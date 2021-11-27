28 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın son günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazar günü burçlara neler getiriyor? 28 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 28 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 28 Kasım 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 28 Kasım pazar günlük burç yorumları...
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28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde tamamlamanız gereken işler olabilir. Evinizde ya da çalışma ortamınızda düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Aklınıza yeni fikirler gelebilir. Yöneticiniz Mars sizi destekliyor.
BOĞA BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günü partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bazı konuları açık açık konuşabiliyor olmak sizi rahatlatacak. Hobilerinizle ilgilenmek için de güzel bir gün. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.
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İKİZLER BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününü evinizle ilgilenmeye, derleyip toplama ya da organizasyon işlerine ayırabilirsiniz. Tadilat ya da temizlik gibi detay gerektiren işleri halletmek için uygun bir gün.
YENGEÇ BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki kişiler ya da arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Gereksiz takıntılara ve kuruntulara kapılmadığınız sürece güzel bir iletişim kurabilirsiniz.
ASLAN BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bütçenizi gözden geçirebilir, yeni bir planlama yapabilirsiniz. Alım-satım kararları için daha detaycı ve titiz olmak işinize yarayabilir. Bir finans uzmanından danışmanlık almayı düşünebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Haftanın son gününde, yapmak istediklerinize dair listeler oluşturmak, işleri öncelik sırasına koymak kafanızı toplamanızı sağlayacak.
TERAZİ BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde biraz yalnız kalmak ve içinize dönmek isteyebilirsiniz. Ruhsal ve zihinsel olarak rahatlamaya ihtiyacınız var. Meditasyon ve yoga gibi çalışmalar size iyi gelebilir.
AKREP BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal gruplar içerisinde ya da arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Daha iyimser düşünmeye ve hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da ilişkilerinize olumlu olarak yansıyor.
YAY BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde tamamlamanız gereken işler olabilir. Evinizde ya da çalışma ortamınızda yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Yapılacak işler listenizi temizlemek sizi zihinsel olarak da rahatlatacak.
OĞLAK BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde ortamınızdan uzaklaşmak ve gündeminizi geride bırakmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda takıntılı düşünceler içinde olabilirsiniz. Uzun bir yürüyüşe çıkmak iyi gelebilir.
KOVA BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftayı tamamlarken zihniniz karışık olabilir ve takıntılı düşünceler içinde olabilirsiniz. Geçmişe saplanıp kalmayın. Geleceğe dönük yeni niyetler belirleyip umudunuzu yüksek tutun. Yöneticiniz Uranüs sizi destekliyor.
BALIK BURCU - 28 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günü partnerinizle birlikte keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bazı konuları açık açık konuşabiliyor olmak sizi rahatlatabilir. Yaratıcı çalışmalarla ilgilenmek için de güzel bir gün.
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