için, kalıcı ve sağlam yapılanmalar yakın geleceğin konuları olacağa benziyor.

Mars ve plutonun tutulma öncesi karşıt açısı, hayaller ve gelecek adımlarının bazı engellerle karşılaşması, güç mücadeleleri, eril konumdakilerin baskıları, ailesel çekişmeler gibi zorluklar getirebilir.

Neyse ki yükselen yöneticisi venüs terazi temalarıyla ortama uzlaşı, barış, itibar getirilmesini ve atacağımız adımlar sonucu, memnuniyetimizin artacağı konumlara gelebilmeyi destekleyen işaretler taşıyor. Venüs jüpiter üçgeni ile de iş, ticaret, eğitim, yazma-çizme, aşk, sağlık gibi bir çok konuda şans ve bereket fırsatları sunuluyor.

2021’e damgasını vuran ve tutulmaya eşlik eden satürn uranüs karesi ise bizlere risk alma, kökten değişim ve eskisinden bağımsız bir gelecek vurgularını hatırlatıyor.

TUTULMADAN EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENİYOR?

Tutulmadan en çok ikizler, başak, yay ve balık burçlarının 14-24 derece arası gezegen yerleşimi olanlar etkileniyor. Ama hepimiz için genel mesaj aynı. Bildiklerinle buraya kadar geldin, artık yeni bir vizyon oluşturma yolculuğuna çıkıyorsun. Geçmiş deneyimlerini yanına al ve hayallerine uç!

Bu dönem içimizdeki heyecan, arayış ve kozadaki sabırsız kelebek halleri en yoğun olarak temmuz ortalarına kadar hissedilecektir. Yıl sonu tutulma serisi sona erince etki alan harita sahipleri; şimdi oldukları yerlerden bambaşka yerlerde, belki hayallerinin içinde, belki de akıllarında olmayan şekilde hayatın sürprizleri ile yeni ufuklara yelken açmış olacaklardır.

En güzeller ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler

İnstagram: @venus.edebiyati

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