2 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci gününde sizleri neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 2 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 2 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 2 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Kasım salı günlük burç yorumları...
- Hangi ay, hangi burç?
- Kasım ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (01 Kasım - 07 Kasım 2021)
2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler olan bir gün. Kendinizden taviz vermemekle karşı tarafın isteklerini dikkate almak arasında denge kurmalısınız. İletişim problemleri yaşanabilir, tartışmalar söz konusu olabilir
BOĞA BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük rutinlerinizin baskısını hissedebilirsiniz. Çok fazla sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz. Stres nedeniyle çevrenizle çatışma yaşamanız mümkün. Kolay ve sevdiğiniz işlerden başlayarak çalışmalarınıza odaklanın, kimseyle tartışmayın.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler olan bir gün. Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında gerilimli bir açı var. Tartışmalar, kıskançlıklar, güç savaşları getirebilir. Bu olumsuz etkilerden uzak kalmak için hobilerinizle ilgilenmeyi deneyin.
YENGEÇ BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içi iletişimde zorlukların yaşanabileceği bir gün. Fazla alıngan olabilir, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz dikkatli olun. Ev alım-satım konuları gündeminizdeyse herhangi bir karar almayın ve imza atmayın.
ASLAN BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevre ilişkilerinizde gerginliklerin yaşanabileceği bir gün. Güç savaşları gündeme gelebilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye, öfkeyle hareket etmemeye çalışın.
BAŞAK BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında bugün zorlayıcı açı var. Parasal konularla ilgili herhangi bir karar almaktan ya da imza atmaktan kaçının. Uzun vadede zarara uğrayabilirsiniz. İlişkilerde de gerginlikler oluşabilir.
TERAZİ BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızla ilgili bazı kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Ancak bugün beklemede kalmaya çalışın. İlişkilerle ilgili de zorlayıcı etkiler olduğundan dengenizi korumaya çalışmanız ekstra önem taşıyor.
AKREP BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasındaki negatif etkileşimden zarar görmemek için güç savaşlarından, kıskançlık ya da şüpheden uzak durun. İçinize dönüp spiritüel çalışmalarla günü geçirmeniz iyi olabilir.
YAY BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerginliklerin yaşanabileceği bir gün. Güç savaşları gündeme gelebilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye, öfkeyle hareket etmemeye çalışın.
OĞLAK BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili herhangi bir anlaşmaya ya da sözleşmeye imza atmamaya, önemli bir karar almamaya çalışın. İş ortamınızda da entrika ya da güç savaşları gündeme gelebilir, dikkatli olun.
KOVA BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Önemli bir karar almamaya çalışın. Uluslararası ticaret yapıyorsanız herhangi bir sözleşme ya da anlaşma yapmayın.
BALIK BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizden ödün verdiğiniz ya da içinize attığınız konularda öfke hissedebilir ve dışa vurmak isteyebilirsiniz. Özellikle ilişkilerde, ortaklıklar dahil olmak üzere krizler doğabilir. Mümkün olduğunca sakin kalın.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri