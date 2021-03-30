Aşk, kariyer, sağlık... Burçlar için nasıl bir gün olacak?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyum tablosunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 30 Mart 2021 cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden günlük burç yorumları:



30 MART 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Haftanın kalanı sizin için ilişkiler, konuşmalar, kendinize bir yol açma enerjisi ile geçecek. Bugün biraz daha fazla finansal kaynaklarınıza, sahip olmak istediklerinize, tutkularınıza ve biraz da korkularınıza takılı kalabilirsiniz. Akşama doğru ani bir duygu değişimi yaşamanız, bir krizle karşılaşmanız olasıdır.

BOĞA BURCU

Bu haftanın kalanı kendinize, ilişkilerinize, size iyi gelen şeylere odaklanmakla geçecek. Finansal koşullarınız üzerine biraz daha fazla kafa yorabilirsiniz. Bugün özelinde ilişkileri doğru yönetmek sizin için önemli olurken akşama doğru bir tartışma ya da gerginlik enerjisi olası.

İKİZLER BURCU

Sosyal çevrenizle beraber yaptığınız planlar, sizi mutlu edecek gelişmeler ön plana çıkmaya başlıyor. Hedeflerinizin peşinden giderek sesinizi duyurma zamanı geldi. Gün içinde çalışma ortamınız ve sağlık koşullarınız çok daha fazla zamanınızı alacak. Akşama doğru ufak bir gerginlik olası.

YENGEÇ BURCU

Haftanın kalanında iş ortamındaki koşturmalarınız devam ederken, koşulları tam istediğiniz gibi yönetemediğinizi düşünebilir ve biraz yorulabilirsiniz. Yine de her şeyi aynı anda yapacak gücünüz olacak. Gün. Boyunca ilişkilerden destek alabilir, romantik veya sahiplenici konuşmalar içinde olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Haftanın kalanı sizin için oldukça eğlenceli, neşeli, yeni fırsatlar getiren nitelikte olacak. Sosyal çevrenizden destek alıp, atılımlarda bulunabilirsiniz. Bugün özelinde ev içindeki dengeleri tutturmak önemli olacak. Aile büyüklerine dair sorumluluklarınız ön plana çıkabilir.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca kariyerde sizden beklentiler oldukça yüksek. Kararsızlıklarınız da cabası. İlişkiler veya partnerinizin durumu ile ilgili belirsiz durumlar, ortak finansal kaynaklarınızı düşünüp ona göre hareket etmeye itecek. Aile içinde sağlıkla ilgili gündemler var ise iyi haberler alabilirsiniz. Gün özelinde yakınlarınızla olan iletişimleriniz ön plana çıkıyor.

TERAZİ BURCU

Haftanın kalanında hayatın sizi desteklediğini hissedeceksiniz. İlişkilerde yeni adımlar atmak, iş anlaşmaları yapmak gündeminizde. Atılımlarınız destekleniyor. Gün özelinde ise finansal koşullarınıza odaklanıyorsunuz, akşam saatlerinde beklenmedik bir harcama olabilri.

AKREP BURCU

Gün boyunca kendinize ve ilişkilerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Biraz daha kuşkucu ve endişeli bir ruh haliniz olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilere dair beklenmedik durumlar ve ani duygu durumları olası, temkinli olmakta fayda var.

YAY BURCU

Bugün biraz daha içe dönük bir ruh halindesiniz. Sanki feneri içinize yakmış gibi hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir anda gelişen durumlar ile farkındalıklarınız artacak, neyin neden olduğunu daha net görebileceksiniz. Haftanın kalanında ilişkiler ve ortaklıklardan yana şansınız yüksek.

OĞLAK BURCU

Hafta genelinde iş ortamındaki yoğunluğunuz dikkat çekiyor. Finansal kaynaklar üretecek, yeni atılımlar planlayacaksınız. Gün özelinde ise sosyal çevreniz ve buradan aldığınız destek önemli olacak. Hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Akşama doğru ilişkiler veya varsa çocuklarla ilgili gergin bir durumla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU

Haftanın kalanında ilişkilerden yana şansınız artıyor. Haberleşme trafiğiniz daha yoğun, anlaşmalar ve konuşmalar daha güçlü olacak. Yeni flörtler gündeme gelebilir. Çocuklarınız varsa veya istiyorsanız olumlu desteklerden faydalanabilirsiniz. Gün özelinde kariyerinize daha çok odaklanmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde ev ve kariyer arasında kalabilir, anlık bir gerginliği yönetmek zorunda olabilirsiniz.

BALIK BURCU

Gün boyunca yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyecek, eğitim, ticaret, seyahat gibi başlıklara odaklanacaksınız. Spiritüel ve manevi konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz, derinlere dalmak size iyi gelecek. Akşama doğru iletişimsel bir sorun ya da kopukluk olabilir, aman dikkat.

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