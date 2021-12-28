29 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın üçüncü günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Çarşamba günü burçlara neler getiriyor? 29 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 29 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Aralık Çarşamba için günlük burç yorumları...
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29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU- 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kredileriniz veya borçlarınız ya da başkalarıyla ortak kazançlarınız gibi konular gündeminize gelebilir. Ekonomik anlamda son haftalarda zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bugün rahat bir akış başlayabilir, çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Venüs ile Merkür kavuşuyor ve sizi ilişkiler alanında etkiliyor. Karşılıklı anlayışla güzel bir iletişim kurabilir, birlikte romantik ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yalnızsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz.
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İKİZLER BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür ile Venüs kavuşuyor. Bugün yoğun ve oldukça hareketli bir gündeminiz olabilir. Yıl bitmeden yapmanız gereken işleri kolaylıkla toparlayabilirsiniz. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle romantik anlar geçirebilirsiniz, özellikle konuşmak istediğiniz konular varsa gündeme getirmek için en doğru gündesiniz. Eğer yalnızsanız hayatınıza yeni bir aşk girebilir.
ASLAN BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle, ailenizle ilgili sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili yapmanız gereken harcamalar varsa karar almak ya da sipariş vermek için uygun bir gün. Yöneticiniz Güneş sizi destekliyor.
BAŞAK BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Merkür ile Venüs kavuşuyor. İş görüşmeleri ya da eğitim-öğretim konularıyla ilgili bir gündeminiz olabilir. Bir karar alabilir ya da sözleşmeye imza atabilirsiniz. Bu size şans getirebilir.
TERAZİ BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs ile Merkür kavuşuyor ve sizi parasal konularda etkiliyor. Son haftalarda ekonomik koşullar sizi oldukça zorlamış olabilir. Bugün bu konularda bir karar alabilir ve rahat bir akışa geçebilirsiniz.
AKREP BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Yeni kararlar almak, geleceğe dair planlar yapmak için çok uygun bir gündesiniz. Motivasyonunuz ve enerjiniz yükseliyor. Yaratıcılığınız artıyor.
YAY BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi biraz kaygılı ya da düşük enerjide hissedebilir, sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Hastanelerde yapılması gereken işlerinizi tamamlamak, terapiye başlamak ya da spiritüel çalışmalar için de uygun bir gün.
OĞLAK BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ekip çalışmaları ya da organizasyon yapmak veya yönetmek için yüksek bir enerjidesiniz. İkna gücünüz yüksek. İş gündeminiz yoksa arkadaşlarınızla bir araya gelmek, eğlenceli vakit geçirmek için güzel bir gün.
KOVA BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili gelecek planları yapabilirsiniz. Karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir; gelir artışı ya da terfi gibi durumlar söz konusu olabilir. Önemli toplantı ve görüşmelerinizi bugün yapmanızda fayda var.
BALIK BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışıyla bağlantılı işlerinizde, eğitim ve seyahat konularında rahat bir akış olabilir. Kararsızlıklarınız varsa bugün net bir karar alabilir ve gerekli görüşmeleri, yazışmaları yapabilirsiniz. Şansınız açılıyor.
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