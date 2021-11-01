2 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 2 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 2 Kasım salı günlük burç yorumları...

2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler olan bir gün. Kendinizden taviz vermemekle karşı tarafın isteklerini dikkate almak arasında denge kurmalısınız. İletişim problemleri yaşanabilir, tartışmalar söz konusu olabilir

BOĞA BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük rutinlerinizin baskısını hissedebilirsiniz. Çok fazla sorumluluk üstlenmiş olabilirsiniz. Stres nedeniyle çevrenizle çatışma yaşamanız mümkün. Kolay ve sevdiğiniz işlerden başlayarak çalışmalarınıza odaklanın, kimseyle tartışmayın.

İlişkinizle ilgili zorlayıcı etkiler olan bir gün. Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında gerilimli bir açı var. Tartışmalar, kıskançlıklar, güç savaşları getirebilir. Bu olumsuz etkilerden uzak kalmak için hobilerinizle ilgilenmeyi deneyin.

Aile içi iletişimde zorlukların yaşanabileceği bir gün. Fazla alıngan olabilir, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz dikkatli olun. Ev alım-satım konuları gündeminizdeyse herhangi bir karar almayın ve imza atmayın.

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevre ilişkilerinizde gerginliklerin yaşanabileceği bir gün. Güç savaşları gündeme gelebilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye, öfkeyle hareket etmemeye çalışın.

BAŞAK BURCU - 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton arasında bugün zorlayıcı açı var. Parasal konularla ilgili herhangi bir karar almaktan ya da imza atmaktan kaçının. Uzun vadede zarara uğrayabilirsiniz. İlişkilerde de gerginlikler oluşabilir.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızla ilgili bazı kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Ancak bugün beklemede kalmaya çalışın. İlişkilerle ilgili de zorlayıcı etkiler olduğundan dengenizi korumaya çalışmanız ekstra önem taşıyor.

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasındaki negatif etkileşimden zarar görmemek için güç savaşlarından, kıskançlık ya da şüpheden uzak durun. İçinize dönüp spiritüel çalışmalarla günü geçirmeniz iyi olabilir.

Sosyal çevreniz ya da arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerginliklerin yaşanabileceği bir gün. Güç savaşları gündeme gelebilir. Gereksiz tartışmalara girmemeye, öfkeyle hareket etmemeye çalışın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili herhangi bir anlaşmaya ya da sözleşmeye imza atmamaya, önemli bir karar almamaya çalışın. İş ortamınızda da entrika ya da güç savaşları gündeme gelebilir, dikkatli olun.

KOVA BURCU 2 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da seyahat konuları gündeminize gelebilir. Önemli bir karar almamaya çalışın. Uluslararası ticaret yapıyorsanız herhangi bir sözleşme ya da anlaşma yapmayın.

Kendinizden ödün verdiğiniz ya da içinize attığınız konularda öfke hissedebilir ve dışa vurmak isteyebilirsiniz. Özellikle ilişkilerde, ortaklıklar dahil olmak üzere krizler doğabilir. Mümkün olduğunca sakin kalın.

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